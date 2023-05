Les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur l’intégration de batteries BYD sur des Model Y produits à l’usine Tesla de Berlin. Cela indiquerait l’arrivée imminente de la production de la version entrée de gamme en Europe.

Les Tesla Model Y propulsion à 45 990 € sont actuellement produits en Chine, à l’usine de Shanghai. Les modèles commercialisés en Europe sont équipés d’une batterie LFP d’environ 60 kWh en provenance du fabricant CATL. Mais cela pourrait prochainement changer.

Depuis le mois d’août 2022, les rumeurs de tests de batterie BYD à l’usine de Berlin reviennent ponctuellement. Le 4 mai, le site TeslaMag.de a obtenu de sources sûres des informations confirmant une entrée en production plus régulière d’un Model Y propulsion avec cette nouvelle batterie.

Ce que cela change pour le Model Y entrée de gamme

Les livraisons en provenance du fabricant chinois BYD ne sont pas passées inaperçues au sein de l’usine berlinoise début août 2022. Alors même que le Model Y propulsion n’était pas encore commercialisé en Europe à ce moment-là, l’arrivée de batterie de type LFP du constructeur chinois BYD dans l’usine ont soulevé de nombreuses de questions. 9 mois plus tard, rien n’est encore confirmé par Tesla. Par contre, les informations révélées par plusieurs sources se font de plus en plus précises.

Batterie LFP BYD Slade // Source : BYD

Les cellules à lames (blade) de BYD ne seraient pas utilisées comme de simples cellules associées à un pack-batterie. Elles auraient un rôle structurel, comme Tesla le fait avec ses batteries 4680 ou 2170. La batterie n’est alors pas un élément apporté au châssis de la voiture, mais elle est un des éléments constituant du châssis, qui en supportent la charge. Cela expliquerait pourquoi autant de mois se sont passés sans que le sujet n’ait semblé avancer. Il faut certainement plus de temps et plus de tests pour intégrer les batteries ainsi à la production.

Cette nouvelle batterie BYD offrirait une capacité légèrement inférieure à celles des batteries CATL qui équipent actuellement les Model Y propulsion. Il est fait mention de batteries d’environ 55 kWh, contre 60 kWh depuis quelques mois pour les modèles sortant de l’usine de Shanghai. Côté autonomie, cela pourrait entraîner une petite baisse de 455 km à 440 km d’autonomie (wltp) pour le Model Y propulsion.

Il reste encore une inconnue majeure dans ce tableau : est-ce que celle nouvelle batterie va influer sur le prix du Model Y en Europe ? La batterie ne serait pas la seule nouveauté qui se trame à l’usine de Berlin. Des visiteurs ont aperçu de nouvelles presses de grands gabarits (« mega casting » en anglais) qui pourraient fournir des pièces en seul tenant pour l’avant et l’arrière des modèles. Ces méga-presses sont un des éléments clés de la production de Tesla pour faire baisser les coûts de production de ses voitures électriques, en attendant la plateforme Next-Gen. Les deux éléments combinés laissent imaginer que le prix pourrait baisser, à moins que Tesla en profite pour regonfler un peu ses marges.

L’usine de Berlin pourra-t-elle supporter toute la production européenne de Model Y ?

La cadence de production de l’usine allemande de Tesla semble progresser rapidement. Comme pour l’usine du Texas, Elon Musk félicite assez régulièrement les employés de son usine européenne des nouvelles étapes franchies. Plus récemment, Tesla a fait des demandes d’autorisation pour agrandir son usine, afin qu’elle puisse produire jusqu’à 1 million de véhicules par an.

Tesla Gigafactory Berlin // Source : Tesla

Or, rien ne sert de viser à produire 1 million de Model Y Performance ou Grande Autonomie, les deux seules versions officiellement produites à Berlin, s’il n’y a pas les clients pour les acheter. La version entrée de gamme est celle qui fait le gros du volume, il paraît donc assez évident que la production de cette déclinaison est envisagée pour Berlin.

Si les rumeurs sont exactes, la production de série de cette version propulsion à batterie BYD serait sur le point de démarrer. Les équipes seraient sur les derniers tests en la matière. Cependant, il ne faut pas oublier que comme pour le Model Y Grande Autonomie, l’arrivée des Model Y propulsion « made in germany » sera progressive. La bascule ne passe pas de 100 % de modèles produits en Chine à 100 % de modèles allemands.

L’usine de Berlin a commencé par produire les Model Y Performance. Puis, sans vraiment l’officialiser, Tesla a ajouté les Model Y Grande Autonomie dans les chaînes de production. Ce sont les clients qui ont découvert à l’attribution de leur VIN (numéro d’identification du véhicule) que le véhicule sortait de l’usine allemande. Dans les différents chiffres et lettres qui composent le code VIN, une partie du code correspond au lieu de production de la voiture.

Tesla va certainement procéder de la même manière pour les Model Y propulsion. Certains clients, pensant recevoir la version chinoise, se feront livrer les premiers Model Y équipés de la batterie BYD. Cela va probablement ressembler à une drôle loterie entre ceux qui recevront la version chinoise et ceux qui obtiendront la version européenne, jusqu’à ce que 100 % de la production puisse être traitée par l’usine de Berlin.

Si les mesures protectionnistes souhaitées par certains acteurs européens se mettent en place, le Model Y ne sera pas concerné. On pense notamment au futur bonus français, qui pourrait être réservé aux voitures produites en Europe, selon les discussions politiques en cours. Cela donne un coup d’avance à Tesla face aux marques chinoises.

