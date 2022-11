Tesla pourrait donner un petit coup de fraîcheur à la Model 3, sa berline 100 % électrique la plus abordable, en 2023. Quelles évolutions pourrait-on en attendre ?

Lancée il y a cinq ans aux États-Unis, la Model 3 pourrait connaître de gros changements en 2023. C’est ce croit savoir Reuters qui évoque le projet Highland dans un article publié le 28 novembre 2022. Selon plusieurs de ses sources, Tesla lancerait une refonte de la Model 3 en fin d’année prochaine. Elle serait comparable aux évolutions qu’ont connues la Model S et le Model X début 2021, avec, notamment, un intérieur entièrement repensé.

L’objectif premier du nouveau design Highland serait de « réduire le nombre d’éléments et la complexité de l’habitacle de la Model 3 ». La firme américaine aimerait aussi se focaliser sur les fonctionnalités qu’apprécient les conducteurs, l’écran en tête. Les évolutions prévues ne sont pas évoquées, mais il est possible de faire des prédictions en connaissant le passif de Tesla.

Tesla Model 3 (2022). // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Une nouvelle Model 3 en 2023 : qu’est-ce qui changerait ?

Le design extérieur : des détails et d’autres couleurs ?

Tesla n’est pas connu pour faire évoluer radicalement le design extérieur de ses voitures. Dans son passé, le changement le plus marquant concernait la Model S, qui a arboré une nouvelle face avant en 2016. La multinationale préfère procéder par petites touches sur la Model 3, qui a, par exemple, troqué les finitions en chrome pour du noir mat plus élégant. Bref, on n’imagine pas la berline 100 % électrique changer de look en 2023, sauf sur certains détails qui ne sauteront peut-être pas aux yeux.

La Model 3 pourrait en revanche gagner les deux coloris inédits des Model Y assemblés à Berlin (Quicksilver et Midnight Cherry Red).

L’intérieur : l’écran et le volant Yoke ?

À l’intérieur, les modifications pourraient être marquées. Reuters évoque l’écran, qui pourrait s’inspirer de celui des dernières Model S. La berline premium est pourvue d’un grand écran tactile de 17 pouces promettant une expérience cinématographique (définition de 2 200 x 1 300 pixels), avec possibilité de l’incliner à gauche ou à droite.

La Model 3 pourrait surtout hériter du volant Yoke, qui troque le traditionnel design circulaire pour une approche rectangulaire plus audacieuse. Comme il a été homologué dans l’Union européenne, rien n’empêche Tesla de le démocratiser un peu plus en l’introduisant dans sa voiture financièrement plus accessible.

Le volant de la Model S. Bientôt dans la Model 3 ? // Source : Tesla

La production : les batteries directement intégrées ?

Avec ce projet Highland, Tesla chercherait d’abord à réduire les coûts de production. Cela signifie que la future Model 3 devrait profiter des dernières avancées constatées dans les usines. Ainsi, les Model Y se basent sur une architecture intégrant directement les batteries, avec une structure reliant l’avant et l’arrière. Cette conception permet de réduire le nombre de composants, d’alléger la batterie et, finalement, d’améliorer les performances de la voiture (en termes d’efficience). Comme la Model 3 et le Model Y sont proches, ce serait une évolution logique.