La traditionnelle conférence de rentrée d’Apple aura lieu le 12 septembre, depuis l’emblématique Steve Jobs Theater de son siège californien.

Les iPhone 15 seront annoncés le 12 septembre à 19 heures. Apple a confirmé la nouvelle le 29 août, en envoyant une invitation par mail aux quelques journalistes conviés sur place. Le carton d’invitation met en avant le slogan « Wonderlust », qui veut dire « l’envie de s’émerveiller ». Difficile d’y voir le moindre indice… Une seule chose est sûre : les iPhone 14 ne seront plus les derniers iPhone à la fin de la keynote du 12 septembre, durant laquelle Apple devrait aussi en profiter pour annoncer d’autres nouveautés.

En français, l’invitation reçue par Numerama parle de « Rêvélation », avec un jeu de mot entre révélation et rêve. // Source : Numerama

Wonderlust : l’iPhone 15 parti pour tout casser ?

Au mois de juillet, plusieurs analystes s’étaient dits inquiets pour les futurs iPhone. Certains prévoyaient un report de leur annonce au mois d’octobre, à cause de problèmes de production. D’autres évoquaient une sortie en deux temps, un peu en septembre, un peu en octobre. L’industrie semblait s’entendre sur le fait qu’Apple risquait d’être victime de la baisse de la demande pour les smartphones, ce qui aurait pu parasiter ses ventes.

Un jour avant l’annonce d’Apple, l’analyste Ming-Chi Kuo, qui connaît très bien Apple, s’est montré beaucoup plus optimiste. Lui prévoit une sortie de toute la gamme simultanément et s’attend même à des ventes records (250 millions en 2024), qui pourraient permettre à Apple de détrôner Samsung. L’iPhone 15 pourrait être un grand millésime pour Apple, qui pourrait devenir le numéro 1 mondial du smartphone grâce à cette nouvelle gamme.

Rendu 3D de l’iPhone 15 Pro, avec son nouveau bouton. // Source : 9to5mac

Si on se fie aux habitudes d’Apple, l’annonce du 12 septembre devrait être suivie de précommandes le 15 septembre, puis d’une commercialisation le 22 septembre. Reste à savoir si tous les produits arriveront en même temps, ou s’il y aura des reports.

Quelles sont les nouveautés attendues ?

Le 12 septembre, Apple devrait dévoiler quatre nouveaux iPhone. Il y aurait d’un côté les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, dans la continuité avec quelques nouveautés (USB-C, Dynamic Island, puce A15 Bionic…) et de l’autre les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, encore plus ambitueux (USB-C, bordures ultra fines, nouveau bouton Action, design en titane, nouveau zoom périscopique…). Certains parlent d’ailleurs d’un iPhone 15 Pro Max renommé iPhone 15 Ultra, pour accompagner sa montée en gamme.

En parallèle, Apple devrait dévoiler de nouvelles versions de ses Apple Watch (on parle des Series 9 et Ultra 2), ainsi que communiquer les dates de sortie de ses mises à jour logicielles (iOS 17, watchOS 10, tvOS 17, etc.).

Y aura-t-il d’autres choses le 12 septembre ? L’année dernière, Apple avait profité de sa conférence iPhone pour dévoiler de nouveaux AirPods. Aucune rumeur ne va dans ce sens aujourd’hui, mais d’autres petites nouveautés matérielles pourraient être au programme de cette conférence de rentrée (des révisions des iPad ? Des nouveautés pour les services ?). Numerama sera sur place pour vous proposer une analyse de la stratégie 2023 d’Apple, ainsi que répondre à vos questions sur les nouveaux iPhone.

