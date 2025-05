Lecture Zen Résumer l'article

Au 20h de TF1, à l’occasion d’une émission spéciale où Emmanuel Macron faisait face aux questions des Français, la patronne de la CGT Sophie Binet a interrogé le président de la République sur la provenance de la Renault Zoé. Problème, elle s’est indignée sur le fait que la production de cette dernière était délocalisée en Roumanie.

Mardi 13 mai à 20h, TF1 a diffusé une émission spéciale où Emmanuel Macron était le grand invité. À cette occasion, les Français venaient poser des questions au président de la République. Parmi les intervenants, il y a eu Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, qui a littéralement mis un but contre son camp.

Dans son intervention, Sophie Binet a demandé à Emmanuel Macron s’il allait « imposer » à Renault et Stellantis de produire des voitures électriques abordables en France. Si la question est louable, les propos de la patronne de la CGT sont totalement déconnectés de la réalité.

La patronne de la CGT ne connait pas l’industrie automobile

Pour défendre les intérêts des travailleurs et de leur emploi, la patronne de la CGT a dit haut et fort : « Renault vient de fermer la ligne de production de la Zoé à Flins. » Alors, oui l’affirmation est correcte, mais ce qui va suivre est tout simplement lunaire.

La patronne de la CGT Sophie Binet face à Emmanuel Macron // Source : TF1 (capture d’écran)

À juste titre, Emmanuel Macron va rétorquer que la Renault 5 E-Tech électrique était produite en France (elle l’est à Douai, tandis que la R4 électrique le sera à Maubeuge), ce à quoi va répondre avec dédain Sophie Binet : « Oui, mais plus la Zoé, qui vient de partir en Roumanie. » Voilà comment se ridiculiser en plein direct.

Alors non, la Renault Zoé n’est jamais partie en Roumanie. La secrétaire générale du syndicat confond peut-être avec la Dacia Spring, qui elle est originaire du pays, mais qui est en revanche produite en Chine.

Renault a fermé la ligne de la Zoé, car elle a été remplacée par la R5 électrique

Au sujet des chaînes de production de la Zoé, celle-ci a bel et bien fermé pour la simple et bonne raison que la Renault Zoé n’est plus au catalogue depuis 2024 ! La citadine électrique est désormais remplacée par la nouvelle R5 E-Tech, toujours produite dans l’Hexagone.

La Renault 5 électrique remplace la Zoé et sera toujours produite en France, cette fois à Douai // Source : DR

L’usine Renault de Flins ne produit plus aucun modèle de la marque et concentre dorénavant ses activités sur l’économie circulaire comme le reconditionnement de véhicules, la réparation de voitures accidentées ou encore le recyclage de pièces détachées. Ce que le constructeur a appelé une « Refactory ». En clair, la Zoé n’a pas été délocalisée. Elle a été remplacée par d’autres véhicules, construits en France.

