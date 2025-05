Lecture Zen Résumer l'article

Reprises à prix cassés, ventes en chute libre, rappels, image ternie… les déconvenues continuent de mettre des bâtons dans les roues de Tesla.

Un peu plus d’un an après les premières livraisons, le Tesla Cybertruck se trouve toujours dans une situation peu enviable. Le pickup électrique voit sa valeur résiduelle s’effondrer et ses ventes reculer.

Moins vendu qu’un Ford F-150 Lightning au premier trimestre 2025 et désormais repris à des tarifs dérisoires par Tesla (comme le souligne Electrek le 19 mai), le bilan est lourd. L’objet culte promis devient peu à peu un casse-tête pour Elon Musk — même s’il n’a pas dit son dernier mot.

Une décote impressionnante

Alors que les premiers exemplaires ont été livrés fin 2023, Tesla ne proposait toujours pas de programme de reprise pour le Cybertruck jusqu’à ces derniers jours. Il est désormais possible pour les propriétaires de passer par Tesla pour faire reprendre leur véhicule pour un autre. On comprend mieux ce retard, au vu des premières offres de reprise reçues par les clients.

Le Cybertruck détonne toujours au milieu des autres véhicules // Source : Numerama

Les premières offres de reprise ne font pas rêver. Comme le révèle Electrek, certains clients qui tentent de revendre leur Cybertruck Founder Series se voient proposer des montants à peine supérieurs à 65 000 dollars (58 000 euros), pour des véhicules achetés entre 100 000 et 120 000 dollars quelques mois plus tôt. Soit une décote de 35 % (et plus) pour 10 000 km parcourus. Du jamais vu pour un véhicule Tesla aussi récent, hors période de yoyo dans les prix des véhicules neufs de la marque. De plus, chez Tesla, l’offre de reprise en ligne est souvent plus généreuse que le montant réellement proposé en fin de parcours. Voilà qui ne rassurera pas les clients déjà déçus.

Officiellement, l’offre de reprise n’en est qu’à ses débuts. Officieusement, cette chute de valeur illustre ce que beaucoup redoutaient : le Cybertruck n’a pas encore trouvé son marché et est boudé par une partie des clients habituels de la marque. Et la perspective d’un véhicule qui perd autant de valeur en si peu de temps pourrait refroidir les derniers enthousiastes.

Le pickup Ford repasse devant Tesla

L’autre claque pour Tesla vient des chiffres d’immatriculations aux États-Unis. Selon les données de S&P Global Mobility, reprises par Automobilwoche, Ford a vendu plus de F-150 Lightning que Tesla de Cybertrucks au premier trimestre 2025 : avec 7 913 unités pour Ford contre 7 126 pour Tesla. Et en mars, l’écart se creuse encore : le Lightning dépasse les 2 500 ventes, pendant que le Cybertruck plafonne à un peu plus de 2 100. En 2024, les fans de Tesla pouvaient se rattraper au fait que le Cybertruck était le pickup le plus vendu aux USA, ce n’est plus le cas pour le moment.

Ford F-150 Lightning // Source : Raphaelle Baut

Le Cybertruck n’apparaît même plus dans le top 10 des véhicules électriques les plus immatriculés aux États-Unis en mars. Un signal forcément inquiétant pour Tesla, alors même que le marché global de l’électrique est en progression. L’explication est sans doute multifactorielle : prix élevé, livraisons poussives, image brouillée par les sorties politiques d’Elon Musk : Le Cybertruck semble payer le prix fort de ses excès.

Les pays du golfe comme bouée de sauvetage ?

Tesla tente de relancer l’intérêt en s’ouvrant à de nouveaux marchés. Le Cybertruck devrait arriver en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis d’ici fin 2025.

Mais ce n’est pas avec quelques ventes dans les pays du Golfe que le Cybertruck redeviendra le game-changer promis. Pour l’instant, le véhicule iconique de la marque ressemble davantage à un pari raté qu’à une révolution industrielle. Et les prochains trimestres s’annoncent cruciaux pour inverser la tendance.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama