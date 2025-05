Lecture Zen Résumer l'article

Longuement attendue puis plébiscitée à sa sortie, la Xiaomi SU7 Ultra est désormais sous le feu des critiques. Les clients souhaitent carrément le remboursement de leur voiture. En cause, une fonctionnalité facturée au prix fort, mais inutile.

Avec sa SU7 Ultra, Xiaomi a secoué la sphère des voitures sportives. Pour une entreprise qui fabriquait jusqu’à maintenant majoritairement des smartphones, venir titiller les grands de ce monde comme Porsche relève de l’exploit. En plus de cela, la berline électrique chinoise s’est vendue comme des petits pains dès son lancement, s’écoulant à des dizaines de milliers d’exemplaires en quelques heures seulement.

Cependant, tout n’est pas rose dans la carrière de la SU7 Ultra ces dernières semaines. Après la polémique du bridage de puissance, c’est au tour d’un pack « aérodynamique » optionnel d’être sous le feu des projecteurs, rapporte le média CarNewsChina le 12 mai 2025.

Une option qui ne sert à rien sur la SU7 Ultra

Dans sa configuration de base, la Xiaomi SU7 Ultra ne possède pas d’appendices aérodynamiques très visibles et pourrait presque passer pour une berline électrique des plus sages. Parmi les options au catalogue, on retrouve ainsi le capot en fibre de carbone à « double conduit ». Ce dernier offrait soi-disant un refroidissement amélioré, pensé pour le circuit.

La Xiaomi SU7 Ultra avec le capot optionnel. // Source : Xiaomi

Problème, un créateur de contenu a essayé de simuler un quelconque flux d’air, en vain. Au moment d’ouvrir le capot, les clients se sont rendu compte qu’il n’y avait strictement aucune différence entre un modèle équipé du capot optionnel et l’autre sans. Xiaomi vend donc une option qui coûte environ 5 200 € et qui ne sert… à rien.

Les clients veulent un remboursement intégral de leur Xiaomi SU7 Ultra

Les clients mécontents sont nombreux et les groupes de propriétaires le font savoir, expliquant « qu’il s’agit de publicité mensongère ou d’une mauvaise communication de la part de Xiaomi » et que « l’entreprise devrait assumer la responsabilité de ses erreurs. » Ils ne demandent pas moins que le remboursement total de leur voiture.

En guise de réparation, la marque va offrir 20 000 points de fidélité, soit l’équivalent de 250 €. On est loin du prix de la voiture, et même de l’option. Il sera également possible pour les clients pas encore livrés de changer pour le capot de base.

Xiaomi SU7 Ultra et Lei Jun au Nurburgring. // Source : Xiaomi

Dans le même temps, Xiaomi a apporté des modifications à son configurateur dans le paragraphe explicatif de l’option. Il est désormais dit que celle-ci a pour but d’imiter le look du prototype de piste (celui qui a battu le record de Porsche au Nürburgring) et offre seulement un « guidage partiel du flux d’air et une dissipation thermique auxiliaire du compartiment avant. » Combien de temps reste-t-il avant de découvrir que l’aileron en carbone disponible également en option n’est pas aussi fonctionnel que Xiaomi le prétend ?

