Vous n’êtes pas sans le savoir, les French Days ont débuté ce mardi 26 septembre. Vous avez jusqu’au 2 octobre pour profiter des remises et bons plans des French Days, pour changer de smartphone ou pour commencer d’anticiper l’achat d’autres cadeaux, pour Noël par exemple (eh oui, ça arrive vite).

À l’instar des soldes, les French Days sont une initiative française qui permet de réaliser de belles économies sur de bons produits, à condition d’être suffisamment préparés pour éviter certains pièges.

C’est donc, par exemple, l’occasion de changer de téléphone portable. Les meilleurs modèles de smartphones, qui coûtent cher, peuvent se trouver avec 10 ou 20 % de remise, ce qui fait au final économiser quelques centaines d’euros sur les références les plus onéreuses. Numerama a fouillé le web de fond en comble pour trouver les promotions les pus intéressantes sur des smartphones que nous recommandons.

Les meilleures promos sur les smartphones des French Days

Apple iPhone 14 Pro à 1 079 € sur Amazon

Alors que le nouvel iPhone 15 accapare l’attention, l’iPhone 14 Pro profite des French Days pour baisser de prix jusqu’à 300 euros par rapport à son prix de lancement. Lancé à plus de 1 300 €, l’iPhone 14 se trouve actuellement à seulement 1 079 € sur le site d’Amazon avec 128 Go de stockage. Si vous désirez un peu plus de place, la version 256 Go profite également d’une réduction pendant les French Days. Vous pouvez le trouver chez Darty à 1 149 €.

iphone 14 pro french days // Source : Apple

Si nous ne recommandions pas l’iPhone 14 lors de sa sortie, nous avons été agréablement surpris par les nouveautés des modèles plus haut de gamme. L’iPhone 14 Pro est le premier modèle d’Apple a bénéficié de l’îlot dynamique. Son processeur A16 Bionic est puissant et la nouvelle puce Bionic A17 n’apporte que très peu de nouveauté en termes de performance, hormis la présence de Ray-Tracing et l’amélioration des capteurs photos très énergivores. L’iPhone 14 Pro reste un beau smartphone haut de gamme moderne à un prix plus qu’abordable, surtout en promotion.

L’iPhone 14 Pro est une machine endurante, capable de tenir la journée. Son écran de 6,1 pouces n’est pas le plus petit du marché et les plus petites mains auront besoin d’un petit temps d’adaptation. L’écran Oled Super Retina XDR dispose d’un taux de rafraîchissement adaptatif 1-120 Hz et d’une belle qualité d’image. La luminosité est bonne, même en extérieur, et le module caméra remplit toutes ses promesses. Bien qu’aujourd’hui, Apple propose un photophone encore plus puissant, le capteur principal de 48 Mpx accompagné d’un ultra grand angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif de 12 Mpx, prend d’excellents clichés nets et détaillés, peu importe la luminosité. Seule la mise au point reste en retrait.

Samsung Galaxy S20 FE à 204 € sur le site Cdiscount

Souvent décrié pour son prix lors de sa sortie en 2020, le Galaxy S20 FE est désormais plus qu’abordable et ne perd rien ses qualités. Samsung voulait s’adresser à ses plus fidèles utilisateurs, en proposant une version revue et corrigée du Galaxy S20, en résulte le Galaxy S20 FE. Sorti à presque 700 €, il est en ce moment disponible sur Cdiscount pour 218 €. En rajoutant le code 15DES149, le Galaxy S20 FE passe à seulement 204 €.

Malgré son grand âge, il vaut encore le coup et conserve quelques atouts, surtout à ce prix. Compatible 5G, ce qui à l’époque n’était pas l’apanage de tous les smartphones, le Galaxy S20 FE peut se vanter d’un bel écran AMOLED de 6,5″, le tout cadencé à 120 Hz. Si ses performances sont encore d’actualité, c’est grâce à son SoC de chez Qualcomm. Samsung a fait l’impasse du Exynos sur ce modèle et a bien eu raison. Le processeur Snapdragon 865, épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, est toujours capable de faire tourner Fortnite correctement.

Le Galaxy S20 FE est à seulement 237 € pour les French Days sur Cdiscount // Source : montage Numerama

Les 4 600 mAh de la batterie promettent une bonne autonomie sur une journée, voire plus, en fonction de votre utilisation. Côté photo, la configuration est modeste avec : un capteur principal de 12 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif x3 de 8 Mpx. Loin des photophones derniers cris, les photos restent très honnêtes pour sa gamme de prix.

Même s’il est sorti il y a maintenant 3 ans, Samsung a fait la promesse de mettre à jour son modèle spécial Fan Edition jusqu’en 2024 au moins et l’expérience utilisateur est toujours aussi fluide. Si vous n’êtes pas à la recherche de la dernière nouveauté, mais plus d’un bon rapport qualité prix, le Samsung Galaxy S20 FE vous donnera pleine satisfaction.

Google Pixel 7 à 469 € au lieu de 649 €, c’est sur Amazon

Le Google Pixel 7, sorti l’année dernière, est un très bon smartphone qui a su faire ses preuves lors de notre test. Sans révolutionner l’industrie mobile, Google propose un téléphone moderne avec une bonne qualité de photo. Le Pixel 7 coute 649 € à sa sortie, mais il est possible de le trouver aux alentours de 600 € sur les sites revendeurs. Pour les French Days, on l’a trouvé sur le site Rue du Commerce à seulement 469 €.

Google reprend les lignes de son Pixel 6, qu’il améliore pour un design plus travaillé sur son Pixel 7. La bande au dos intégrant le module photo est assez clivante, on aime ou on n’aime pas. En tout cas, ce choix esthétique tranche avec le reste des photophone du marché. Restons sur l’appareil photo, puisque c’est sur ce point que les consommateurs attendent la marque. Encore une fois, Google ne déçoit pas et réalise un travail remarquable au niveau du traitement de l’image par une intelligence artificielle. Pour parvenir à ces prouesses photographiques, un capteur de 50 mégapixels et un autre de 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle équipe le module photo. Bien que le Pixel 7 propose une qualité de photo qu’il est le seul à proposer dans cette gamme de prix, les performances des derniers nés chez Apple et Samsung surpassent les résultats du Pixel 7. Mais c’est sans compter l’arrivée prochaine du Pixel 8.

Le Google Pixel 7, coloris Neige, est à 469 € sur Rue du Commerce // Source : montage Numerama

Pour le reste du téléphone, on est sur un écran de 6,7 pouces à l’excellente luminosité et rafraichit à 90 Hz. On retrouve au cœur de la machine, la puce Tensor G2 de chez Google, épaulée par 8 Go de mémoire vive et par 128 Go de stockage dans le modèle proposé en promotion. Le téléphone bénéficie d’une certification IP68 et sécurise le tout avec du verre Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière. La navigation est fluide et l’autonomie, plutôt généreuse, du Pixel 7 permet de tenir un peu plus d’une journée éloignée d’une prise.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro à 224 € au lieu de 399 €

Xiaomi, réputé pour ces équipements tech au bon rapport qualité prix, sort en mars de cette année le Redmi Note 12 Pro. Il a tout d’un modèle haut de gamme, sauf son prix. Affiché à 399 €, il est déjà un excellent smartphone. À moins de 230 €, il mérite vraiment votre attention, surtout si vous cherchez un modèle performant récent, à moindre coût. Cdiscount l’affiche à 239 € et applique une réduction supplémentaire avec le code 15DES149, le faisant passer à 224,99 €.

Certes, il ne rivalisera pas avec les modèles plus premium, mais Xiaomi reste fidèle à ses principes en exécutant des choix stratégiques pour proposer des milieux de gamme fonctionnels au design qui se fondent dans la masse. Xiaomi ne lésine pas sur l’écran et opte pour de l’AMOLED avec une protection en verre Gorilla Glass 5. La dalle mesure 6,67 pouces et dispose d’une définition de 2400 x 1080 pixels en plus d’un taux de rafraichissement de 120 Hz qui n’est pas pour déplaire à la communauté de gameuses et gamers.

Cdiscount propose le Xiaomi Redmi Note 12 Pro à moins de 230 € pour les French Days

La puce MediaTek Dimensity 1080 réalise un bon travail sans égaler son équivalent de chez Qualcomm. Elle peut compter sur 8 Go de RAM et les 128 Go de stockage pour l’épauler dans ses différentes tâches. L’expérience est globalement fluide malgré quelques petits ralentissements çà et là. Xiaomi ne change pas une équipe qui gagne et compose son module caméra d’un capteur principale de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 Mpx. Le Redmi Note 12 Pro s’en sort admirablement bien de jour comme de nuit, mais reste en retrait sur le grand angle et dès lors que nous multiplions les zooms. Rien qui empêche une utilisation classique d’un appareil photo et d’immortaliser les moments importants de votre vie.

Si le Galaxy S20 FE commence à se faire trop vieux pour vous, mais que vous ne souhaitez guère investir davantage dans un smartphone, le Redmi Note 12 Pro remplira toutes ses promesses. Son autonomie lui permet de tenir la journée.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Le futur de Numerama arrive bientôt ! Mais avant ça, on a besoin de vous. Vous avez 3 minutes ? Répondez à notre enquête

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.