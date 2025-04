Lecture Zen Résumer l'article

Tesla n’arrive pas à vendre de Cybertruck et se retrouve avec un stock conséquent sur les bras qu’il doit écouler. La marque a donc mis en place des promos allant de 8 000 à 10 000 dollars sur ces modèles. La production du pick-up est également mis au ralenti.

De plus d’un million de précommandes (un simple acompte remboursable) à finalement quelque 50 000 unités seulement immatriculées, on ne peut pas dire que le Tesla Cybertruck est un véritable carton commercial. Pour relancer la machine, la marque d’Elon Musk a enfin lancé la version entrée de gamme Propulsion. Cependant, vu les casseroles que traîne le pick-up électrique, on peine à penser qu’il va y avoir une augmentation drastique de ses ventes.

Toujours est-il que Tesla accumule les Cybertruck qui ne se vendent pas et se retrouve à brader son stock pour en écouler le plus possible, comme le rapporte Electrek le 17 avril. Selon le média américain, le constructeur aurait sur les bras environ 2 400 Cybertruck, soit plus de 200 millions de dollars en pick-up électrique.

Jusqu’à 10 000 dollars en moins sur le Tesla Cybertruck

Comme on peut le voir sur le site commercial, les remises offertes par Tesla sont plutôt intéressantes : 8 000 pour la plupart et jusqu’à 10 000 dollars de rabais pour certains modèles. Quand on regarde de plus près, on remarque qu’il s’agit uniquement de véhicules d’exposition, mais assez peu kilométrés. En revanche, tous ces Cybertruck en stock sont des exemplaires datant de 2024, au moment où ils n’étaient pas éligibles aux aides gouvernementales de 7 500 dollars.

Tesla propose des remises pour écouler son stock de Cybertruck // Source : Tesla (capture d’écran)

Problème, ces dernières ne sont pas rétroactives et il est donc impossible de cumuler les offres. Il va donc falloir que Tesla fasse encore un effort sur les promos s’il veut écouler ses modèles qui croupissent.

Tesla ralentit la production du Cybertruck

Pas question pour Tesla d’accumuler encore plus de Cybertruck. D’après Business Insider, le constructeur américain a ainsi réduit la cadence sur les chaînes de production du pick-up électrique. Selon des employés de la Gigafactory du Texas où le Cybertruck est assemblé, certaines équipes ont été réduites de moitié pour se concentrer davantage sur la production du nouveau Model Y.

