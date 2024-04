Lecture Zen Résumer l'article

Le vélo est fait d’imprévus, c’est ce qui fait son charme, mais si on peut réduire le risque de tomber sur une grosse nationale ou en fringale au beau milieu de nulle part, c’est mieux non ? Suivez notre guide pour débuter sur les chemins et trouver les bonnes ressources, en toute saison (on préfère quand même le printemps et l’été).

Quand on veut juste faire du vélo ailleurs, explorer d’autres horizons, la peur de se perdre est un frein. Et la question « bon on va rouler où ? » en est un autre.

On a de la chance en France, il existe de nombreux itinéraires cyclables balisés qui permettent justement de s’offrir un peu de son terroir en week-end ou en vacances. Ces itinéraires ne sont pas toujours exclusivement cyclables. Ils passent par des pistes cyclables, des routes partagées (voitures, piétons) et des voies vertes (mes préférées). Il vous faudra donc parfois partager la route avec d’autres usagers.

À toi cycliste qui a peur de te lancer, à toi qui a envie de rouler sur des belles routes, à toi qui veux montrer à ton VAE qu’il y a autre chose que la ville, c’est à toi je m’adresse. À toi qui ne roules qu’à 35 km/h et pour qui la moyenne c’est sacré, à toi qui veux voir ce que ton vélo de route électrique a dans le ventre, tu es le/la bienvenu(e) aussi, mais tu seras mieux sur la route.

Ceci étant dit, voici comment je m’y prends pour trouver des itinéraires à vélo safe et rouler (l’esprit) tranquille. Quelques conseils en bonus en fin d’article.

Mes sites pour trouver des itinéraires cyclables fiables et sécurisés

Le site France Vélo Tourisme

Ce site est une bible et leur planificateur d’itinéraires, une pépite. Je le trouve hyper bien fait. La carte permet d’avoir un aperçu rapide des grands itinéraires à vélo (EuroVelo, La Seine à vélo, les véloroutes, La Vélodyssée, etc.) qui passent par votre ville ou à proximité.

En bleu les itinéraires Eurovélo, en vert les voies vertes, les veloroutes et les itinéraires nationaux, en marron les itinéraires VTT. En vide ou presque, le Grand Est. // Source : Site France Vélo Tourisme

Ce que j’apprécie, c’est les filtres pour trouver son itinéraire (niveau, envie, géographie, temps, etc.). Limite du planificateur, il considère un itinéraire entier (départ-arrivé) dans la durée alors qu’il est tout à fait possible de n’en effectuer qu’une portion. Par exemple, si vous utilisez les filtres [je débute/en famille] et [une journée], cela réduit trop le scope. Je vous conseille donc de regarder ensuite sur les sites des itinéraires qui proposent souvent des découpages (je pense à La Seine en Vélo).

L’avantage de ces itinéraires pour vélos (véloroutes, parcours cyclables, itinéraires nationaux, Eurovélo), c’est qu’ils sont pour la plupart signalés par des panneaux.

Depuis le site, vous pouvez aussi directement télécharger les tracés des itinéraires en GPX, un format de fichier qui regroupe des données de localisation, les coordonnées géographiques et les points d’intérêt. Vous en aurez besoin pour utiliser votre GPS ou une application GPS.

Vous trouverez aussi sur le sites France Velo Tourisme d’autres informations pratiques (gares le long du parcours ou pour y accéder, hébergements labellisés Accueil Vélo, etc.) pour partir sereinement.

La Seine à Vélo : from Paris to la mer with love

Rejoignez à vélo le Havre et Deauville depuis Paris en longeant la Seine. Vous empruntez presque exclusivement des véloroutes en choisissant l’itinéraire recommandé et longez la Seine (risque de se perdre = nul ou presque). Ce n’est pas le plus rapide, certes mais ce n’est pas le sujet. On est là pour profiter. Pour voir du pays.

C’est l’itinéraire cyclable idéal pour un premier week-end à vélo ou une journée. Autre avantage, de nombreuses gares ponctuent le parcours, vous pouvez donc rentrer facilement en TER. Vous n’êtes pas obligé(e) de tout faire sur plusieurs jours ; vous pouvez prévoir plusieurs week-ends (1 week-end = une étape).

Le site propose d’office des étapes avec leur kilométrage. Il permet aussi de découper votre trajet en plusieurs étapes selon le nombre de kilomètres souhaités par jour.

Et bien sûr, le fichier GPX de l’itinéraire est téléchargeable sur le site.

À gauche, exemple d’étapes et découpage proposé. À droite, création d’un itinéraire avec plusieurs étapes et affichage des points d’intérêt (dormir et manger) // Source : Site La Seine à Vélo

Les applications pour trouver et/ou faire des itinéraires à vélo

Plusieurs applications permettent de tracer ses itinéraires vélos ou d’utiliser ceux créés par la communauté. Les plus connues sont Strava ou encore Komoot. À ce sujet, Strava a annoncé en janvier 2024 dans un communiqué que l’application réunissait « la plus grande communauté sportive en ligne, avec plus de 120 millions d’utilisateurs à ce jour. »

Si Strava mise sur l’aspect performance, Komoot invite à l’exploration, à l’aventure, à la découverte de points d’intérêts.

Les grands équipementiers Garmin, Wahoo ou encore Sigma proposent eux aussi une application pour générer et trouver des itinéraires (accessible mobile, desktop et/ou les deux à la fois).

Sans dire que c’est aléatoire et pas très bien conçu, on a parfois de mauvaises surprises, surtout quand on laisse l’algo tracer et calculer l’itinéraire. Que celui ou celle qui n’a jamais fini sur une nationale ou une route qui n’existe pas se manifeste, j’aimerais le connaître et lui aspirer un peu de sa magie.

En règle générale, une petite vérification sur Google Street View ne fait jamais de mal. Quand je mappe sur Garmin Connect (on dit ça dans le jargon), j’alterne par exemple beaucoup entre mode satellite et le mode par défaut.

Sinon, il y a une application bien sympa et gratuite que s’apelerio Geovelo pour les anciens et les nostalgiques. Vous pouvez aussi trouver des itinéraires à vélo sécurisés et fiables sur leur site. Et les fichiers GPX sont téléchargeables pour chaque itinéraire.

Google Maps intègre une fonction de partage de position. Pratique et sécurisant si vous partez rouler seul(e). Attention à la batterie !

L’avantage, c’est que vous pouvez utiliser votre smartphone en GPS puisque l’application intègre la navigation. Elle calcule aussi l’itinéraire pour vous amener au point de départ de la promenade..

Disclaimer :

Enfin, il existe bien sûr d’autres options pour tracer et trouver des itinéraires : Open Runner, Wikiloc, etc. Des livres et guides comme la carte-méthode Recto Verso par Les Others, ou encore L’Atlas vélo de Claude Droussent.

Mes autres conseils avant de partir

Achetez un GPS

Pour quelques sorties, un smartphone suffit mais si vous avez aimé, vous aimerez et je vous invite fortement à investir dans un GPS vélo.

C’est plus pratique pour suivre un itinéraire ou télécharger des tracés GPX, vous économisez la batterie de votre téléphone (pas de batterie externe à trimbaler, aussi) et votre forfait internet. En occasion ou en neuf, on trouve maintenant des modèles à une centaine d’euros.

Je possède personnellement le Garmin GPS Edge Explorer. Il a un grand écran tactile, il est facile à mettre en route. On le trouve maintenant à 149 €.

Ne prenez pas un compteur simple.

On vous explique la différence dans cet article dédié aux GPS.

Ou téléchargez une application GPS

Et si vous n’avez pas prévu d’acheter un GPS ou souhaitez utiliser votre smartphone, j’ai testé une application qui permet de télécharger son fichier GPX et de suivre sa position en temps réel. Elle s’appelle GPX viewer. Elle est disponible sur l’App Store et est gratuite. Ça ne vous exempte pas de laisser un petit tips à son créateur Jonathan Gander (ou/et un avis sympa) pour le remercier.

On peut y télécharger le fichier GPX directement en important le fichier ou en copiant l’url. C’est fort pratique. L’interface est simple à utiliser. On prend vite ses marques. On peut aussi verrouiller l’écran pour qu’il ne s’éteigne pas lorsqu’on a ouvert une carte.

Attention quand même à l’utilisation de la batterie de votre smartphone.

Le clavier sale, c’est uniquement pour retenir votre attention.

Il existe une application équivalente qui porte le même nom, GPX Viewer, sur Android. Non testée ici mais elle est notée 4,5 étoiles sur 5 par les 41,2 k avis.

Prenez le train

Sortir d’une grande ville, c’est souvent la galère et pas les trajets les plus fun. Ce que je vous conseille, c’est de prendre le train, le TER ou tout autre système ferroviaire. En 20, 30 minutes, vous vous épargnez les routes de banlieue (interminables) et les zones périphériques, souvent industrielles.

Lors de la réservation, précisez que vous avez un vélo. Attention, tous les vélos ne sont pas autorisés (triporteur, longtail).

Équipez-vous (un peu)

Prenez de quoi réparer une crevaison (chambre à air neuve, pompe, démonte-pneu). Aussi, je vous recommande fortement l’achat d’un cuissard. Cela réduit les frottements et améliore votre confort. Et ne mettez pas de sous-vêtement en dessous. Jamais.

Avant de partir, préparez-vous un peu et augmentez le temps de selle pour éviter d’avoir mal aux fesses le jour J. Mettez un casque. Prenez de quoi manger et des bidons d’eau.

Faites réviser votre vélo ou votre VAE

Ça vous évitera les pépins mécaniques inutiles qui ruinent une journée à vélo. N’oubliez pas de charger la batterie de votre VAE, ou de prévoir le chargeur si vous partez plusieurs jours.

