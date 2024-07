Lecture Zen Résumer l'article

Apple propose aux testeurs les plus courageux d’installer iOS 18 sous la forme d’une bêta publique sur leurs iPhone. Le processus d’installation est simple, en attendant la sortie de la version finale en septembre.

Avec iOS 18 cet automne, Apple livrera aux utilisateurs d’iPhone une des plus grandes mises à jour de l’histoire du produit. iOS 18 introduit la possibilité de changer la couleur de ses icônes, ajoute un gestionnaire de mots de passe natif, modifie drastiquement plusieurs applications (Photos, Messages…), permet de cacher des applications dans un dossier secret et, surtout, embarque Apple Intelligence, la vision d’Apple en matière d’IA générative. Le lancement d’Apple Intelligence est repoussé en Europe, mais les autres fonctions seront bien là au lancement.

Depuis le 12 juillet, il est possible d’installer iOS 18 bêta sur son iPhone. Apple permet à ses utilisateurs les plus curieux d’installer ses nouvelles versions avant tout le monde afin de lui livrer des retours sur les nouvelles versions. La marque mettra régulièrement à jour iOS 18 tout au long de l’été, jusqu’à une sortie finale en septembre. ⚠️ Attention : une bêta peut s’avérer instable et jouer sur l’autonomie. Ne l’installez qu’en connaissance de cause.

Étape 1 : sauvegarder son appareil

Première étape indispensable : pensez à sauvegarder votre iPhone.

L’option la plus simple, s’il vous reste du stockage iCloud, est de vous rendre dans Réglages, de toucher votre nom en haut de l’écran, de choisir iCloud puis Sauvegarde iCloud. Vous n’aurez pas besoin de la sauvegarde dans la plupart des cas, mais, en cas de bug durant l’installation, vous pourrez restaurer vos données.

Les étapes pour effectuer une sauvegarde iCloud sur iOS. // Source : Numerama

Si vous n’avez pas assez de stockage iCloud, l’autre alternative est une sauvegarde sur son ordinateur. Un Mac peut reconnaître un iPhone dans le Finder, un PC a besoin de l’application Appareils Apple, à installer manuellement.

Étape 2 : rejoindre le programme bêta d’iOS 18

Pour vous inscrire au programme d’Apple, rendez-vous sur le site beta.apple.com et sélectionnez l’option. S’inscrire. Il vous faudra vous connecter avec l’identifiant Apple associé à votre téléphone, puis accepter les conditions générales affichées à l’écran.

Le site beta.apple.com // Source : Numerama

Étape 3 : comment installer iOS 18 sur son iPhone

Pour installer iOS 18, rendez-vous dans l’application Réglages. Allez dans Général, choisissez Mise à jour logicielle et attendez que le sous-menu « Mise à jour bêta » apparaisse sous l’option « MÀJ automatiques » (s’il n’apparaît pas, revenez en arrière et réessayez). Sélectionnez-le, et vous devriez voir l’option iOS 18 Public Beta. Après l’avoir sélectionnée, touchez Retour et iOS 18 sera proposé au téléchargement.

Il faudra probablement une trentaine de minutes pour télécharger iOS 18 (l’iPhone prend du temps à préparer l’installation, en décompressant le fichier de mise à jour). Une fois l’installation lancée, votre iPhone devrait être indisponible pendant une quinzaine de minutes.

Pour activer iOS 18 bêta, rendez-vous dans les réglages. // Source : Numerama

Au redémarrage, vous pourrez commencer à jouer avec les nouveautés d’iOS 18 comme ses icônes personnalisables, sa toute nouvelle application Photos, les nouvelles réactions dans les Messages ou l’application Mots de passe.

Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 18 ?

Tous les iPhone compatibles avec iOS 17 peuvent installer iOS 18. La mise à jour concerne tous les iPhone sortis entre 2018 et aujourd’hui, c’est-à-dire les iPhone XR, XS et plus récents.

Quand sortira la version finale d’iOS 18 ?

Toutes les deux semaines environ, Apple publiera une nouvelle version bêta d’iOS 18. Elle apportera de la stabilité et quelques nouveautés puisque, rappelons-le, une bêta n’est pas toujours parfaite.

La version finale d’iOS 18 devrait sortir début septembre, juste après la keynote de rentrée d’Apple dédiée à l’iPhone 16. Le plus probable est une sortie entre le 16 et le 18 septembre.

Comment installer iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia et tvOS 18 bêta ?

Une fois inscrit au programme bêta d’Apple, vous pourrez installer les bêtas sur tous vos appareils. La logique est la même : rendez-vous dans les réglages.

