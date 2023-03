Les deux premiers Master Plan étaient axés sur le développement des véhicules électriques, du stockage de l’énergie et de la conduite autonome. Le troisième volet prend un chemin complètement différent et mise tout sur « l’énergie durable pour sauver la Terre ».

Elon Musk a profité de la conférence de l’Investor Day du 1er Mars 2023 pour présenter le troisième volet de ses « Master Plan ». Le thème de ce nouveau plan directeur : l’énergie durable. C’est en introduction de l’événement qu’Elon Musk a déroulé les grandes lignes de son projet, promettant d’aller plus loin sur le sujet avec un livre blanc.

Partant du constat que notre économie énergétique est sale et gaspillée, car basée à 80 % sur les carburants fossiles, Elon a proposé plusieurs solutions qui pourraient faire la différence.

Contast de départ du Master Plan d’Elon Musk // Source : Live Tesla

Un plan en 5 étapes pour éliminer les énergies polluantes

Elon Musk veut proposer des solutions pour remplacer les énergies fossiles polluantes par des énergies renouvelables. Ne dites pas à Musk que c’est impossible, il vous affirmera que « c’est entièrement réalisable », il a tout chiffré. Voici les 5 axes de travail proposés pour réduire l’utilisation de carburants fossiles :

Alimenter de manière renouvelable le réseau existant (solaire et éolien) ; Passer aux véhicules électriques ; Passer aux pompes à chaleur ; Électrifier les process industriels à haute température (fourneaux, industrie lourde) et stockage/fabrication de l’hydrogène ; Alimenter durablement les avions et les bateaux avec du carburant propre et les électrifier avec des batteries de stockage, du solaire et de l’éolien.

Le plan en 5 étapes pour sauver le monde // Source : Live Tesla

Ces remarques d’Elon Musk qui ont retenu notre attention

Au moment de détailler les différents points du plan, plusieurs petites phrases, aux allures anodines, peuvent être finalement assez intéressantes à retenir. Concernant l’alimentation électrique à partir de ressources renouvelables, Tesla considère que c’est déjà en bonne voie. Et que si l’on continue sur la tendance actuelle, cet objectif devrait être rapidement derrière nous.

Après s’être félicité que les véhicules électriques atteignent désormais 10 % de part de marché, Elon Musk n’a pas pu s’empêcher de faire un petit tacle à la voiture thermique : « L’avenir de la voiture sera 100 % électrique et autonome, conduire une voiture à essence non autonome sera un peu comme monter à cheval et utiliser un téléphone à clapet. »

Ne soyez pas surpris si, après les toits solaires, Tesla se lance dans la commercialisation de pompes à chaleur. En développant cette partie, Tesla a insisté sur l’intérêt et l’efficience des pompes à chaleur, qu’elles soient pour un usage domestique ou industriel (comme pour la Gigafactory d’Austin). Dans une forme de boutade, Elon s’est interrogé sur la pertinence de lancer une pompe à chaleur Tesla, et à la manière d’y répondre, il semblerait bien que le projet l’inspire.

Elon Musk le 1er mars 2023 au Tesla Investors Day // Source : YouTube/Tesla

Électrifier les bateaux ou les avions pour de longues distances, ce n’est finalement pas si différent que le faire pour les voitures. Il suffit de redessiner et de repenser les bateaux pour qu’ils puissent mieux intégrer cette composante. Elon Musk insiste cependant sur l’idée qu’il ne faut pas juste transformer les bateaux fonctionnant au diesel, mais bien repartir d’une feuille blanche, comme il l’a fait avec Tesla, pour mieux optimiser ces moyens de transport.

Tesla veut aussi tordre le cou à une idée reçue comme quoi l’électrification va générer des besoins plus grands d’extraction minière, et que les ressources ne sont pas illimitées. Elon répond que les besoins ne seront pas plus importants qu’ils ne le sont déjà avec les carburants actuels, et que, plus on cherche du lithium, plus on en trouve.

Enfin, si vous vous demandez si même une fusée peut être électrifiée ? Elon Musk vous répondra, après quelques secondes de réflexions internes, qu’il ne voit aucun problème à cela. Tout peut devenir électrique ou au moins s’électrifier.

Nous pouvons être 100 % durable en 2050

Pour Tesla, une « économie énergétique durable est à portée de main » avec suffisamment de volonté pour faire changer les choses. À la question : « que faut-il pour atteindre l’objectif de devenir 100 % durable ? »

Les calculs pour atteindre l’objectif // Source : Live Tesla

Les résultats des calculs d’Elon Musk sont les suivants :

Stockage : 240 TWH

Énergie renouvelable : 30 TWH

Investissement manufacturier : 10 000 milliards de dollars

Énergie requise : moins de la moitié de l’économie de combustion

Superficie terrestre requise : < 0,2 %

PIB mondial 2022 : 10 %

Défis de ressources insurmontables : zéro

Pour Elon Musk, les investissements doivent être faits, et ils ne sont pas aussi disproportionnés que l’on peut l’imaginer. Il faut juste que tout le monde y mette du sien.

