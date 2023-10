[Deal du Jour] Si vous avez envie d’investir dans un vélo électrique pour la ville, les modèles reconditionnés sont une bonne alternative aux vélos neufs. Idéal pour les trajets du quotidien, le VAE Moustache Lundi 26.2 est en ce moment moins cher sur le site Upway, spécialiste des vélos remis à neuf.

Consulter notre guide des meilleurs vélos électriques de 2023, afin de cibler vos besoins, vous verrez que c’est une excellente affaire.

C’est quoi, la baisse de prix sur ce vélo électrique de Moustache ?

Le Moustache Lundi 26.2 est un vélo électrique normalement vendu 2 999 €. Le modèle reconditionné est en ce moment au prix de 2 249 € sur le site spécialisé Upway.

Pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, vous pourrez, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État. Vous trouverez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

👉 Retrouvez notre sélection des meilleures promos tech pour les Frenc Days

C’est quoi, ce vélo à assistance électrique de Moustache ?

La marque Moustache se distingue avant tout par le nom de ses vélos, qui commencent tous par un jour de la semaine suivi d’un nombre. Ainsi, si vous roulez en Moustache, vous pourrez vous rendre au travail en Samedi 28.1, ou aller à la médiathèque en Lundi 27. En dehors de ces noms originaux, les vélos Moustache se démarquent aussi par la qualité de leurs composants, le soin accordé aux finitions et leur confort. Ce modèle est adapté à la conduite en ville avec un cadre ouvert et bas, qui s’enfourche facilement. Sa taille unique est idéale pour des personnes entre 1,57 m et 1,90 m, et son poids de 24 kg en fait un engin maniable et agréable à conduire.

Le Moustache Lundi 26.2 embarque des équipements et des matériaux de qualité. Les pneus Schwalbe Fat Frank de 26 pouces sont dotés de renforts anti-crevaisons, et s’accompagnent de freins à disques hydrauliques performants. Ces derniers procurent une bonne sensation de sécurité et permettent un freinage en douceur, ou plus sec si besoin. Au rang des accessoires, vous pourrez compter sur une béquille, un phare LED et des garde-boue avant et arrière.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix 10 choses à savoir avant d’acheter un vélo électrique

Est-ce que ce VAE est une bonne affaire en reconditionné ?

C’est une excellente affaire, d’autant plus que Upway s’engage à faire un diagnostic approfondi du vélo, et les réparations qui s’ensuivent. Les pièces abimées ou usées sont remplacées, et le vélo est aussi proche que possible du neuf. Le Lundi 26.2 embarque un moteur Bosch Active Line Plus d’une puissance de 250 W. Il procure une assistance efficace et naturelle, sans sensations de tractions. Le couple de 50 Nm permet d’atteindre facilement les 25 km/h, et franchir des pentes légères sans faire d’effort. La transmission à neuf vitesses est elle fluide et efficace.

Le vélo de Moustache s’accompagne d’une batterie Bosch d’une capacité de 400 Wh et d’une autonomie de 80 km environ. La batterie se charge en 3 h30. Notez que la batterie est d’origine, et que ce vélo n’a roulé que 400 km.

Pour aller plus loin avec les French Days

👉 Notre sélection des meilleurs aspirateurs balais et robots en promo des French Days

👉 Découvrez nos 5 astuces pour ne pas se faire avoir pendant les French Days

👉 Retrouvez d’autres modèles dans notre guide des meilleurs téléviseurs en promotion pour les French Days,

👉 On a fait le tri dans les promos smartphone des French Days

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Le futur de Numerama arrive bientôt ! Mais avant ça, on a besoin de vous. Vous avez 3 minutes ? Répondez à notre enquête

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.