Il est plus que temps que l’événement de l’Investor Day de Tesla, du 1er mars 2023, lève le voile sur les nouveautés de la marque. Une frénésie s’est développée depuis quelques semaines autour de la présentation d’une potentielle « Model 2 ». Cette licorne, que tout le monde attend depuis déjà 3 ans, semble enfin prête à se faire connaître. Enfin, c’est ce que tout le monde imagine. Mais s’il s’agissait d’une fausse piste ?

En quelques jours, entre un prototype camouflé aperçu en Chine et des dessins négligemment visibles dans la dernière vidéo Tesla, tout le monde voit des signes de l’annonce de cette nouvelle Tesla. Il n’en fallait pas moins pour lancer les rumeurs.

Au fait, c’est quoi cette Model 2 (ou Model C, ou Model A) ?

La possible future voiture Tesla, dont on ne connaît ni le nom, ni finalement la moindre information concrète, est au cœur des spéculations. Si vous vous demandez d’où est partie toute l’histoire de ce modèle, il faut revenir en janvier 2020. Alors qu’Elon Musk inaugurait l’usine de Shanghai, il a prononcé cette phrase : « Je pense que ce qui serait super cool, et donc nous allons le faire, c’est que nous allons essayer de créer un centre de conception et d’ingénierie chinois pour concevoir une voiture originale en Chine pour une consommation mondiale. »

Quelques jours plus tard, Tesla cherchait à recruter du personnel pour son futur centre du design en Chine en utilisant alors un sketch d’un modèle inexistant pour illustrer le propos.

Comme Elon Musk a annoncé une voiture électrique à 25 000 $, qui n’a encore jamais vu le jour, les fans de la marque ont commencé à réunir les moindres brides d’informations pour y trouver des réponses. Pour faire une voiture moins chère, il faut une voiture plus compacte. Si la conception du modèle est confiée à la Chine, plutôt qu’aux équipes américaines, c’est probablement pour faire un modèle bien plus petit. L’univers des citadines et autres petites berlines compactes n’est clairement pas ce que les Américains maîtrisent le mieux. Pour Elon Musk, comme pour Henrik Fisker, une voiture de 4,70 m comme la Tesla Model 3 est suffisamment compacte et adaptée à la ville. En Europe et en Chine, en revanche, cela commence déjà à être classé dans la catégorie des moyennes, voire grandes, berlines.

Pour le nom, les premières rumeurs parlent de Model C, pour poursuivre la gamme des « S3XY CARS » : Model S, Model 3, Model X et Model Y. Le C serait finalement pris par le Cybertruck, alors certains ont commencé à la nommer « Model 2 », pour être inférieure à la Model 3. On parle aussi d’un potentiel « Model A », pour former le A de « CARS ». Surtout que le R peut correspondre au futur Roadster.

Quant aux spécifications techniques, il y a tout autant de spéculations.. Une voiture plus petite voudrait dire une batterie LFP plus petite, le tout pour rentrer dans le budget de 25 000 dollars, tout en ayant la technologie incontournable de Tesla. Toutes les hypothèses sont ouvertes.

We expect Model 2 15% shorter, 30% lighter and 25% smaller battery than Model 3. We looked at how ICE compacts compare to mid-size ICE sedans and extrapolated the comparison between Model 3 and ICE mid-size sedans to reach this conclusion. pic.twitter.com/csDfINpBik — Pierre Ferragu (@p_ferragu) February 27, 2023

Le (faux) prototype et le dessin qui agitent les réseaux sociaux depuis plusieurs jours

Toutes ces rumeurs se sont accélérées depuis qu’Elon Musk a indiqué qu’il aborderait, lors de l’Investor Day du 1er mars, la question d’une nouvelle plateforme. Une nouvelle plateforme peut forcément amener à imaginer un nouveau produit.

Quand un étrange prototype camouflé, avec une face avant très similaire à celle des Tesla, est apparu sur un site coréen, il n’en a pas fallu plus pour que la Model 2/A/C soit imaginée. Le véhicule aurait en plus été surpris en Chine, qui est, en théorie, le berceau de cette nouveauté.

Les plus observateurs ont rapidement émis des doutes. L’arrière du véhicule ressemble à un Mazda CX-30, il y a une trappe de carburant/recharge qui ne ressemble en rien à ce que Tesla intègre sur l’ensemble de ses modèles… En bref, il pourrait s’agir du prototype de n’importe quelle marque chinoise qui s’inspirerait d’autres constructeurs, ou juste d’une mauvaise blague, montée de toutes pièces.

En plus, il n’est pas vraiment dans les habitudes de Tesla de tester un modèle, paré d’un camouflage, sur route, avant qu’il n’ait été officialisé plusieurs années plus tôt.

Que penser alors des croquis que l’on peut apercevoir dans la dernière vidéo Tesla ? Cette vidéo mise en ligne pour l’inauguration de son nouveau siège californien pour les équipes d’ingénieurs montre une table avec plusieurs croquis de design des modèles Tesla. Parmi ces sketchs, ou esquisses, certains y voient un futur modèle plus compact. C’est possible, mais si le design est sur les bureaux californiens, c’est qu’il n’a pas été créé en Chine. Ce n’est pas spécialement cohérent. On pense plutôt qu’il s’agit d’anciens essais pour les lignes des Model 3 et Model Y.

Un modèle dévoilé plus tard dans l’année ?

Malgré l’enthousiasme et les attentes autour de ce « petit » modèle Tesla, on doute qu’il soit réellement au cœur de la présentation du 1er Mars 2023. Il n’est pas exclu que Tesla présente une version plus petite en 2023, mais plus tard dans l’année. Elon Musk a précisé, dans sa dernière prise de parole de fin janvier, qu’il y aura plusieurs faits marquants tout au long de l’année.

Si le modèle est créé par les bureaux chinois de Tesla, pour être produit par l’usine de Shanghai, pourquoi la présentation de la nouveauté se tiendrait à Austin au Texas ? Cela signifierait, en plus, que le modèle aurait voyagé ces derniers jours depuis la Chine jusqu’à la gigafactory d’Austin sans que rien ne fuite sur les réseaux sociaux. C’est difficilement imaginable, à notre époque.

