Celles et ceux qui souhaitent tester les versions bêta d'iOS et d'iPadOS 15 peuvent désormais s'inscrire au programme de beta publique d'Apple. Voici comment tester ces préversions et comment revenir à iOS 14 en cas de soucis.

Quelques semaines après la WWDC, Apple vient de lancer le 30 juin 2021 son programme de bêta public pour iOS 15 et iPadOS 15. Ces préversions des systèmes d’exploitation de l’iPad et de l’iPhone sont à destination des bidouilleurs et bidouilleuses qui souhaitent tester les nouveautés que propose Apple pour ses appareils mobiles. Voici comment les installer.

Précautions d’usage

Avant toute chose, il est bon de rappeler que même si les bêta publics d’Apple sont relativement stables, elles peuvent tout de même contenir des bugs et provoquer des plantages. À moins d’être sûrs de ce que vous faites, nous vous déconseillons d’installer ces mises à jour sur votre téléphone ou votre tablette.

Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure, n’oubliez pas de faire une sauvegarde complète de votre appareil avant de vous lancer. Ainsi en cas de perte des données inopinées, vous ne vous retrouverez pas le bec dans l’eau. Nous avons installé la bêta développeur depuis quelques semaines et n’avons pas remarqué de bugs trop gênants, mais certaines applications tierces peuvent être incompatibles. Soyez donc prudents.

Télécharger la bêta d’iPadOS et d’iOS 15

Une fois ces précisions faites, il est temps de mettre les mains dans le cambouis.

Depuis votre iPhone ou votre iPad, rendez-vous sur la page dédiée au programme bêta d’Apple

Tout en haut, cliquez sur Inscrivez vos appareils

Choisissez votre système (iOS ou iPadOS) sur les différents onglets qui s’affichent.

(iOS ou iPadOS) sur les différents onglets qui s’affichent. Téléchargez le fichier de configuration bêta sous la section « Installer le profil »

sous la section « Installer le profil » Un message vous avertira que vous tentez de téléchargez un fichier de configuration, cliquez sur Autoriser .

. Rendez-vous ensuite dans l’application Réglages , une notification vous indiquant qu’un nouveau profil est détecté devrait apparaitre.

, une notification vous indiquant qu’un nouveau profil est détecté devrait apparaitre. Une fois le profil installé, rendez-vous dans l’onglet Général puis mise à jour logicielle .

puis . Installez la mise à jour proposée et patientez. Après un redémarrage, votre appareil devrait tourner sous iOS ou iPadOS 15.

Quels appareils sont compatibles ?

Concernant iOS 15, tous les mobiles déjà éligibles à iOS 14 peuvent en profiter. Pour faire simple, tous les iPhone depuis le modèle 6S peuvent installer cette bêta. Mais les performances peuvent varier d’une machine à l’autre.

Pour les iPad, ce sont toutes les tablettes depuis l’iPad Air de deuxième génération qui peuvent installer iPadOS 15. Là encore, les fonctionnalités et les performances peuvent être différentes d’une tablette à l’autre.

Quelles nouveautés ?

Nous sommes déjà revenus sur les nouveautés que proposent iOS 15 et iPadOS 15 lors de leur annonce. Sur iPhone, l’accent est mis sur la simplification et la sécurité avec la possibilité de retrouver son iPhone comme un AirTag, la simplification de la double authentification et des nouvelles fonctionnalités pour protéger votre vie privée.

L’iPad de son côté met l’accent sur la productivité avec un renforcement du multitâche et l’apparition des widgets sur l’écran d’accueil.

Comment quitter le programme bêta ?

Malheureusement, une fois iOS ou iPadOS 15 installé, il n’est pas possible de revenir sur une version stable à moins d’effacer toutes ses données.

Vous pouvez quitter le programme bêta (en allant dans Réglages, Général, VPN et gestion de l’appareil, et sous Profil de configuration, vous pouvez supprimer le fichier bêta), mais cela n’aura que pour effet de vous laisser sur cette première bêta à attendre que la branche de développement « stable » vous rattrape.

SI vous voulez absolument retourner sous iOS 14, il vous faudra mettre votre téléphone en mode « récupération » (en suivant les consignes d’Apple) et restaurer la sauvegarde que vous avez faite sur votre ordinateur.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo