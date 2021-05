Si vous en avez assez de vous réveiller avec la même alarme tous les jours, redécouvrez les joies de la radio matinale. On vous explique comment faire depuis votre smartphone.

Avant l’avènement des smartphones existait un objet désormais relégué aux confins de l’histoire : le radio-réveil. Comme son nom l’indique si bien, son seul et unique but était de vous réveiller avec… la radio. Une fonction que l’on peut retrouver sur nos smartphones sans trop de problèmes.

Sur Android — TuneIn Radio

Le système d’exploitation de Google étant relativement ouvert, de nombreuses applications d’écoute de radio proposent des fonctions réveil. Nous détaillerons donc la procédure avec l’application TuneIn Radio qui propose de très nombreuses stations au bout des doigts.

En premier lieu, téléchargez l’application depuis le Play Store si ce n’est pas déjà fait. Rendez-vous dans l’app Play Store, tapez sur le champ de recherche en haut, saisissez « TuneIn Radio » puis cliquez sur Installer sur la fiche de l’application. Ensuite, ouvrez-la et cherchez la station de votre choix puis lancez-la (par défaut, l’app vous présentera les stations les plus populaires dans votre région).

Cliquez ensuite sur le bouton Menu (les trois points horizontaux en bas à droite) puis sélectionnez Régler l’alarme. Choisissez ensuite la durée de lecture, le rythme (quotidien, hebdo…) et l’heure de votre alarme puis appuyez sur Valider.

C’est tout, rien de plus à faire, si tout se passe bien votre téléphone devrait lancer la station choisie tout seul à l’heure désirée.

Sur iOS — Avec l’app Raccourcis

Chez Apple, il est quasiment impossible pour une application de se lancer toute seule à une heure donnée. Il va donc falloir feinter un petit peu. Fort heureusement, le système d’exploitation mobile des iPhone propose depuis quelque temps maintenant une application Raccourcis qui vous permet de créer des automatisations. Suivez le guide !

Installez en premier lieu l‘application TuneIn Radio depuis l’App Store. Pour cela, lancez l’application App Store, cliquez sur l’onglet Rechercher et tapez « TuneIn Radio ». Sur la fiche de l’application, cliquez sur Obtenir. Ouvrez-la une première fois et lancez la station de votre choix (vous pouvez l’arrêter tout de suite après).

Lancez ensuite l’application Raccourcis sur votre iPhone, puis sélectionnez l’onglet Automatisation. Créez une nouvelle routine avec le bouton + en haut à droite, puis Créer une automatisation perso. Sélectionnez ensuite Heure de la Journée puis spécifiez votre heure de réveil sur l’écran de votre choix. Précisez également si vous voulez lancer cette routine Tous les Jours ou seulement certains (via l’option Toutes les semaines) puis faites Suivant.

De là, appuyez sur Ajouter une action et cherchez « TuneIn Radio » dans le champ en haut de l’écran. Sous la section Action vous devriez trouver l’option Dernière Lecture ou Jouer « XXXX » (où XXXX est la radio lancée précédemment). Appuyez ensuite sur Suivant, puis sur l’écran désactivez l’option Demander avant d’exécuter sans quoi la radio ne se lancera pas toute seule. Enfin, appuyez sur OK et c’est bon, votre réveil est prêt !

À noter que vous pouvez spécifier le volume de votre alarme en ajoutant une étape de plus à votre automatisation. Avant d’ajouter l’action TuneIn comme expliquée précédemment, cliquez sur Ajouter une action puis dans la section Média, cherchez Régler le volume puis tapez dessus. Appuyez sur le 50 % qui s’affiche par défaut et réglez le volume grâce à la réglette qui s’affiche. Appuyez ensuite sur le bouton + puis finissez d’ajouter l’action TuneIn comme expliquée dans le paragraphe précédent.

Crédit photo de la une : Manfred Richter - Pixabay Signaler une erreur dans le texte

