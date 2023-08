Ce n’est plus qu’une question de jours avant que la nouvelle génération de Tesla Model 3 soit dévoilée. Même pour ceux qui ne souhaitent pas absolument acquérir la dernière version, ce n’est pas le bon moment pour passer commande.

Exactement comme pour les smartphones, il y a des moments où il vaut mieux ne pas succomber à la tentation d’acheter une Tesla. À la différence d’Apple qui fixe la date de sa conférence de présentation de l’iPhone, Tesla préfère garder l’effet de surprise et ne dit pas aussi clairement quand elle va officialiser cette nouvelle génération de la Model 3. C’est pourtant un investissement de plus de 40 000 €, et les clients aimeraient certainement savoir clairement où ils mettent les pieds. Les fans de Tesla en sont conscients, mais les autres acheteurs sont dans une période de flou.

C’est pour cette raison que s’il y a un moment où il ne faut pas acheter sa Tesla Model 3, c’est maintenant. Même si la nouvelle version ressemble à l’ancienne, cela vaut le coup d’attendre. Dans tous les cas, il est certain que les prix de ce modèle vont évoluer, et très certainement à la baisse.

Une question de jours avant l’officialisation : à Munich peut-être ?

Tout semble se mettre en place pour un lancement dans les prochains jours. Différentes sources ont confirmé que les premiers exemplaires de la nouvelle Model 3 ont été produits à Shanghai et que l’expédition vers les showrooms de la marque a été faite.

Depuis quelques jours, des Model 3 bâchées sont croisées circulant sur les routes en Europe. Certaines ont été croisées en Allemagne, d’autres dans le sud de la France. C’est une manière de faire monter la pression avant le jour J.

Au jeu des rumeurs, une officialisation lors du salon de Munich dès le 4 septembre commence à être une éventualité crédible. Cela fait plusieurs années que Tesla boude les salons automobiles, mais cette année la marque a deux espaces d’exposition (dans le parc expo et au centre-ville) sur l’IAA Munich. Même si Tesla pourrait très bien y faire trôner son Model Y « made in Germany », l’hypothèse de présenter une nouveauté produit pour rentabiliser l’investissement semble réaliste. Comme l’expression consacrée le veut : « avec des si on mettrait Paris en bouteille ». S’il y a une chose que l’on a apprise avec Tesla au fil des ans, c’est que si on en attend trop, gare à la déception.

Pourquoi ne pas acheter maintenant ?

Des rumeurs se sont répandues dès le mois de juillet disant qu’il était possible de commander la nouvelle Model 3 Highland sur le site de Tesla. En effet, Tesla a changé les délais de livraison de sa voiture de 2 à 3 semaines à plusieurs mois d’attente. Beaucoup y ont vu l’opportunité de commander avant tout le monde la nouvelle version au prix de l’actuelle.

Configurateur Tesla au 18/08 // Source : capture du site Tesla

Numerama a rapidement mis en garde face à cette logique qui pourrait s’accompagner d’une mauvaise surprise. La production en Chine de la version actuelle ne s’est pas immédiatement arrêtée pour produire la nouvelle version. Ce stock, il faudra bien le vendre, et même les acheteurs chinois ont commencé à bouder la commande de la version actuelle en attente de la nouvelle.

Ce n’est pas parce que la marque attend la nouvelle Model 3 pour faire partir de nouveaux cargos de Chine remplis de milliers de Model 3, que le stock existant de l’ancienne Model 3 ne sera pas chargé pour livrer ces commandes du mois d’août.

Un bon de commande en ligne correspond à un modèle avec des spécifications, et pas forcément à sa nouvelle variante, dont on ne sait rien sur les futures motorisations disponibles au lancement. Rien n’a filtré ni sur les prix, ni les motorisations produites en priorité, pas plus que sur les équipements optionnels ou les couleurs de carrosserie. Prudence ! En commandant maintenant, vous pourriez avoir payé au prix fort une ancienne Model 3 à réceptionner alors que les autres clients recevront la nouvelle génération. La bascule sur le nouveau modèle n’est pas garantie.

Tesla Model 3 actuelle // Source : Tesla

Des prix qui vont forcément bouger

Les prix de la nouvelle génération sont forcément inconnus. Elon Musk a clamé qu’elle couterait moins cher à produire (d’environ 20%), mais impossible de savoir comment la marque va le répercuter sur le prix client, ni à quel moment. Il est possible qu’au lancement la nouvelle génération ne soit pas moins chère.

Si les prix de la nouvelle Model 3 sont incertains, il est par contre facile d’imaginer que la marque pourrait casser les prix sur un stock d’anciens modèles qui l’encombre. Ceci ne s’appliquera pas forcément à l’Europe, mais cela reste une hypothèse. Voilà pourquoi il n’est pas recommandé d’acheter maintenant, même si l’ancienne version vous convient parfaitement. Vous pourriez regretter de ne pas avoir attendu un peu pour gagner quelques milliers d’euros sur la facture.

