Lecture Zen Résumer l'article

Le mois de mai a été un mois particulièrement compliqué pour les livraisons automobiles. Cette fois, la voiture électrique est aussi touchée, avec un recul de 19 % des immatriculations par rapport à 2024.

Les ponts du mois de mai pourraient être les coupables désignés d’un tel résultat à la baisse, hélas le mal est plus profond que cela. En 2024, le mois de mai comportait le même nombre de jours ouvrés, comme le précise AAA Data. Il faut trouver ailleurs la justification d’une baisse de 12 % sur le marché des véhicules neufs, et même de 19 % sur les voitures neuves électriques. Il se murmure que les carnets de commandes auraient du mal à se remplir chez bon nombre de constructeurs, notamment pour les particuliers.

Pour l’électrique, il convient néanmoins de rappeler qu’en mai 2024, les livraisons des véhicules éligibles au leasing social continuaient à animer les concessions automobiles. Sans ce coup de pouce, le mois de mai 2024 aurait probablement été particulièrement creux. Alors, avec seulement 19 414 voitures immatriculées en mai, que retenir du classement du mois ?

Immatriculations des voitures électriques en France (mai 2025) // Source : Raphaelle Baut – données AAA Data

Citroën ë-C3 en profite pour prendre la tête

Même si l’écart au cumul reste conséquent, un match symbolique s’est joué en mai entre la nouvelle Citroën ë-C3 et la Renault 5 E-Tech. Et c’est la Citroën qui sort gagnante, avec 1 500 immatriculations contre 1 469 pour la R5. L’écart est mince, mais suffisant pour installer la ë-C3 tout en haut du classement du mois, ce qui va ravir les équipes Citroën.

Citroën ë-C3 en tête du classement des immatriculations VE // Source : Citroën

Surtout que la ë-C3 Aircross arrive également en 4e place du classement avec 920 exemplaires. Une partie de ces immatriculations ne s’adressent pas aux clients finaux, mais cela permet à Citroën de mener la danse au sein du groupe Stellantis. Renault continue par contre de dominer le classement des voitures électriques en mai.

Citroën a-t-elle pris définitivement l’ascendant sur Peugeot pour l’électrique ? Le match se déroulait historiquement entre Renault et Peugeot, mais progressivement Citroën a remplacé la marque au lion. Même si la Peugeot e-208 reste bien classée en 5e place du classement en mai, les volumes ne sont plus au rendez-vous avec seulement 742 unités, soit -72 % par rapport à mai 2024 (et le leasing social). Même la nouvelle e-3008, pourtant ambitieuse, plafonne à 578 exemplaires.

Le Peugeot E-3008 ne grimpe toujours pas en volume // Source : Peugeot

La comparaison entre 2024 (avec le leasing social) et 2025 est rude pour certains modèles de Stellantis :

Tesla toujours en panne

Faute de validation par l’Ademe de l’éco score, permettant l’éligibilité au bonus écologique, Tesla a repoussé une partie des livraisons des nouveaux Model Y propulsion et propulsion grande autonomie au mois de juin. Cela pèse lourd sur les résultats de la marque au mois de mai.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Tesla n’a immatriculé que 721 modèles en mai 2025, soit une nouvelle baisse de 67 % par rapport à 2024.

Immatriculations en mai 2024 Immatriculations en mai 2025 variation Tesla Model Y 1 420 414 – 70,85 % Tesla Model 3 763 298 – 60,94 % Tesla Model X 11 5 – 54,55 % Tesla Model S 2 4 +100 %

Si cela peut rassurer les équipes de Tesla, d’autres marques qui sont passées au 100 % électrique souffrent autant en France :

Abarth avec 40 immatriculations chute de 61 % ;

Smart avec 47 exemplaires affiche un -64 % ;

Lotus avec 4 voitures (dont 3 électriques) baisse de 85 %.

Les concurrents chinois continuent de profiter du ralentissement des immatriculations Tesla :

BYD enregistre 664 immatriculations sur l’électrique, 938 au total. Après, il convient de préciser que les 414 Dolphin Surf du mois de mai sont destinées aux concessions pour faire des véhicules de démonstration.

Xpeng a immatriculé 255 unités de G6 et G9 en mai.

BYD Dolphin Surf lors du lancement du modèle fin mai // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le premium ne se porte pas si mal

Dans ce mois faiblard, quelques modèles récents tirent leur épingle du jeu. Le Skoda Elroq, tout juste lancé en 2025, pointe déjà à la 6ᵉ place avec 683 unités. Le modèle que l’on peut classer dans la catégorie des « access premium » creuse l’écart avec une autre nouveauté Kia EV3, qui marche plutôt bien dans le reste de l’Europe, alors qu’en France, il n’apparaît qu’en fin de top 20 avec 335 exemplaires.

Audi Q6 e-tron // Source : Audi

Côté premium, Audi place deux modèles dans le top 20 : le Q4 e-tron et le nouveau Q6 e-tron. Le BMW iX1 se maintient toujours dans le top 10. Autant dire que le segment premium continue de résister dans un marché pourtant atone.

Top 20 du mois de mai 2025 :

Modèle Immatriculations mai 2025 CITROËN – E-C3 1 500 RENAULT – RENAULT 5 1 469 RENAULT – SCENIC 1 036 CITROËN – E-C3 AIRCROSS 920 PEUGEOT – 208 742 SKODA – ELROQ 683 PEUGEOT – 3008 578 RENAULT – MEGANE-E 509 B.M.W. – IX1 479 VOLKSWAGEN – ID.3 464 CUPRA – BORN 439 AUDI – Q4 E-TRON 418 BYD – DOLPHIN SURF 414 TESLA – MODEL Y 414 AUDI – Q6 400 VOLKSWAGEN – ID.4 368 DACIA – SPRING 367 PEUGEOT – 2008 341 KIA – EV3 335 RENAULT – RENAULT 4 320

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama