Lecture Zen Résumer l'article

Tesla va supprimer l’un des bonus proposés dans le cadre de la Connexion Premium de ses voitures, facturée 9,99 € par mois. L’accès à Spotify Premium ne sera plus garanti.

Si vous êtes propriétaire d’une voiture Tesla et que vous êtes abonné à la Connexion Premium, alors vous avez sans doute reçu cette notification. Elle stipule : « À partir du 1er décembre 2024, le compte Spotify Premium du véhicule ne sera plus inclus dans votre abonnement à la Connexion Premium. » Ce qui veut dire que vous allez perdre tous les avantages de la formule premium du célèbre service de streaming musical (musique sans publicité, notamment).

Attention, cela ne veut pas dire que Spotify ne sera plus utilisable dans les véhicules Tesla. Il sera toujours possible de lancer l’application, mais il faudra souscrire à un abonnement supplémentaire (11,12 € par mois) pour profiter de la meilleure expérience possible. Un coût qui s’ajoute aux 9,99 € de la Connexion Premium. Sinon, vous pourrez vous tourner vers un autre service (Amazon Music, Apple Music, Tidal…) ou passer par le Bluetooth (si vous préférez Deezer, par exemple).

Tesla Model 3 Performance (2024) // Source : Tesla

La Connexion Premium de Tesla est de plus en plus… premium

Petit rappel On rappelle quand même que l’abonnement Spotify Premium de Tesla est exclusif à la voiture. Il est impossible de l’utiliser ailleurs, ce qui pousse à multiplier les abonnements. Pour certaines personnes, ce bonus est déjà inutile.

C’est donc un avantage en moins pour la Connexion Premium, qui permet ainsi de profiter de la musique dans sa voiture sans se prendre la tête. Même si cela pourrait faire doublon avec un autre abonnement (exemple : on ne jure que par Apple Music). Pour l’heure, rien ne semble indiquer qu’il y aura une baisse de prix pour la Connexion Premium, qui est de moins en moins intéressante.

À partir de décembre, la Connexion Premium n’offrira plus que trois vrais avantages :

Les cartes avec vue satellite

La visualisation en temps réel du trafic

Le mode Sentinelle avec vue en caméra en direct depuis l’application mobile (15 minutes par jour)

La Connexion Standard, gratuite et incluse avec tous les véhicules, garantit simplement l’usage du GPS. Mais il suffit de faire un partage de connexion avec son smartphone pour accéder à d’autres fonctionnalités permises par la formule payante (vidéo et musique en streaming, navigateur internet). « La seule plus-value de la connexion premium devient l’accès aux caméras du mode sentinelle à distance », indique le propriétaire d’une Tesla. À 9,99 € par mois, cela paraît cher.

On rappelle que la Connexion Premium n’était pas payante lors des débuts commerciaux de Tesla. Elle a d’abord été offerte à vie et est désormais offerte pendant un an (Model S et Model X) ou un mois (Model 3 et Model Y).

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !