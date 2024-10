Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les vélos électriques sont d’excellents deux-roues pour se déplacer en ville, mais ils sont souvent trop chers. Cette promotion sur une vaste gamme de VAE est l’occasion idéale pour vous procurer un bon modèle à moindre coût.

Les bons plans VAE qui valent le coup

En ce moment, le site Alltricks propose des réductions jusqu’à 300 € sur une large gamme de vélos, dont des VAE. Voici notre sélection :

En plus de cette promotion, vous pourrez sous conditions bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser davantage son prix. Retrouvez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

Consultez notre guide des meilleurs vélos électriques à acheter en 2024, pour vous aider à choisir un bon modèle parmi les VAE en promotion.

Cube Nuride Hybrid

Cube Nuride Hybrid // Source : Alltricks

Le vélo tout chemin Cube Nuride Hybrid Pro 750 est habituellement vendu 3 549 €. Il est en ce moment proposé au prix de 2 699,99 €, avec le code BIKE200.

Le Cube Nuride Hybrid est un VTC confortable qui combine le potentiel tout-terrain d’un VTT à la facilité d’usage d’un vélo urbain. Sa puissante unité motrice Bosch CX 4ᵉ génération fonctionne avec une transmission Shimano Deore 10 vitesses. Il est équipé d’une fourche suspendue SR Suntour NVX30 confortable, avec 100 mm de débattement, et des pneus Schwalbe à la bonne adhérence. Ses puissants freins à disque hydrauliques procurent un bon sentiment de sécurité.

Niveau accessoire, il embarque en option des garde-boues, un écran, une béquille et un système d’éclairage. Notez qu’il intègre totalement la batterie Bosch Powertube, quelle que soit l’option de cadre que vous choisissez. Son autonomie est de 160 km.

Cube Supreme Hybrid

Cube Supreme RT Hybrid // Source : Alltricks

Le vélo de ville électrique Cube Supreme est habituellement vendu 3 149,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 2 699,99 €, avec le code BIKE200.

Le design du vélo de ville électrique Cube Supreme Hybrid permet de loger la batterie Bosch à l’intérieur du cadre pour un style élégant. Sa chaîne protégée et sa transmission à moyeu réduisent les contraintes d’entretien. Ses puissants freins à disque hydrauliques sont un peu secs, mais efficaces, tandis que le moteur Bosch Drive Unit Performance Generation 3 de 65 Nm vous procure une assistance performante.

Il embarque en option des garde-boues intégrés, un porte-bagages, un système d’éclairage, unécran, un antivol et une béquille. Comptez environ 125 km d’autonomie, grâce à sa batterie Bosch PowerTube de 500 Wh.

iSwan 6.2 Explorer

iSwan 6.2 Explorer // Source : Alltricks

Le vélo tout chemin iSwan 6.2 Explorer est habituellement vendu 3 149 €. Il est en ce moment proposé au prix de 2 499,99 €, avec le code BIKE200.

Le iSwan 6.2 Explorer embarque un moteur Shimano EP6 avec 85 Nm de couple et une puissance à pic de 500 watts. Sa motorisation est parfaite pour rouler en ville, aussi bien que sur des routes de campagne. Malgré un poids de 26,5 kg, sa bonne maniabilité permet une conduite souple et plutôt agréable. Sa transmission Shimano Alivio à 9 vitesses permet des changements de vitesses doux et sans à-coups. Ses freins à disque hydraulique Shimano MT200 offrent quant à eux un freinage efficace.

Sa batterie iPowerPack 540 Gen 2 propose une grande autonomie de 150 km. Vous pourrez compter sur un écran, des gardes-boue et un porte-bagage comme accessoires.

Cube Supreme Hybrid Pro 500

Cube Supreme Hybrid Pro 500 // Source : Alltricks

Le Cube Supreme Hybrid Pro 500 est habituellement vendu 3 149 €. Il est en ce moment proposé au prix de 2 599,99 €,avec le code BIKE200.

Simple et élégant, le vélo de ville électrique Cube Supreme Hybrid adopte un style très citadin, avec son cadre Easy Entry élégant. Son moteur Bosch Drive Unit Performance Generation 3 de 65 Nm offre une performance suffisante pour circuler en ville dans de très bonnes conditions. Les déplacements sont fluides et rassurants, grâce aux freins à disques Shimano BR-MT410.

Vous retrouverez un porte-bagages, un système d’éclairage, un antivol ainsi qu’une béquille, le tout en option. Sa batterie Bosch PowerTube 500 Wh vous conduira sur 120 km dans de bonnes conditions de route.

