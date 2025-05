Lecture Zen Résumer l'article

Curve fait partie des premières entreprises à lancer un concurrent d’Apple Pay en France. Dans d’autres pays européens, comme l’Allemagne, les banques commencent déjà à lancer des alternatives au paiement NFC de l’iPhone.

Dans quelques mois, de premières banques abandonneront-elles Apple Pay en France ? L’ouverture de la puce NFC des iPhone aux applications tierces, sur décision de la Commission européenne (il s’agit d’une des contraintes du DMA, le grand règlement sur le numérique), ouvre la porte à une restructuration du paiement mobile. Les banques pourraient se laisser tenter par la piste solitaire, avec leurs propres applications, pour ne plus dépendre d’Apple, de ses commissions (entre 0,05 % et 0,20 % selon le type de carte) et de ses règles.

Si les banques sont gagnantes avec la décision de l’Europe, les consommateurs pourraient voir le paiement sur iPhone se compliquer, avec la nécessité d’installer plusieurs applications différentes (une seule peut être configurée par défaut avec un double appui). Apple Pay est universellement appréciée par les utilisateurs d’iPhone : sa disparition chez certaines banques pourrait être très mal vue.

Curve Pay : une première application pour contourner Apple Pay en France

Sur le site iGeneration, on apprend le 28 mai 2025 que l’entreprise Curve, une fintech qui permet de centraliser toutes ses cartes de paiement en une, se prépare à intégrer un concurrent d’Apple Pay à son application. Curve Pay peut être défini en mode de paiement par défaut et désactive Apple Pay sur le bouton latéral. Un double appui sur son iPhone lance alors l’application Curve, pour payer en NFC.

La configuration de Curve Pay sur iPhone. Images envoyées à iGeneration par un des lecteurs. // Source : Captures iGeneration

À notre connaissance, c’est la première fois qu’un service tiers exploite l’ouverture de la puce NFC en France. Curve, qui propose pourtant Apple Pay avec sa carte, teste un moyen de contourner le service d’Apple. Curve Pay lui permet de ne pas partager l’interchange avec la marque californienne, et donc de gagner plus d’argent. Une des conséquences négatives en configurant Curve Pay par défaut est que l’on ne peut pas switcher entre ses cartes, accéder au service de transport sans-contact ou payer avec une Apple Watch.

En Allemagne, les banques vont encore plus vite. Toujours sur iGeneration, on apprend que PayPal propose depuis peu la possibilité de payer en sans contact avec son application, en créant une carte PayPal virtuelle. La Raiffeisenbanken et la Volksbanken, deux banques allemandes, ont aussi annoncé leur intention de se retirer du service d’Apple. En septembre, elles lanceront leurs propres applications de paiement sans contact. Il existe aussi d’autres exemples en Norvège, comme avec la banque Vipps.

Les banques françaises sont-elles prêtes à quitter Apple Pay ?

En France, la quasi-totalité des banques supportent Apple Pay. Sont-elles prêtes à abandonner le service pour pousser leurs propres applications ? Lors de l’annonce de Wero, le standard inter-banques visant à simplifier les paiements avec des QR codes et des numéros de téléphones, plusieurs responsables de grandes banques avaient assuré à Numerama ne pas vouloir remplacer l’Apple Pay dans l’immédiat. L’idée est plus de tester une alternative, d’offrir une solution « souveraine » en parallèle et de laisser les utilisateurs choisir. Toujours est-il qu’il ne s’agit pas d’une décision scellée dans le marbre : les banques peuvent encore changer d’avis.

Payer avec un QR code dans un magasin, ce sera bientôt possible. // Source : Wero

Sur Android, où la puce NFC a toujours été ouverte, la situation du paiement mobile est bien plus contrastée que sur iOS. Chaque banque dispose de sa propre application et les services centraliseurs, comme Google Pay et Samsung Pay, ont peu de partenaires. L’approche unique d’Apple, bien que jugée anticompétitive pour l’Europe, a au moins eu pour mérite de contraindre les banques à bien intégrer le paiement mobile. Reste à savoir si Curve Pay, PayPal et Wero seront les fossoyeurs du service.

