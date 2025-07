Lecture Zen Résumer l'article

La question revient à chaque épisode de pollution aux particules : oui, les voitures électriques doivent aussi respecter la baisse des limitations de vitesse imposées au trafic routier.

Ce lundi 1er juillet, la préfecture de police déclenche la circulation différenciée à Paris et dans la petite couronne (zone à l’intérieur du périmètre de l’A86) à cause d’un pic de pollution à l’ozone amplifié par la canicule. Seuls les véhicules dotés d’une vignette Crit’Air 0, 1 ou 2 sont autorisés à circuler. La décision a été communiquée tardivement, mais elle s’applique bien à tous les automobilistes qui doivent circuler dans cette zone pour la journée du 1er juillet 2025 entre 5h30 et minuit.

Mais ce n’est pas tout : la vitesse est abaissée de 20 km/h sur tous les axes limités à plus de 90 km/h (et même les nationales à 80 km/h), y compris pour les véhicules électriques.

Pourquoi les électriques n’y coupent pas ?

Même les voitures sans émission à l’échappement doivent lever le pied pendant ces épisodes de pollution. Car en cas d’alerte à l’ozone, ce ne sont pas uniquement les émissions de CO₂ qui sont visées, mais aussi les polluants secondaires, comme ceux générés par les freins ou les pneus. Cela ne rend pas forcément la mesure plus populaire, mais elle s’applique à tous les automobilistes sans distinction.

Circulation différenciée activée à Paris et vitesse limitée pour tous // Source : capture vidéo Tesla

L’objectif est également de fluidifier au maximum le trafic en réduisant la vitesse de tous les véhicules. Si les véhicules électriques continuaient à rouler 20 km/h plus vite que les autres, cela pourrait créer des effets d’accordéon avec des freinages intempestifs qui se répercutent alors sur la circulation derrière, augmentant les bouchons.

En toile de fond, une pollution à l’ozone accentuée par les fortes températures de ces derniers jours. La préfecture appelle les Franciliens à limiter leurs déplacements en voiture et à privilégier les transports en commun. Les automobilistes peuvent s’attendre à des contrôles renforcés.

Les vitesses appliquées dans la région parisienne

Il convient de retenir que lors des épisodes de pollution, les vitesses de circulation appliquées sont les suivantes :

110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h (il n’y en a pas dans le secteur concerné) ;

sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h (il n’y en a pas dans le secteur concerné) ; 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à

110 km/h ;

sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h ; 70 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à

90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales limitées à 80 km/h ou à 90 km/h.

Le périphérique parisien ne passe pas à 30 km/h en suivant la même logique, l’axe reste à 50 km/h.

Tant que la vague de chaleur demeure, des restrictions de circulation risquent d’être maintenues. Surveillez les panneaux lumineux et les consignes locales : d’autres villes peuvent être concernées avec la canicule qui persiste.

