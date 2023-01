Les acheteurs récents de Tesla Model 3 et Y, qui n’ont pas encore reçu leur voiture, ont eu un coup de chaud en découvrant les nouveaux tarifs diffusés par Tesla ce vendredi 13 janvier 2023. Bonne nouvelle, ils n’auront pas à annuler leur commande pour en profiter.

L’annonce des nouveaux tarifs de Tesla ce vendredi 13 a fait des heureux, des déçus, mais aussi certainement quelques inquiets parmi les acheteurs ayant passé une commande ces dernières semaines d’un Model 3 ou d’un Model Y.

En découvrant les nouveaux tarifs, les acheteurs disposant de bons de commande en cours ont pu se demander s’ils devaient annuler leur commande pour en passer une nouvelle. La bonne nouvelle nous vient de Tesla, qui indique que les nouveaux prix seront appliqués automatiquement aux commandes non livrées.

Une annulation massive de bons de commande aurait fait désordre

À la différence de ce qu’il se passait auparavant chez Tesla, il ne sera pas nécessaire au client d’annuler sa commande, de perdre son acompte et d’en faire une nouvelle pour bénéficier de la baisse des prix.

Avec jusqu’à 13 500 € de différence entre les deux tarifs, on peut comprendre que les acheteurs se sentaient prêts à perdre 250 € d’acompte pour basculer sur les nouveaux tarifs, quitte à rallonger un peu le délai d’attente. Pour une fois, Tesla semble avoir anticipé le problème. La marque ne va pas facturer le prix initial acté au moment de la commande, mais bien le prix actualisé du Model 3 ou Model Y commandé par le client.

Il faut dire que la marque s’est retrouvée depuis le mois d’octobre 2022 avec de nombreux abandons de bons de commande sur le Model Y propulsion. Certains acheteurs n’étaient plus en mesure de payer le montant final à cause de la chute des tarifs de reprise (et d’occasion) de leur ancienne Tesla. Cet épisode avait poussé la marque à devoir vendre ses véhicules neufs, parfois avec des ristournes ou en offrant des options, pour liquider le stock. Cela aurait été catastrophique pour l’image de Tesla de se retrouver de nouveau confronté à un abandon massif de Model 3 et Y fraîchement arrivés en concession en ce début 2023.

Tesla Model 3 et Model Y // Source : Tesla

La grogne de ceux qui ont déjà reçu leur Model 3 ou Y

Si les commandes non livrées voient leur tarif mis à jour, les clients ayant récemment reçu leur modèle se sentent clairement lésés. Ce n’est pourtant pas la première que la marque agit de la sorte ; ces mêmes clients auraient pu être ravis quand, peu après leur commande, les prix augmentent sans avoir d’impact sur leur modèle. Bien sûr, dans la situation inverse, cela a toujours plus de mal à passer.

On peut voir sur quelques groupes privés de fans de la marque des remarques virulentes. On a même croisé un appel à venir manifester devant certains services centers de la marque. Ce mouvement, que l’on a pu également observer en Chine, vise à essayer d’obtenir des compensations, à défaut de pouvoir obtenir une remise du prix qui a déjà été réglé.