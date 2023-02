Un hacker spécialisé Tesla a partagé des photos et des détails sur l’ordinateur qui devrait bientôt équiper les voitures de la marque.

Le 1er mars 2023 sera un jour important pour Tesla, qui partagera plusieurs grosses annonces à l’occasion d’une conférence baptisée Investor Day. L’une des nouveautés attendues est liée au futur ordinateur qui équipera les voitures — ordinateur chargé d’alimenter toutes les fonctionnalités (infodivertissement, caméras, Autopilot…). Tesla en a déjà parlé lors d’une précédente conférence (AI Day, tenue en 2022). Dans une série de tweets publiée le 15 février, le hackeur greentheonly, très bien renseigné, a partagé des photos et des détails sur ce que le constructeur appelle le HW4 (Hardware 4).

Indispensable pour animer le véhicule, l’unité centrale des voitures Tesla ne cesse d’évoluer, comme tout dispositif technologique qui doit embarquer les dernières améliorations matérielles. Si certaines modifications sont mineures (exemple : le passage à l’architecture AMD), d’autres sont suffisamment importantes pour passer à une nouvelle génération. C’est le cas avec cet ordinateur HW4, qui préfigure des changements que pourraient regretter les propriétaires actuels.

Le Hardware 4 des voitures Tesla (à gauche), versus le Hardware 3 (à droite) // Source : Twitter greentheonly

Ce que pourrait changer le futur ordinateur des Tesla

Fini le rétrofit ?

Le rétrofit est une initiative bien connue des propriétaires d’une voiture Tesla. Elle permet, moyennant un coût assez bas (1 000 $ pour le HW2.5 vers le HW3, par exemple), de faire évoluer le hardware pour qu’il soit toujours à la page. Voyez cela comme une mise à jour, certes payantes, des composants du véhicule, afin de garantir tout à la fois une meilleure durée dans le temps et un meilleur suivi des évolutions logicielles.

Y aura-t-il un rétrofit pour le HW4 ? Cela n’en prend pas le chemin. Elon Musk avait précédemment déclaré : « Le coût et la difficulté pour passer du Hardware 3 au Hardware 4 sont assez significatifs. Donc, économiquement, je ne pense pas que ça soit possible. » Ces propos sont corroborés par les photos publiées par greentheonly, qui a visiblement mis la main sur un ordinateur HW4 en provenance d’un Model X. On peut s’apercevoir que le facteur forme n’est pas du tout le même, ce qui pourrait rendre l’opération de remplacement très complexe, sinon impossible. D’où les commentaires d’Elon Musk.

Le Hardware 4 des voitures Tesla (à gauche), versus le Hardware 3 (à droite) // Source : Twitter greentheonly

Trois nouvelles caméras

Aujourd’hui, les voitures Tesla sont équipées de huit caméras. Elles sont au cœur de la technologie Vision et des assistances à la conduite. Demain, les voitures pourraient passer à onze caméras : deux seraient ajoutées à l’arrière, une à l’avant — toutes au niveau des pare-chocs. L’idée serait de combattre les angles morts, tout en améliorant les aides au pilotage. On rappelle, à ce sujet, que Tesla a pris la décision de supprimer le radar, pourtant utile pour mieux se repérer lors d’un stationnement. Avec onze caméras plutôt que huit, le projet Tesla Vision prendrait un peu plus d’épaisseur — alors qu’il implique pour le moment des concessions. Ce deuxième point confirme la suppression du rétrofit : en admettant qu’on puisse changer l’unité centrale, intégrer trois caméras de plus s’annonce comme un défi bien trop relevé.

Peu de changements sur les autres composants

Sur les composants à proprement parler, greentheonly évoque peu de changements : « L’infodivertissement a été retravaillé par rapport aux unités actuelles. Le GPU est sur le même circuit désormais, et il n’y a plus de circuit-sœur. Cela permet de rendre l’unité centrale plus fine. Sinon, il n’y a aucun changement à noter : même stockage NVMe de 256 go, mêmes 16 Go de RAM, mêmes CPU et GPU de la marque AMD. » Le nombre de cœurs CPU passe quand même de 12 à 20, avec une fréquence de 2,35 GHz. Il a par ailleurs noté la présence d’un nouveau module GPS équipé d’une antenne tri-bande.

Quand sera disponible le HW4 ? « Il semblerait que Tesla a commencé à assembler des voitures [avec le HW4] mais n’a pas commencé à les livrer. J’imagine que le plan est d’annoncer le 1er mars que toutes les voitures des lignes de production actuelle l’ont déjà », affirme greentheonly.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !