Les Tesla Model S et Model X vont bientôt être améliorés. La berline et le SUV vont profiter d’évolutions minimes à l’extérieur et possiblement gagner un éclairage d’ambiance. Pas de quoi vraiment relancer les ventes actuellement en chute libre.

Les essais internes s’enchaînent pour Tesla. Après le nouveau Model Y Performance surpris en tenue de camouflage sur le circuit du Nürburgring, c’est au tour des Model S et Model X d’être espionnés, près de l’usine de Fremont en Californie, où les deux modèles sont assemblés.

En revanche, comme en témoignent les photos publiées le 22 mai 2025 par le compte The Kilowatts sur X, pas de versions surpuissantes spécifiquement au programme, mais plutôt un genre de restylage qui les attend. Si l’extérieur n’évolue quasiment pas, les changements sont encore moins flagrants dans l’habitacle. Tesla nous fait le coup des sept différences.

Nouveaux pare-chocs, une nouvelle couleur et une caméra à l’avant

Lors d’un restylage, les évolutions esthétiques sont plutôt subtiles. Dans le cas présent, c’est carrément imperceptible. À en voir les photos du Model X, le grand SUV ne profiterait même pas d’un quelconque changement au niveau de ses boucliers avant ou arrière. Néanmoins, ce ne serait pas le cas de la Model S, qui opte pour de nouveaux pare-chocs légèrement plus agressifs. Toutefois, ce traitement pourrait uniquement être réservé à la version sportive Plaid.

Un bouclier arrière plus agressif pour la Tesla Model S Plaid restylée. // Source : The Kilowatts via X

Ce qui est plutôt remarquable, c’est bien cette étrange couleur bleue sur le Tesla Model X. S’agit-il d’un covering ? La finition de la teinte façon peau d’orange laisse supposer qu’il s’agit d’une vraie peinture. Après tout, Tesla a bien inauguré une nouvelle couleur baptisée Bleu Glacier sur son nouveau Model Y (seulement disponible en Asie et en Océanie).

Le Tesla Model X espionné arbore une étonnante peinture bleue. // Source : The Kilowatts via X

Toujours sur le grand SUV, on remarque des jantes de 20 pouces différentes de celles du modèle actuel, qui disposent de sorte d’encoches comme pour attacher des enjoliveurs aérodynamiques. Enfin, les Model S et Model X pris en photo sont équipés d’une caméra au niveau de leur pare-choc avant. Une amélioration bienvenue pour les manœuvres, compte tenu des gabarits des deux autos.

L’intérieur des Tesla Model S et Model X se met à la page… ou pas

Quelques photos de l’habitacle du Model X ont pu être prises et elles ne montrent strictement aucune évolution. Le seul détail qui ressort est cette bande adhésive bleue collée le long du tableau de bord et sur les portes. On pourrait alors imaginer que Tesla ait intégré dans les inserts en faux bois un éclairage d’ambiance, semblable à celui que l’on retrouve à bord de la Model 3 et du Model Y.

L’intérieur des Model S et Model X pourrait-il gagner un éclairage d’ambiance ? // Source : The Kilowatts via X

Tesla pédale dans la semoule avec la Model S et le Model X ?

Si nous avons bien affaire aux versions « restylées » des Model S et Model X, alors nous ne comprendrions pas vraiment la stratégie de Tesla. Si le constructeur américain veut relancer les ventes de ses modèles haut de gamme, ce n’est pas à coups de pinceau ou en ajoutant juste une caméra à l’avant qu’il va réussir. À titre informatif, à peine 69 Model S et Model X combinés ont été vendus en Europe en avril 2025, selon Automotive News. Pour le même mois en 2024, les ventes s’étaient établies à 224 unités.

Les Tesla Model S et Model X. // Source : Tesla

À l’échelle mondiale, les Model S et Model X ont représenté moins de 5 % des ventes globales de la marque en 2024, et même pas 4 % depuis le début de l’année 2025. Pour relancer ses fleurons, et ses autres modèles accessoirement, Tesla doit surtout améliorer la technique. Le passage à une architecture 800 V pour une recharge plus rapide est notamment incontournable pour être à la hauteur de la concurrence.

