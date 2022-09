Comme à chaque rentrée, Apple a présenté ses nouveaux iPhone. En 2022, l’iPhone 14 n’est qu’une évolution mineure de l’iPhone 13. Surtout en France.

C’est la rentrée 2022 et, comme chaque année, Apple organise son keynote pour dévoiler sa nouvelle gamme d’iPhone. La multinationale a présenté les successeurs de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini : l’iPhone 14 et… l’iPhone 14 Plus.

Oui, Apple a décidé d’abandonner le petit format de ses smartphones les plus évolués, invitant les personnes intéressées à se tourner vers l’iPhone SE. On retrouve autrement la philosophie chère à la gamme : pour avoir plus de fonctionnalités, il faut choisir l’un des deux modèles Pro. En ce sens, l’iPhone 14 apparaît comme une évolution mineure de l’iPhone 13, à une connexion satellite près.

Très peu de nouveautés pour l’iPhone 14

Design et écran

On prend presque les mêmes, et on recommence. L’iPhone 14 ressemble énormément à l’iPhone 13 à un détail près : les tailles d’écran proposées. Le modèle de base s’appuie toujours sur une diagonale de 6,1 pouces, quand la déclinaison Plus grimpe à 6,7 pouces (comme l’iPhone 14 Pro Max). Exit, donc, l’iPhone performant avec un écran de 5,4 pouces.

Hélas, l’iPhone 14 n’hérite pas de la technologie ProMotion, qui adapte la fréquence de rafraîchissement de l’écran (de 10 à 120 Hz). On a quand même un écran OLED Super Retina XDR, très lumineux (1 200 nits), pourvu de la technologie TrueTone et compatible HDR (y compris le Dolby Vision).

L’iPhone 14 abandonne-t-il l’encoche, apparue sur l’iPhone X et devenue un signe distinctif du produit le plus populaire du catalogue Apple ? Hélas, la réponse est non. Sur ce point, Apple reste encore très conservateur. On rappelle quand même que l’encoche s’est un peu réduite avec l’iPhone 13.

L’iPhone 14 permet au géant de la tech de proposer d’autres coloris : minuit, lumière stellaire, mauve, bleu clair et rouge.

Puissance

On s’est longtemps demandé si Apple ne comptait pas différencier l’iPhone 14 de l’iPhone 14 Pro avec un processeur différent. Les rumeurs étaient avérées : l’iPhone 14 n’héritera pas de la puce A16 Bionic. Il doit se contenter d’une puce A15 qui, avouons-le, est toujours aussi performante en 2022…

À noter que les modèles américaines de l’iPhone 14 n’auront pas de slot pour la carte SIM (elle sera uniquement virtuelle).

L’iPhone 14 introduit quand même une évolution majeure : la connexion à un satellite, pour les situations d’urgence. Bien sûr, ce ne sera d’abord disponible qu’aux États-Unis (ce sera gratuit pendant 2 ans)…

Photo

Du côté des photos, commençons d’abord par mentionner les améliorations apportées au capteur situé à l’avant (12 mégapixels). Il dispose d’une plus grande ouverture (f/1.9 au lieu de f/2.2) et gagne un autofocus. Vos selfies seront encore plus beaux.

À l’arrière, on retrouve un nouveau capteur principal de 12 mégapixels, plus large avec une ouverture f/1.5. Il est pensé pour capturer plus de lumière. On retiendra que l’iPhone 14 prendra de plus belles photos que l’iPhone 13, sans qu’il n’y ait un grand gouffre non plus.

Prix et lancement de l’iPhone 14

L’iPhone 14 sera disponible à partir du 16 septembre au prix de 799 $. Ce sera 899 $ pour le modèle Plus, qui sera commercialisé à partir du 7 octobre.