Des aurores boréales peuvent se produire en France. Même quand les chances d’en voir à l’œil nu sont quasiment nulles, vous pouvez peut-être en observer à l’aide de votre téléphone portable. De quoi en profiter pour prendre vos meilleurs clichés : on vous explique comment faire, que vous ayez un iPhone ou un smartphone Android.

Il y a une semaine, le soleil a produit la plus grande éruption solaire du cycle actuel. Ce qui a provoqué une tempête solaire d’exception : de quoi générer des aurores boréales en deça des latitudes habituelles, notamment en France ! Dans la nuit du 10 au 11 octobre, grâce à une autre éruption solaire, des aurores boréales magnifiques ont été observées un peu partout en France (principalement dans les zones rurales, moins affectées par la pollution lumineuse).

Cette nuit, le phénomène pourrait se répéter, avec moins de probabilités toutefois. Pour mettre toutes les chances de votre côté, nous vous expliquons comment photographier des aurores boréales avec votre smartphone à travers ce tutoriel. Si les aurores boréales n’apparaissent pas ce soir, vous pourrez toujours tenter de prendre en photo la Lune avec votre smartphone.

Où se mettre pour prendre en photo des aurores boréales

L’ennemi principal de ce phénomène lumineux, c’est la pollution lumineuse. Cela empêche d’observer les aurores. Alors la première chose à faire, c’est de vous mettre dans le noir, vraiment. Dans les grandes villes, entre les lampadaires, les fenêtres éclairées des habitations et les phares des voitures, autant dire que c’est compliqué.

S’éloigner, aller à la campagne, dans les champs, les forêts ou à la montagne, c’est l’idéal (attention à ne pas pénétrer dans des propriétés privées, tout de même). Si vous êtes plusieurs photographes au même endroit, évitez d’être trop proches : les écrans de vos appareils et téléphones portables engendrent aussi de la pollution lumineuse. Pensez aussi à réduire au maximum la luminosité de l’écran de votre téléphone ; ça ne changera pas grand-chose, mais c’est un petit plus.

Autre conseil de Xplora sur X : se diriger vers le Nord, n’en déplaise à Philippe Abrams (si vous l’avez, bien joué). Si vous ne savez pas où il est, ce n’est pas grave : vous avez probablement une application boussole sur votre smartphone.

Enfin, et c’est une astuce plus artistique que technique : soignez votre composition. Si vous ne prenez que le ciel en photo, ça ne sera pas si intéressant que ça. Ajoutez du paysage, un bâtiment, un arbre, bref, tout ce que vous voulez. Quant au cadre, vous pouvez reprendre la fameuse règle des tiers.

Comment régler son téléphone portable pour photographier les aurores boréales ?

L’idée, c’est de prendre une photo en « pose longue » : très vulgairement, cela veut dire que la photo se prendra durant un temps plus long que de jour. Plus le temps est long, plus il y a de lumière qui rentre dans le capteur. Et plus il y a de lumière, plus les aurores boréales seront visibles.

Selon les modèles de téléphones portables, vous pouvez aller de 3 à 5 secondes de base, mais il y a souvent des paramètres cachés pour allonger cette durée. Essayez de monter à entre 10 et 25 secondes si vous le pouvez. Attention à ne pas faire trop long : des trainées d’étoiles pourraient apparaître ou les aurores boréales pourraient être trop rapides, et donc floues.

Aurore boréale du 10 mai 2024 vue en Haute-Loire. // Source : Flickr/CC/julien dechandon (photo recadrée)

Le chasseur de tempête Hunter Hurley sur X conseille de régler la balance des blancs (soit la teinte de couleur dominante à l’éclairage) entre 4 000 et 4 500 K. Pour la mise au point, utilisez le mode « Multi » pour faire en sorte que toute la photo soit nette et qu’il n’y ait aucune zone de flou. Cela garantit de ne pas se rater sur la mise au point.

Autre réglage à bien prendre en compte : l’ouverture de votre capteur. Elle est mesurée en f/X et plus la valeur X est basse, plus l’ouverture est grande. Plus l’ouverture du capteur est grande, plus ce dernier capture de lumière. Si vous le pouvez, réglez l’ouverture sur la valeur la plus basse pour avoir des photos plus lumineuses. Cela évite par la même occasion d’avoir à augmenter les ISO ou le temps d’exposition, qui sont des réglages plus contraignants.

L’interface du bouton Camera Control est brillante, avec des raccourcis qui dépassent du téléphone. On peut les toucher pour gagner du temps. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Enfin, il y a les ISO à régler, soit la sensibilité à la lumière. Plus ils sont élevés, plus votre smartphone va chercher à éclairer la scène de manière logicielle. Cependant, trop les monter peut dégrader la qualité de l’image en ajoutant du grain et en dénaturant les couleurs. Vous pouvez essayer de les régler à 1600 grand maximum, mais si vous avez de la pollution lumineuse ou trop de lumière, réduisez-les, à 800 par exemple, voire moins. À l’inverse, si les photos sont trop sombres et que vous avez déjà poussé le temps d’exposition et l’ouverture dans leurs retranchements, augmentez les ISO.

Comment faire avec un iPhone

Activez le mode nuit de l’appareil photo et sur le temps d’exposition, glissez le vers la droite au maximum. Vous pourrez alors débloquer des temps de pose de 10 et 30 secondes. Attention : le mode nuit n’est disponible que sur les iPhone 11 ou plus, et malheureusement pas pour les modèles en dessous et les iPhone SE. À noter que ce mode s’active automatiquement et c’est dedans que vous pouvez changer les réglages.

Les réglages du mode nuit de l’iPhone // Source : Numerama

Vous pouvez également tester l’application NightCapCamera (vendue à 2,99 euros) qui est bien commode pour les photos de nuit. Elle dispose d’un mode pour prendre les aurores boréales.

Comment faire avec un smartphone Android : les bons réglages à avoir

Sur beaucoup de modèles Android, il y a un mode « Pro » dans l’appareil photo. C’est ce qui permet d’enlever les réglages automatiques pour les configurer soi-même. Vous pouvez le trouver dans la section « Plus » de l’appareil photo, sur la droite la plupart du temps. Voici un exemple ci-dessous avec un smartphone Samsung :

Source : Numerama

Si vous n’avez pas de mode « Pro », l’application Camera FV-5 pourrait vous sauver : elle permet de faire les réglages soi-même.

Les conseils bien pratiques pour avoir les meilleurs clichés des aurores

Si vous le pouvez, procurez-vous un trépied pour fixer votre smartphone. À cause du temps de pose allongé, si vous bougez durant la prise, la photo risque d’être floue. Posez votre smartphone sur un trépied et pour éviter tout tremblement, activez un retardateur, même de deux secondes, ça suffit. Cela évite de créer des tremblements lorsqu’on retire son doigt du bouton déclencheur.

Si vous ne possédez pas de trépied, vous ne serez quand même pas dans la panade. Soyez le plus stable possible, donc avec de bons appuis sur vos pieds, les coudes contre votre corps. Vous pouvez aussi vous trouver un support sur place contre lequel poser votre smartphone.

Aurore boréale dans les Vosges. // Source : Via Twitter @kylian_natation

Enfin, et ça peut paraître absurde : multipliez les photos ! Il y en aura des ratées, c’est certain, mais aussi quelques réussies. Le secret des plus grands photographes, c’est que bien souvent, ils mitraillent, pour ne rien rater. Entre les tentatives, vous pouvez changer les réglages, essayer ce qui convient le mieux. Et si ça se trouve, la meilleure photo, ce sera la première que vous aurez prise.

