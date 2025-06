Citadine, compacte, berline, SUV… Vous êtes perdus parmi tous les segments de voitures électriques ? C’est normal, il y en a beaucoup, mais on vous aide à y voir plus clair.

Il n’est pas si évident de trouver la bonne voiture électrique. Au-delà des considérations techniques comme la puissance ou l’autonomie, il faut d’abord choisir la bonne catégorie de véhicules, celle qui colle le mieux à l’utilisation souhaitée.

Un SUV est-il bien utile si vos trajets sont majoritairement urbains ? On vous donne des conseils pour vous aider à choisir le modèle le plus adapté à votre style de vie.

La citadine électrique reste la meilleure voiture en ville

Qui l’aurait deviné ? Les citadines sont évidemment les plus recommandées si tous vos trajets se font en milieu urbain et périurbain. Alors certes, ce ne sont pas les modèles les plus endurants, mais une batterie XXL n’est pas des plus utiles lorsque vos trajets quotidiens ne dépassent pas les 30 km.

Le concept Volkswagen ID. Every1. // Source : Volkswagen

D’autant que les citadines profitent d’un gabarit pensé avant tout pour dompter la ville. Le faible rayon de braquage permet de manœuvrer facilement dans les lieux exigus, tandis que la compacité du véhicule est idéale pour stationner dans les places les plus étroites.

Comme le montre la gamme Volkswagen électrique, les constructeurs innovants développent néanmoins des véhicules adaptés à la ville qui offrent une bonne autonomie et qui peuvent convenir pour des trajets ponctuels plus longs.

SUV et crossovers : polyvalence et autonomie pour la vie de famille

Les SUV figurent parmi les voitures les plus vendues en France depuis maintenant quelques années, et il y a de bonnes raisons à cela. À la croisée des chemins du 4×4 et du monospace, ce type de véhicule est davantage conçu pour répondre aux besoins des familles nombreuses que des baroudeurs.

Les volumes intérieurs sont généreux, permettant de loger toute la famille. D’autant que certains modèles disposent de sept places assises. La conduite offre de plus une certaine impression de sécurité grâce à une garde au sol élevée qui accorde au conducteur un champ de vision élargi.

Volkswagen ID.5 GTX. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En 2025, la gamme des SUV s’est largement diversifiée, offrant un choix inédit pour tous les goûts et besoins. On y trouve aussi bien des véhicules relativement compacts que des modèles très spacieux. Toutefois, ils sont généralement plus à l’aise sur les voies rapides que dans d’étroites ruelles, en raison de leur poids et de leur taille. C’est aussi finalement un point fort : le gabarit des SUV et crossovers électriques permet de loger des grosses batteries qui garantissent une certaine autonomie.

Dans quels cas faire le choix de berlines électriques ?

Si cette catégorie de véhicule est en recul en raison du succès des SUV, les berlines n’ont pas dit leur dernier mot. Ce type de voiture reste l’une des plus emblématiques du marché de l’automobile. Qualifiée de « rouleuse », la berline est l’électrique idéale pour avaler les kilomètres sur l’autoroute.

Volkswagen ID.7. // Source : Volkswagen

Elle propose cependant des volumes moins importants et une garde au sol plus basse que les SUV, au profit d’une meilleure maniabilité et d’une consommation électrique moindre. Les berlines figurent habituellement parmi les véhicules les plus confortables et les mieux équipés en termes de technologies embarquées. C’est l’héritage de la catégorie de voiture la plus luxueuse.

Utilitaires et breaks : des options pour les professionnels ou les grands volumes

Pour les professionnels, les véhicules utilitaires électriques ne souffrent pas de la comparaison avec les équivalents thermiques, bien au contraire. Leurs coûts d’entretien sont presque nuls et le prix d’un « plein » est moins élevé que celui d’une thermique. S’ils restent plus chers à l’achat que les versions thermiques, les utilitaires électriques sont une évolution logique pour les entreprises dans le cadre d’un renouvellement de flotte.

Le Volkswagen ID. Buzz Cargo. // Source : Volkswagen

Pour les particuliers, la meilleure option pour profiter d’un grand volume de rangement reste le break électrique. Il s’agit ni plus ni moins d’une berline allongée avec un volume de coffre plus grand. En rabaissant les sièges à l’arrière, vous pouvez alors profiter d’une grande surface de stockage qui n’aura aucun mal à accueillir des meubles ou des marchandises.

Les électriques compactes, le bon équilibre entre performance, taille et prix

Les voitures électriques compactes sont finalement les modèles les plus polyvalents. Elles se situent à mi-chemin entre la citadine et la petite berline, en piochant le meilleur de chaque segment. Vous pouvez ainsi compter sur un empattement moyen, garantissant une certaine maniabilité dans les milieux urbains.

Volkswagen ID. 3. // Source : Volkswagen

L’habitacle d’une auto électrique compacte est aussi plus spacieux que celui d’une citadine. Quatre adultes peuvent s’y installer lors de longs trajets sans se sentir trop à l’étroit, à condition qu’ils ne partent pas tous avec des grosses valises.

Les voitures électriques compactes trouvent généralement le bon compromis entre l’habitabilité, l’efficacité énergétique et le prix. C’est également l’un des segments les plus disputés par les constructeurs automobiles, où l’on retrouve des modèles comme la Volkswagen ID 3.

