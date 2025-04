Lecture Zen Résumer l'article

Le Tesla Cybertruck gagne une nouvelle version moins chère, vendue 70 000 dollars. Cependant, hormis son prix, le pick-up n’a plus vraiment d’intérêt, car il perd plusieurs de ses fonctionnalités utiles.

Il y a du mouvement dans la gamme du Cybertruck aux États-Unis. Après une énième promesse non tenue d’une fonction clé finalement supprimée, Tesla veut rattraper le coup en lançant une nouvelle version moins chère de son pickup électrique. Bonne nouvelle ?

Comme le rapporte le média américain Electrek le 10 avril, cette version du Cybertruck n’est pas vraiment une surprise. Lors de la présentation officielle du modèle en 2023, trois modèles avaient été annoncées, dont une variante entrée de gamme Propulsion. Celle-ci a du bon et du moins bon, mais surtout du moins bon…

Plus d’autonomie que prévu pour le Tesla Cybertruck

Commençons par la bonne nouvelle. S’agissant du modèle Propulsion, il n’y a plus qu’un seul moteur électrique placé au niveau de l’essieu arrière, ce qui fait logiquement baisser la consommation. Résultat, le Tesla Cybertruck Propulsion offre le plus d’autonomie dans la gamme du pick-up : 563 km selon le cycle américain EPA, ou plus de 650 km en convertissant à la norme WLTP. C’est même plus que les 402 km (EPA) qui avaient été annoncés à l’officialisation du modèle il y a deux ans.

Le Tesla Cybertruck // Source : Tesla

Il faut dire qu’entre la première annonce de 2019 et la présentation en 2023, l’autonomie promise s’était réduite à peau de chagrin. Le constructeur américain espère ainsi se faire pardonner avec ce modèle Propulsion.

Moins d’équipement sur le Cybertruck Propulsion…

Pour réduire la facture, Tesla n’a pas seulement retiré le moteur à l’avant. Le Cybertruck Propulsion perd quelques équipements et devient de ce fait moins attractif. Exit, la suspension adaptative, la barre LED à l’arrière, ainsi que les prises dans la benne. Ces dernières sont pourtant très pratiques et habituellement incontournables pour un véhicule se voulant utilitaire.

Les prises du Tesla Cybertruck // Source : Tesla

Le pick-up américain perd également son couvre-tonneau motorisé. Pour couvrir la benne, il faut cocher l’option à 750 dollars pour la version « souple » et manuelle — lire, une bâche. À l’intérieur, la sellerie passe à un tissu moins flatteur, tandis que les passagers arrière n’ont plus le droit à un écran. Enfin, les jantes sont désormais en 18 pouces au lieu de 20 pouces.

… Et un prix en hausse

Concernant son prix, le Tesla Cybertruck Propulsion s’affiche à partir de 69 990 dollars, soit environ 61 000 €. C’est 9 000 dollars de plus (7 800 €) que ce qui avait été annoncé en 2023, et 10 000 dollars de plus que la version Transmission Intégrale mieux équipée, vendue 79 990 dollars.

Le Tesla Cybertruck // Source : Tesla

Les premières livraisons sont prévues pour le mois de juin. Et pour la première fois, Tesla va exporter son Cybertruck en dehors du continent américain, au Moyen-Orient d’ici « la fin de l’année 2025 », peut-on lire sur les sites locaux.

