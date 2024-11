Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les vélos de la gamme Nakamura d’Intersport viennent concurrencer Décathlon dans le marché des VAE. Le Nakamura Crossover Native S LTD est un modèle aux bonnes performances, qui baisse de 400 € avant le Black Friday.

C’est quoi, cette promotion sur VTC électrique ?

Le VTC électrique Nakamura Crossover Native S LTD est normalement vendu 1 199,99 € sur le site d’Intersport. Il est en ce moment en promotion pour le mois du Black Friday au prix de 799,99 €.

C’est quoi, ce VAE d’Intersport ?

Le vélo électrique Nakamura Crossover Native S LTD possède un design très classique, quoiqu’un peu vintage, avec des lignes élégantes et un cadre en aluminium à l’unique coloris plutôt discret. Il se décline en trois tailles : S, M et L. Malgré son poids de 23 kg, il possède une excellente maniabilité grâce à une bonne ergonomie. VTC oblige, les pneus de 28 pouces pour route et chemins absorbent bien les chocs, et la selle Sport Confort est très confortable.

Crossover Native S LTD // Source : Intersport

Les freins à disques hydrauliques à l’avant et à l’arrière procurent un bon sentiment de sécurité et permettent un arrêt efficace, sans être trop sec. Le Crossover Native S LTD est un VTC agréable à conduire en ville, autant que sur route de campagne.

À ce prix, ce vélo tout chemin est-il une bonne affaire ?

400 € d’économie, sans les aides de l’État, c’est une très bonne affaire pour un modèle aux belles performances. Son moteur placé dans le moyeu arrière développe un couple de 45 Nm et propose cinq niveaux d’assistance électrique et s’accompagne d’une transmission Himano MF-TZ500 à 7 Vitesses. La puissance délivrée permet d’atteindre facilement les 25 km/h, idéale pour les trajets en ville, et l’assistance est bien équilibrée. L’assistance est fluide et, passé le premier coup de pédale, la conduite est souple.

Sa batterie intégrée amovible de 375 Wh promet une autonomie de 60 km en mode Éco, et moins de 50 km avec le mode d’assistance le plus puissant. Au rang des accessoires, vous trouverez un porte-bagage, une béquille et un garde-boue arrière.

