Dans une newsletter consacrée aux nouveautés d’iOS 16, le journaliste Mark Gurman croit savoir qu’Apple va ajouter le support de « l’always-on-display » à ses iPhone. Comme sur la plupart des smartphones Android, l’heure ne disparaîtrait bientôt plus sur un iPhone en veille.

Depuis 2016, la quasi-totalité des smartphones Android vient équipée d’une fonction nommée « Always-on-display ». Grâce à leurs écrans OLED (chaque pixel est indépendant, ce qui dispense l’appareil de rétro-éclairage), ces terminaux ont la possibilité d’afficher l’heure même lorsqu’ils sont en veille. Certains permettent même de lire les notifications sans réveiller leur écran, tandis que d’autres vont plus loin et permettent de laisser une image ou un dessin sur l’écran.

Fin 2022, Apple pourrait enfin s’y mettre. Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, dans sa newsletter du 29 mai 2022, dit avoir appris que l’iPhone 14 Pro sera le premier compatible avec cette technologie.

L’écran de veille, star d’iOS 16 ?

Lundi 6 juin, Apple organise la WWDC. À l’occasion de cet événement dédié aux développeuses et aux développeurs, la marque californienne devrait dévoiler iOS 16, le futur système d’exploitation de l’iPhone. Selon Mark Gurman, la principale nouveauté de cette mise à jour sera l’introduction d’un nouvel écran de verrouillage. Le journaliste pense qu’iOS 16 incitera à ne plus déverrouiller son iPhone puisque l’on pourra faire beaucoup plus de choses directement sur l’écran de veille. Des fonds d’écran plus intelligent, avec des widgets intégrés, seraient notamment au programme.

Pourquoi refondre l’écran de verrouillage ? Mark Gurman dit qu’une future version d’iOS 16 apportera le support de l’écran toujours allumé, qui devrait être exclusif aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Sur ces modèles, le nouvel écran de verrouillage devrait être décliné en une version noire et blanche quand l’appareil n’est pas en utilisation. Reste à savoir ce qui sera affiché dans ce mode. L’heure bien sûr, mais quid des notifications ou des widgets ?

Selon plusieurs rumeurs, l’iPhone 14 Pro abandonnerait l’encoche pour ce design. // Source : Brian Tong / YouTube

Une exclu iPhone 14 Pro, pourquoi ?

Comme le rappelle le journaliste dans son info-lettre, les rumeurs annonçaient déjà l’always-on-display sur l’iPhone 13 Pro. Pourtant, cette nouveauté n’avait pas été annoncée par Apple. Équipé d’une dalle LTPO, c’est-à-dire capable de basculer entre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 10 Hz, l’iPhone 13 Pro est pourtant parfaitement capable d’afficher une information comme l’heure en permanence sans consommer trop d’énergie (à 10 Hz, son écran ne consomme quasiment rien). Le premier Samsung compatible, le Galaxy S7, allumé à 60 Hz en permanence, perdait approximativement 3 % de batterie par jour avec cette fonction.

Pourquoi réserver cette nouveauté à l’iPhone 14 Pro et ne pas la proposer aux iPhone 14 et iPhone 13 Pro ? Pour le premier, la décision est technologique. L’iPhone 14 n’aurait pas de dalle LTPO et, comme l’iPhone 13, continuerait de proposer un taux de rafraîchissement fixe à 60 Hz. Apple, qui n’aime pas faire comme tout le monde, a de bonnes raisons de priver son futur appareil de cette technologie. En revanche, pour l’iPhone 13 Pro, difficile de trouver une raison non commerciale. Même si le rafraîchissement du 14 Pro descend plus bas (on parle de 1 Hz au lieu de 10 Hz), la différence serait trop légère pour qu’il y ait une différence significative.

Grâce à l’OLED, les iPhone récents peuvent allumer seulement quelques pixels. Ici, la gauche et la droite de l’écran sont éteintes. // Source : Louise Audry pour Numerama

Enfin, quid des brûlures d’écran ? Vous le savez peut-être, la technologie OLED a des millions d’avantages et un défaut : certains pixels marquent. Si un écran reste allumé trop longtemps, il est possible que des pixels restent visibles même quand vous êtes dans une autre application. Ce problème inquiétait énormément lorsque les premiers always-on-displays sont apparus.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Déjà, les écrans OLED se sont vraiment améliorés. Il n’est pas facile de les brûler. Ensuite, si Apple fait comme Samsung, Huawei, Oppo, OnePlus, Xiaomi, Google et les autres, l’heure ne restera jamais au même endroit. En la déplaçant de quelques pixels de temps en temps, la marque devrait pouvoir rester sereine.