Ça y est, le blason GTi est de retour chez Peugeot. Le constructeur ressuscite son label sportif sur la E-208, donnant ainsi vie à sa toute première sportive électrique, qui cumule pas moins de 280 ch.

Voilà une nouvelle voiture qui va donner le sourire aux amateurs de sportives, mais peut-être pas aux puristes. Comme nous vous le rapportions au mois de mars, le blason iconique GTi fait son grand retour chez Peugeot. En marge des 24 Heures du Mans qui se déroulent du 14 au 15 juin 2025, le constructeur au lion a ainsi levé officiellement le voile ce vendredi 13 juin sur sa nouvelle sportive : la E-208 GTi.

En plus de célébrer le retour d’un badge mythique, ce lancement marque également un tournant pour la marque originaire de Sochaux, puisqu’il s’agit de sa toute première sportive. On fait le tour du propriétaire.

Une sportivité tout en discrétion

Le principe du blason GTi est assez simple : prendre une petite voiture tout à fait banale et la rendre sportive. Pour la nouvelle E-208 GTi, la recette reste la même avec une musculature discrète et sans gros artifices. Le bouclier avant est légèrement plus agressif et hérite de trois entrées d’air, un spoiler prend place à l’arrière, tandis que le diffuseur intègre un feu anti-brouillard. À cette panoplie s’ajoutent des jantes de 18 pouces spécifiques arborant l’appellation GTi, sigle que l’on retrouve partout ailleurs sur la carrosserie.

La nouvelle Peugeot E-208 GTi (2025) // Source : Peugeot

Peugeot ne s’est pas arrêté à la cosmétique et a rabaissé de 3 cm sa citadine électrique, tout en élargissant les voies avant et arrière respectivement de 5,6 cm et 2,7 cm. Enfin, cette version sportive est reconnaissable par sa teinte rouge exclusive, en hommage à celle de la 205 GTi.

Un habitacle qui invite à la performance

Une fois à bord, les occupants sont enveloppés dans des sièges baquets spécifiques à la sellerie séparée par une lanière rouge : Alcantara d’un côté, tissu inspiré des années 1970-1980 de l’autre. À propos de rouge, cette couleur se retrouve également sur toute la moquette. Le conducteur pilote a entre les mains un volant mélangeant lui aussi de l’Alcantara, mais avec du cuir perforé cette fois-ci.

La nouvelle Peugeot E-208 GTi (2025). // Source : Peugeot

Une puissance de 280 ch pour la Peugeot E-208 GTi

Sous le capot, il ne faut pas s’attendre à une révolution mécanique. La nouvelle Peugeot 208 GTi électrique reprend le même moteur de 280 ch développé par Emotors que l’on retrouve, entre autres, dans la Lancia Ypsilon HF. La citadine sportive abat le 0 à 100 km/h en 5,7 s et peut filer à 180 km/h. De quoi laisser dans le rétro sa grande concurrente, l’Alpine A290 GTS et ses 220 ch, qui est propulsée en 6,4 s lors du même exercice.

La nouvelle Peugeot E-208 GTi (2025). // Source : Peugeot

Pour contrer les presque 1 600 kg sur la balance, Peugeot a pris soin de retravailler le châssis de sa bombinette en lui offrant des ressorts et amortisseurs avec butées hydrauliques spécifiques, des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, ainsi qu’un réglage spécial sur sa barre anti-roulis arrière. Par ailleurs, la petite lionne gagne aussi un calibrage de la direction propre et un différentiel à glissement limité pour plus d’agilité en virage.

Jusqu’à 350 km d’autonomie pour la 208 GTi électrique

La batterie de la Peugeot E-208 GTi est de même capacité que le modèle standard : 54 kWh. En revanche, en raison de ses prestations sportives, la citadine consomme bien plus et ne revendique plus que 350 km d’autonomie WLTP contre 433 km sur la E-208 classique. Rien ne bouge non plus côté recharge avec un 20 à 80 % effectué en 30 minutes.

La nouvelle Peugeot E-208 GTi (2025). // Source : Peugeot

Il ne reste plus qu’à connaître le prix de cette nouvelle boule de nerfs dont Peugeot garde encore le secret, tout comme la date de sortie. La E-208 GTi pourrait largement dépasser les 40 000 €.

