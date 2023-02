Une vidéo d’un prototype du Cybertruck a fuité, ou l’on peut admirer le pickup 100 % électrique de Tesla à une hauteur impressionnante, grâce au mode « tout-terrain ».

Petit à petit, le Cybertruck de Tesla pointe le bout de son nez et les amateurs de véhicules électriques se réjouissent. Alors qu’il a été pérsenté en 2019 à Los Angeles, le pickup ne devrait entrer en production qu’en fin d’année 2023. Et au fur et à mesure que la date fatidique approche, des premiers éléments commencent à fuiter.

Ce fut le cas début février, avec la publication d’images de l’immense essuie-glace du Cybertruck. Puis à nouveau ce 22 février 2023, où un internaute du forum Cybertruck Owners Club a publié une vidéo du véhicule de Tesla, qui semblerait être le modèle exposé au Cyber Rodeo de 2022, selon Teslarati.

Le Cybertruck en action avec la suspension pneumatique au maximum. Source : Cybertruck Buyers Club

On y aperçoit, malgré une qualité d’image plus que médiocre, le Cybertruck en train de circuler à une hauteur très élevée, dans ce qui semble être la Gigafactory Texas, grâce à un curieux système de suspension pneumatique. Selon l’internaute « Trucky », qui a publié la vidéo sur le forum, le véhicule serait en mode « tout-terrain », ce qui explique pourquoi les pneus du Cybertruck paraissent ridiculement petits face à l’immensité du pickup.

Une suspension pneumatique à toute épreuve ?

Avec ce système important de suspension pneumatique, le Cybertruck de Tesla devrait apporter un confort important à ses usagers, mais aussi une flexibilité de taille à ses utilisateurs : par le passé, Elon Musk avait confirmé sur Twitter que son pickup électrique serait doté « d’un système de contrôle actif de l’amortissement et de la hauteur de suspension ».

Le CEO de Tesla a toujours voulu perfectionner le système de suspension pneumatique, notamment pour la conduite tout-terrain : il a même fait référence à la Baja 1000, une course de rallye-raid uniquement ouverte aux véhicules tout-terrains. Pour l’heure, le nouveau véhicule de Tesla ne s’est bien sûr pas présenté à la prestigieuse course mexicaine, mais peut-être que cela ne saurait tarder ?

We’re working on increasing dynamic air suspension travel for better off-roading. Needs to kick butt in Baja. — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2020

Des années d’attente pour le Cybetruck

Annoncé comme le pickup du futur, avec une polyvalence importante et des capacités dignes d’une voiture de sport, le véhicule de Tesla pourrait devenir l’une des voitures les plus vendues de ces prochaines années.

Bien que n’étant pas le premier pickup électrique de l’histoire, cette place étant réservée au Rivian R1T, le Cybertruck devrait être un produit difficile à acquérir, notamment pour le marché européen. Depuis mi-2022, il est impossible, pour les Européens et les Chinois, de commander le véhicule aux rétroviseurs pointus, alors que certains internautes américains ont appris qu’ils recevraient leur véhicule entre 2024 et 2025. Pas très étonnant lorsque l’on sait que Tesla a enregistré près de 1.5 millions de commandes en 2021… et que la production de masse du mastodonte électrique, déjà retardée, ne devrait pas débuter avant 2024.

Il semblerait donc que les amateurs de Tesla et du futur Cybertruck aient à prendre leur mal en patience avant de pouvoir profiter du système de suspension pneumatique et de toutes les autres fonctionnalités avancées par Elon Musk.

