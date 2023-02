Depuis qu’Elon Musk a annoncé présenter son 3e Master Plan lors de l’Investor Day du 1er mars, les spéculations s’emballent sur les sujets qui vont être abordés : HW4, nouvelle Model 3, Model 2 ?

Les attentes sont particulièrement grandes autour des annonces qu’Elon Musk pourrait faire lors de l’investor day Tesla du 1er mars 2023. Les spéculations vont même bon train, depuis qu’Elon Musk a indiqué que cette présentation sera l’occasion pour lui de présenter son 3ᵉ Master Plan. Les fans de la marque attendent des annonces autour de nouveautés Tesla, malgré le fait que ça ne soit pas vraiment l’objectif premier des Tesla Investor Day.

Elon Musk va très certainement aborder un certain nombre de projets en cours pour faire un point sur leur évolution. On peut lister certains de ces sujets sans trop risquer de se tromper : la nouvelle plateforme, la Model 3 restylée, le Cybertruck, la montée en puissance des gigafactory, l’intégration de « Hardware 4 », les batteries 4680…

En résumé : ce qu’on attend de Tesla ce 1er mars

Les thématiques abordées devraient être nombreuses :

Gigafactory et futures implantations ;

Batteries 4680 ;

Nouvelle plateforme Tesla ;

Deuxième génération de Model 3 ;

Hardware 4 (HW4) ;

Full Self-Driving et conduite autonome ;

IA & Optimus ;

Bons résultats de Model Y ;

Cybertruck ;

Sécurisation des stocks de lithium pour les batteries ;

Livraison des Tesla Semi ;

Nouveau siège des ingénieurs à Palo Alto.

Une conférence pour les investisseurs, pas les clients

La dernière conférence pour les investisseurs Tesla s’est tenue en aout 2022 depuis la Gigafactory d’Austin au Texas. Elon Musk y a balayé de nombreux sujets : production, réseau de superchargeurs, Full Self-Driving, batterie 4680, Cybertruck, Model Y comme leader des ventes.

Il s’agit plus généralement d’une conférence pour rassurer les investisseurs sur les projets à venir de la marque que d’une présentation des différentes nouveautés. Même si l’on sait qu’Elon Musk adore réserver des petites surprises pour faire parler.

La session de question/réponse est aussi l’occasion d’apprendre de petites indiscrétions fortes utiles.

Un gros focus sur la production et la nouvelle plateforme Tesla

Tesla va assurément faire un bilan sur la production des différentes Gigafactory à travers le monde, ainsi que dresser leurs perspectives de croissance. Il ne serait pas surprenant qu’Elon Musk profite de l’événement pour officialiser une ou plusieurs nouvelles implantations de Gigafactory : Mexique ? Canada ? Corée du Sud ?

Tesla Gigafactory Berlin // Source : Tesla

Musk va certainement féliciter l’usine Tesla de Berlin, qui progresse rapidement sur ses objectifs. Dans l’ensemble, ce sont toutes les équipes de production qui devraient être mise en valeur à l’occasion de la conférence. Le PDG de Tesla fera probablement un point sur la production des batteries — toujours le nerf de la guerre — avec un volet plus spécifique sur la fabrication des batteries 4680 et leurs implantations dans les modèles de la gamme.

Le gros morceau de la conférence concernera la 3ᵉ génération de la plateforme Tesla. Cette nouvelle plateforme doit permettre à la marque de baisser ses coûts de production et de développer de nouveaux modèles. Plus d’informations techniques à ce sujet devraient être fournies à l’occasion de l’Investor Day du 1er mars.

La nouvelle Model 3 restylée et le Cybertruck

Des Model 3 camouflées ont été surprises à circuler aux États-Unis, on sait que leur production doit débuter dès le mois de septembre. Il est attendu qu’Elon Musk présente quelques nouveautés relatives à ce modèle lors de la conférence du 1er mars 2023.

La version définitive du Cybertruck va très certainement s’inviter sur la scène de la présentation. Les Cybertruck roulent désormais assez librement sur les routes américaines. On peut croiser de nombreuses vidéos et photos sur les réseaux sociaux, la phase de développement semble donc terminée. Comme la présentation de l’Investor Day se tient relativement tôt dans la journée, à 15 h à Austin (Texas), on peut lancer le pari que les investisseurs présents pourront l’essayer en avant-première.

Le Megawiper est toujours présent sur Cybertruck // Source : Marc Delice sur Facebook

Hardware 4 (HW4), Hardware 5 (HW5), Full Self-Driving et Dojo Computer

Aucune conférence Tesla ne peut se dérouler sans tout un volet sur les technologies embarquées. Elon Musk devrait revenir sur l’implantation du Hardware 4 dans les différents modèles de la gamme. Il pourrait également se projeter sur ce qu’il y aura après HW4, avec les questions relatives à HW5 et ce qui a été présenté lors de l’IA Day : Dojo computer.

Les derniers rebondissements sur le Full Self-Driving vont forcément amener le CEO de Tesla à faire un point sur les développements en cours sur la conduite autonome. Sans annonces significatives sur le sujet, on voit mal comment Elon Musk pourrait revenir sur sa promesse du Master Plan 2 avec des robotaxis.

Optimus et l’IA

Il ne se passe plus de conférences Tesla sans qu’Elon Musk aborde son projet de robot humanoïde Optimus et les défis de l’Intelligence Artificielle. Il va probablement profiter de la présentation aux actionnaires pour présenter quelques avancées sur le sujet.

Un nouveau Tesla Model 2 ?

Les rumeurs enflent sur la présentation de la nouvelle « Tesla abordable » lors de cette conférence. À la rédaction de Numerama, on a quelques doutes sur la présentation d’un nouveau modèle, comme la Tesla Model 2, lors de l’Investor Day du 1er mars.

Elon Musk aime surprendre quand il le peut : il pourrait très bien faire monter les attentes en divulguant un petit quelque chose d’un futur modèle. Plus généralement, l’Investor Day n’est pas à confondre avec un événement de présentation d’un nouveau produit.

Et le fameux Master Plan 3 ?

Essayer de deviner ce qu’Elon Musk peut avoir en tête pour les prochaines années est tout simplement impossible. La seule affirmation que l’on peut tenter sans trop risquer de se méprendre, c’est que Tesla va sûrement demeurer le leader en matière de véhicules électriques et d’innovations.

Tesla pourrait certainement s’ouvrir à de nouveaux pays pour commencer à conquérir des territoires où le véhicule électrique n’est pas encore implanté. Des pays où les Megapacks et les toits solaires pourraient aussi faire la différence.

Elon Musk a de grands projets pour développer toute une économie durable. Une partie des annonces devraient concerner ce sujet, y compris SpaceX et ses fusées pour Mars.

