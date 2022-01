Vous aimez Numerama, mais ne trouvez pas l’application à ajouter à votre smartphone ? C’est normal ! Elle n’existe pas. Mais il y a une manière très simple d’ajouter notre joli nouveau site mobile en signet, sur l’écran d’accueil de votre smartphone. Pour accéder à Numerama en un clic !

Vous aimez lire Numerama ? Vous avez bien raison. Surtout depuis que nous avons un magnifique nouveau site, plus rapide et plus ergonomique.

Si vous connaissez bien notre média, vous savez que nous sommes présents sur de nombreux canaux, des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), aux plateformes d’agrégation de contenus (Upday, Apple News, Microsoft News) en passant par les outils dérivés des moteurs de recherche (Google News, Discover).

Vous êtes toutefois de plus en plus nombreux et nombreuses à venir nous lire depuis la page d’accueil de numerama.com, ce qui montre votre intérêt non seulement pour certaines thématiques, mais aussi pour notre couverture quotidienne globale de l’actualité numérique, scientifique et culturelle.

Pour accéder en un seul clic à la page d’accueil de Numerama depuis votre smartphone, il y a une solution simple : ajouter notre site mobile sous forme de signet. Il ressemblera à n’importe quelle icône d’une autre application.

Accéder à Numerama depuis l’écran d’accueil de votre iPhone ou iPad en un clic

Ouvrez votre navigateur Safari et rendez-vous sur numerama.com

Cliquez sur le bouton « partager » du milieu, dans la barre du bas (il ressemble à une flèche qui sort d’un carré)

Cliquez sur l’option « Sur l’écran d’accueil »

Vous pouvez ensuite personnaliser le nom de l’icône

Appuyez sur « Ajouter »

Et voilà ! Vous disposez désormais d’un signet sur l’écran d’accueil de votre iPhone ou votre iPad, qui se fondra dans le décor, aux côtés de vos autres applications de médias. La différence, c’est qu’il s’agit d’un site mobile : quand vous cliquez sur l’icône, vous accédez à l’interface via votre navigateur par défaut.

Mettre Numerama sur l’écran d’accueil de votre smartphone Android

Par le navigateur Chrome

Lancez Chrome

Allez sur numerama.com

Cliquez sur les trois points en haut à droite

Déroulez jusqu’à « Ajouter à l’écran d’accueil »

Ajoutez !

Par le navigateur Firefox