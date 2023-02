Créée en 2003 par Elon Musk, l’entreprise Tesla est spécialisée dans les véhicules électriques. Son nom est directement inspiré d’un inventeur, fervent défenseur du courant alternatif.

Tesla peut se vanter d’avoir inventé la voiture 100 % électrique la plus rapide au monde (il s’agit de la Model S Plaid). Plus largement, le constructeur automobile américain est un leader incontesté du secteur des véhicules électriques. Cela ne l’empêche pas de commettre quelques bourdes, comme sa tricherie sur la vidéo vantant l’Autopilot (FSD), ou de laisser son affreux essuie-glace sur son Cybertruck. Mais, il faut reconnaître que son dirigeant, Elon Musk, est parvenu à faire de Tesla un nom reconnu internationalement.

D’ailleurs, d’où vient le nom de cette entreprise ? Si vous vous intéressez à l’histoire et aux découvertes majeures de l’ingénierie, vous connaissez peut-être déjà la réponse. Sinon, lisez ce qui suit.

Le nom de Tesla est un hommage à un « poète de la science »

C’est le scientifique Nikola Tesla qui a donné son nom à l’un des plus célèbres constructeurs de voitures électriques de luxe. Alors que l’on ne présente plus le CEO de Tesla, Elon Musk (et ses facéties), le nom de ce savant des 19e et 20e siècle est probablement moins connu. Pourtant, Nikola Tesla était un véritable « poète de la science », éternel rival de Thomas Edison, à l’inventivité étonnante. D’ailleurs, le fait qu’Elon Musk ait choisi de baptiser son entreprise d’après le nom de Nikola Tesla a contribué à le faire davantage connaître, soulignait The Seattle Times en 2017.

Né en 1856 dans l’Empire d’Autriche, et mort en 1943 aux États-Unis, Nikola Tesla était un fervent défenseur du courant alternatif — dont l’adoption a révolutionné le réseau électrique naissant, à son époque. Nikola Tesla rêvait de grandes centrales, éloignées des lieux de production, permettant d’apporter l’électricité à tous les foyers. Il s’est ainsi heurté à un autre inventeur pragmatique, Thomas Edison, qui prônait le courant continu. Les deux savants se sont même livrés une « guerre des courants » fiévreuse.

On aurait pu s’attendre, étant donné le choix du nom de son entreprise, qu’Elon Musk se range naturellement du côté de Nikola Tesla, dans le récit de cette rivalité. Pourtant, en 2008, il confessait dans une interview sa préférence pour Thomas Edison : « Je suis un plus grand fan d’Edison que de Tesla. […] Edison a mis ses produits sur le marché et a rendu ces inventions accessibles au monde entier. » Il n’est finalement pas si surprenant qu’Elon Musk se sente plus inspiré par Edison, qui avait comme lui la fibre entrepreneuriale et le sens des affaires, que Nikola Tesla, bien plus candide et rêveur.

