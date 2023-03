Watt Else, c’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour ne rien manquer des tendances, actualités et prédictions autour de l’industrie automobile électrique. Avec un ton bien à nous, Numerama vous aide à naviguer dans l’univers de la mobilité de demain. Une newsletter avec de l’info, de l’analyse et garantie 100 % sans langue de bois.

Qui pouvait imaginer, il y a dix ans, un monde dans lequel les constructeurs automobiles n’auraient plus le droit de fabriquer des véhicules thermiques ? Malgré les réticences de l’industrie, on le prend aujourd’hui pour acquis : d’ici 2035, il n’y aura plus de nouvelles voitures thermiques qui sortiront des usines.

Puisque le monde accélère sur l’électrique à la vitesse d’une Tesla Model S Plaid, Numerama passe encore une nouvelle vitesse avec le lancement de Watt Else, sa newsletter 100 % consacrée à l’automobile électrique et la mobilité du futur.

Watt Else, la newsletter indispensable sur l’automobile électrique

Parce que l’on ne se déplace plus aujourd’hui comme on se déplaçait hier, que l’industrie auto bousculée par Tesla est en pleine métamorphose et que les conducteurs et conductrices ont plus que jamais besoin d’experts pour les guider, le lancement de Watt Else prend tout son sens.

Watt Else est une newsletter hebdomadaire rédigée par la journaliste automobile Raphaëlle Baut, qui couvre l’écosystème depuis plus de quinze ans. Elle partagera chaque semaine des infos, analyses et scoops, sans oublier des petites indiscrétions savoureuses.

Comme tous les contenus proposés par Numerama, la newsletter Watt Else sera gratuite. Parce qu’il nous tient à cœur de fournir des informations d’intérêt général en accès libre, et que les lecteurs et lectrices méritent de s’informer correctement sans avoir à débourser des sommes faramineuses pour s’assurer de la qualité d’une info.

Inscrivez-vous dès maintenant pour découvrir dans votre boite mail le tout premier numéro de Watt Else début mars.

Vroom, une marque de référence sur la mobilité propre

En octobre 2018, Numerama lançait Vroom, sa rubrique dédiée à la mobilité de demain. Nous étions précurseurs sur la couverture d’une thématique qui fait aujourd’hui la Une des médias généralistes. Fort de cette avance, Numerama est devenu une référence incontournable sur le transport et les modes de transport alternatifs au thermique.

Aujourd’hui, Vroom est la quatrième rubrique la plus populaire sur Numerama, avec plusieurs millions de pages vues par an. L’époque où Tesla était la seule marque connue du monde de l’automobile est révolu : aujourd’hui, nos lecteurs et lectrices se passionnent aussi pour Dacia, Fisker, Fiat, Ford et même les petites Citroën Ami.

Notre chaîne YouTube est devenue pour beaucoup une référence dans les essais de scooters et vélos électriques, que notre communauté dévore à chaque nouvelle vidéo de Julien, Marie et les autres journalistes de la rédaction de Numerama.

