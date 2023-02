Tesla organise une grosse conférence le mercredi 1er mars 2023. Des annonces particulièrement importantes sont attendues.

De nombreux yeux seront rivés sur Tesla le mercredi 1er mars 2023. L’entreprise tiendra une conférence importante, baptisée Investor Day — en direct depuis la Gigafactory installée au Texas. Elle nous permettra de découvrir le futur de la marque, avec peut-être de nouvelles voitures présentées. Elon Musk sera bien évidemment là, pour convaincre l’audience.

Comment suivre la conférence de Tesla ?

Pour voir cette conférence Tesla, il faudra veiller tard et, sans doute, sacrifier quelques heures de sommeil (au moins, ce n’est pas en pleine nuit). La présentation débutera à 22h, heure française, pour une durée indéterminée (mais on peut s’attendre à ce que cela dépasse l’heure). Attention, il risque d’y avoir un peu de retard, connaissant Tesla…

Que va annoncer Elon Musk lors de cette conférence Tesla ?

Première chose à savoir : cette conférence est d’abord à destination des investisseurs (Investor Day). Elon Musk, très occupé ces dernières semaines avec le rachat de Twitter, prendra donc la parole pour les séduire. Et, pour séduire les investisseurs, il faut empiler les grosses annonces, susceptibles de faire s’envoler le cours de l’action à la bourse.

L’une des rumeurs les plus insistantes concerne l’officialisation d’une nouvelle voiture, la Model 2, qui serait plus compacte que la Model 3 et coûterait moins de 25 000 $. On y croit peu, au regard de ce que Tesla a déjà dans les tuyaux (produire le Cybertruck et le Roadster, par exemple), même si rien n’est à exclure totalement. Elon Musk a confié qu’il évoquera une nouvelle plateforme de développement — ce qui veut à la fois tout et rien dire.

Croquis d’un petit modèle inexistant de Tesla. // Source : Tesla – Wechat

La Model 3, elle, devrait être restylée, c’est-à-dire connaître quelques évolutions mineures ou majeures pour qu’elle soit toujours plus moderne (comme ce fut le cas pour la Model S et le Model X en janvier 2021). L’idée serait, par exemple, d’introduire le nouvel ordinateur HW4 (Hardware 4), qui anime la voiture et pourrait améliorer les aides au pilotage avec plus de caméras pilotées. Extérieurement, il ne faudrait pas s’attendre à une révolution.

Enfin, Elon Musk va dévoiler la troisième partie de son Master Plan, un projet qui permettrait de sauver l’Humanité (d’après ses dires). « Le Master Plan 3, la voie vers un avenir énergétique entièrement durable pour la Terre, sera présenté le 1er mars », promet-il. Les engagements de la deuxième partie n’ont pas tous été tenus.

