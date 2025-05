Lecture Zen Résumer l'article

Plutôt que de produire inlassablement des voitures neuves, Lormauto voulait transformer d’anciennes Renault Twingo 1 thermiques pour leur redonner une nouvelle jeunesse en électrique. Le projet n’aboutira finalement pas.

« La chute du retrofit est la conséquence d’une volonté délibérée », commente Franc Lefèvre, vice-président de Lormauto, sur son profil LinkedIn ce 20 mai 2025. Il vient d’y annoncer que Lormauto va s’arrêter. L’entreprise avait plusieurs projets de véhicules rétrofités qu’elle souhaitait proposer aux particuliers et professionnels à des prix abordables, mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Numerama a découvert le projet Twingo de Lormauto lors du Mondial de l’automobile 2022, lui décernant même un « coup de cœur » à l’époque. On savait néanmoins que le chemin risquait d’être semé d’embûches pour cette entreprise : le rétrofit (remplacement de la motorisation thermique pour de l’électrique) fait difficilement le poids face aux véhicules neufs et d’occasion.

Lormauto et la Twingo 1 retrofit au Mondial de Paris 2022. // Source : Raphaelle Baut

Le projet Twingo 1 de Lormauto

Face à l’abandon des petites citadines par les groupes automobiles, la solution du rétrofit apparaît comme une alternative qui se veut respectueuse de l’environnement. Il y a plus de 300 000 Twingo de première génération en circulation en France. Ces véhicules sont pertinents pour des petits déplacements quotidiens. Lormauto a donc eu l’idée de donner une seconde vie à ces Twingo en les adaptant à l’électrique avec quelques équipements modernes en plus.

La première génération de Renault Twingo cumule déjà beaucoup d’avantages, elle est légère, compacte, pratique, modulable et sympathique. En prolongeant la vie de ces modèles trentenaires, Lormauto valorise réellement la durabilité, et non la voiture jetable. C’était le discours fondateur porté par Sébastien Rolo et Franck Lefèvre à la tête de l’entreprise.

Moteur de la Twingo retrofit de Lormauto. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Tout ceci n’est pas sans inconvénient pour autant. Suivant la réglementation très stricte de la France, les performances de la voiture sont limitées, et son autonomie aussi avec 110 km wltp. En proposant un loyer à 200 €/mois, la Twingo retrofit se trouve face à des modèles neufs bien mieux équipés, plus polyvalents et avec plus d’autonomie (notamment la future Renault Twingo). L’entreprise n’avait d’ailleurs pas peur de les qualifier de second véhicule du foyer. Est-ce suffisant en 2025 ?

Une aventure qui perd ses financements

L’entreprise Lormauto a été fondée en 2020 dans le Calvados, avec pour ambition de révolutionner l’industrie automobile en s’opposant à l’obsolescence programmée et à la surproduction de véhicules neufs.

En 2023, l’entreprise inaugure son usine circulaire — nommée la boucle — à Argences (Normandie). Avec 3 000 m², l’entreprise prévoyait de transformer jusqu’à 3 000 véhicules par an et accueillir 120 salariés. Cette même année, Lormauto obtient l’homologation de sa Twingo rétrofitée. Elle est équipée d’un moteur de 38 kW (52 ch) et d’une batterie LFP de 16 kWh pour une consommation de 12 kWh/100 km.

Au Mondial de Paris 2024, Lormauto s’associe avec le fabricant alsacien Dangel pour proposer des solutions rétrofit pour les véhicules utilitaires.

Véhicule utilitaire rétrofit par Lormauto et Dangel au Mondial 2024. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

« Lormauto a créé l’ensemble des conditions techniques, industrielles et commerciales pour produire et vendre des milliers de véhicules et même les clients sont là », regrette le vice-président de l’entreprise. Et, malgré les projets à venir et les clients intéressés, les financements ne suivront pas en 2025. Franck Lefèvre dénonce : « Alors qu’un plan de financement avait été mis au point avec le ministère de l’Industrie, Bpifrance a réécrit les règles en cours de route. Accord politique balayé. Urgence ignorée. Engagements requalifiés. Avenir industriel piétiné. »

L’aventure rétrofit de Lormauto s’arrête donc. Néanmoins, pour avoir à plusieurs reprises échangé avec les deux dirigeants, on peut parier qu’ils ne s’arrêteront probablement pas sur cet échec. Ils continuent de défendre une vision plus sobre et durable de la mobilité, loin de la frénésie du neuf, même si la réalité économique du rétrofit leur met des bâtons dans les roues.

