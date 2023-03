Tesla a mis en place plusieurs leviers pour convaincre les acheteurs de craquer pour une Tesla avant le 31 mars. Le parrainage fait partie du package, qui comprend aussi des supercharges offertes et des remises pour toutes commandes sur la semaine en cours.

Tesla vient de réactiver son offre de parrainage ce 27 mars 2023, disparue un an et demi plus tôt. Les propriétaires de Tesla, rodés à l’exercice, ont déjà commencé à rediffuser leur lien de parrainage. La réapparition soudaine de cette récompense est perçue positivement pour les propriétaires de Tesla. Elle interroge quand même sur la raison qui pousse Tesla à multiplier les cadeaux. Le constructeur américain aurait-il du mal à atteindre les objectifs fixés ?

En quelques semaines, on a pu observer Tesla organiser des portes ouvertes, faire des remises sur son stock de véhicule, offrir des supercharges gratuites et relancer son offre de parrainage. À quelques jours de la fin du trimestre, cette activité, anormale pour la marque, semble signifier que tout est mis en œuvre pour doper les résultats avant le 31 mars.

Un parrainage boosté jusqu’au 31 mars

Au lieu de 2 000 points pour toutes les ventes parrainées réalisées, ce sont 10 000 points qui seront crédités, si vous ou un de vos proches achète une Tesla avec livraison avant le 31 mars. À quatre jours de la fin du trimestre, la ficelle est un peu grosse.

Le filleul, lui, bénéficie de 5 000 crédits s’il achète et prend livraison entre le 27 mars et le 31 mars 2023. Après cette date, il n’aura droit qu’à 100 crédits.

Les crédits peuvent ensuite être utilisés sur la boutique Tesla pour obtenir :

La wallbox Tesla et autres accessoires de recharge ;

Des accessoires pour votre voiture ;

Des vêtements de la collection Tesla.

Boutique Tesla

Tous les produits de la boutique en ligne Tesla sont accessibles. Nos confrères de Frandroid ont dressé la liste des points nécessaires pour profiter des offres du parrainage pour obtenir des produits Tesla sans débourser un euro. Il faut par exemple 5 500 crédits pour la borne de recharge Tesla.

5 000 km de Supercharge gratuite et des remises pour vider le stock

Pour un constructeur qui ne fonctionnait qu’à flux tendu jusqu’en 2022, Tesla se retrouve depuis plusieurs mois avec du stock sur des véhicules neufs, en plus des véhicules d’occasion.

Stock important de Tesla avec des remises // Source : Capture du site Tesla

La marque essaie de se débarrasser de ce stock encombrant et coûteux, avant la date du 31 mars. Tesla a donc misé sur des offres que l’on connait plutôt chez les constructeurs généralistes européens. Il semble bien loin le temps où aucune remise n’était possible chez la marque.

Pour la première fois, les personnes ayant déjà montré un intérêt pour la marque ont reçu des emails d’invitation pour des journées portes ouvertes le 18 mars 2023. Tesla n’a apparemment pas réussi à se débarrasser d’assez de véhicules, car depuis des remises sur certains modèles se sont ajoutées. Ces ristournes rendent d’ailleurs certains Model 3 et Model Y assez attractifs et disponibles immédiatement, en plus.

Un dernier cadeau doit finir de convaincre ceux qui hésitent encore à dégainer leur carte bancaire ou chéquier. Tesla offre jusqu’à 5 000 km en supercharge gratuite si vous les débarrassez d’un des véhicules en stock d’ici vendredi 31 mars.

Tesla a-t-il du mal à trouver preneur pour l’ensemble de sa production, maintenant qu’elle a repris son rythme de croisière ? Ou bien le groupe souhaite-t-il sur performer pour envoyer un signal positif aux investisseurs ?

Elon Musk qui avait promis d’arrêter les sprints de fin de trimestre semble être revenu sur sa parole. Le signal envoyé en cette fin mars n’est pas très rassurant. Elon Musk va peut-être apprendre à ses dépens que rien ne sert de promettre une production de 20 millions de véhicules, s’il n’a pas les clients derrière. Avec 2 modèles de volume, il sera difficile de continuer à faire exploser les chiffres de vente, si ce n’est à jouer avec les prix ou à prendre un risque avec un stock important. Si Tesla cherche un moyen de faire tourner à plein régime ses usines, on conseille au constructeur de plutôt de se pencher sur la réalisation d’un modèle abordable type Model A.

La voiture électrique, c’est votre dada ? Vous adorez tout ce qui touche aux mobilités de demain ? Abonnez-vous à Watt Else, la nouvelle newsletter gratuite de Numerama, garantie 100 % sans langue de bois sur l’industrie, ses innovations et ses limites.





Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.