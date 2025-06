Lecture Zen Résumer l'article

Après l’échec de la Honda e, le constructeur automobile japonais s’apprête à revenir dans le segment des citadines, comme le préfigure le nouveau concept Super EV. La présentation officielle est prévue à la mi-juillet.

Impossible d’oublier la Honda e. Dévoilée au salon de Francfort en septembre 2019, la petite citadine japonaise avait fait des ravages avec son design à croquer. Cependant, un look ne garantit pas à lui seul un succès commercial. Avec une autonomie de 222 km WLTP et son prix fixé à plus de 35 000 €, la « e » n’aura pas fait long feu et a été finalement retirée du catalogue en 2023.

Depuis, Honda n’est jamais revenu sur le segment des citadines, mais cela va bientôt changer. À la surprise générale, la marque a annoncé le 16 juin la présentation imminente d’un « nouveau concept-car urbain tout électrique. »

La Honda e. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Honda Super EV, super craquante ?

La future citadine 100 % électrique de Honda va donc être préfigurée par un concept baptisé Super EV. Cette fois-ci, hormis les phares, les lignes tout en rondeur de la Honda e laissent place à une forme plus cubique et ramassée, qui n’en reste pas moins séduisante. Le pare-brise parait plus relevé, la chute de toit plus abrupte, tandis que les passages de roues élargies confèrent une allure presque sportive.

Le concept Honda Super EV préfigure une nouvelle citadine électrique. // Source : Honda

Une silhouette qui n’est pas sans rappeler celle de la Hyundai Inster, qui devrait donc avoir prochainement une nouvelle concurrente. À propos de rivalité, la future citadine électrique japonaise aura également fort à faire avec la prochaine Renault Twingo électrique prévue pour 2026.

Du plaisir de conduire à bord de la Honda Super EV

Honda n’a révélé pour le moment aucun détail technique, ni fait quelconque promesse sur l’autonomie. Le constructeur annonce juste que son concept est conçu pour « offrir un réel plaisir de conduite » et qu’il « ne perd rien de l’exceptionnelle fonctionnalité propre à Honda. »

La marque japonaise donne rendez-vous au Festival of Speed de Goodwood, dont les portes ouvrent du 10 au 13 juillet, pour en connaitre davantage.

