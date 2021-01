Pour les personnes ayant un iPhone, l'attente aux bornes de la RATP tous les débuts de mois sera bientôt révolue. La recharge du passe Navigo par iPhone est enfin disponible depuis l'application IDF Mobilités.

Le 13 janvier 2021, l’application IDF Mobilités (ancienne Via Navigo) a accueilli une fonction très attendue par les possesseurs d’iPhone : la possibilité de recharger un passe Navigo entièrement sur un smartphone Apple. La puce NFC se charge d’établir le contact avec le passe et l’utilisateur qui a configuré Apple Pay peut finir par payer son achat sans même avoir à sortir sa carte bancaire.

IDF Mobilités précise au téléchargement de l’application (ou à sa mise à jour), que tous les iPhone depuis l’iPhone 7 disposant d’une puce NFC sont compatibles avec la fonction de recharge. L’application fait aujourd’hui exception aux iPhone XS et XR, sans donner de détail technique qui pourraient justifier l’exclusion de ces deux appareils du programme — momentanée, on l’espère.

Comment recharger son passe Navigo avec un iPhone

La recharge d’un passe Navigo avec un iPhone est enfantine.

Téléchargez l’application IDF Mobilités sur l’App Store.

Allez dans la rubrique Achat en bas de l’application.

Sélectionnez Sur mon passe Navigo.

Touchez Lire mon passe .

. Approchez votre passe du haut de votre iPhone afin qu’il soit détecté par la puce NFC du smartphone.

Choisissez votre forfait et procédez au paiement (Apple Pay ou carte bancaire).

Notez que vous ne pourrez recharger que l’un des passes Navigo les plus récents (à partir de celui sorti en 2014 violet et argenté, puis son évolution bleue).

Navigo : ce qu’il reste à faire sur iPhone

La simplicité avec laquelle on peut recharger un passe Navigo sur iPhone est bluffante et permet d’épargner une longue file d’attente tous les premiers du mois à de nombreux voyageurs. Mais pour avoir une solution parfaitement intégrée et dématérialisée, Apple et Île-de-France Mobilités peuvent aller encore plus loin.

Aujourd’hui, l’iPhone est une sorte de borne de recharge dématérialisée. Demain, il a tout pour devenir un passe Navigo dématérialisé : on peut imaginer le sésame des transports franciliens directement dans l’application Wallet, comme le sont les billets de train et d’avion, certains tickets de cinéma Gaumont ou encore, les cartes bancaires. L’étape ultime serait de pouvoir entrer dans le métro en posant simplement son smartphone sur la borne. Les smartphones Samsung en sont par exemple déjà capables depuis 2019, mais on sait qu’en coulisses, des négociations se jouent entre la région et Apple autour des conditions d’accès aux fonctions dématérialisées des iPhone. Cette première étape montre que la situation s’est partiellement débloquée.

À Londres, l’intégration du passe de transport est déjà complète depuis 2019 : il suffit de poser un iPhone ou une Apple Watch sur une borne pour entrer dans le réseau.

Crédit photo de la une : Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo