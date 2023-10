Le « double tapotement », comme Apple l’appelle, permet d’interagir avec l’écran de sa montre en pinçant son pouce et son index, sans avoir à le toucher. Il est enfin disponible avec la mise à jour watchOS 10.1, qui active la fonctionnalité sur les Apple Watch Series 9 et Ultra 2.

Avec ses Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, le plus célèbre des constructeurs californiens a pris une décision curieuse : la nouveauté la plus intéressante de cette nouvelle génération n’était pas disponible le jour de leur lancement. Double Tap, ou Double Tapotement en français, avait encore besoin d’un peu de travail, ce qui a conduit Apple à repousser sa sortie d’un mois. C’est un peu comme si le zoom x5 de l’iPhone 15 Pro Max ne fonctionnait pas durant ses premières semaines de commercialisation.

Depuis le 25 octobre, Apple propose watchOS 10.1 au téléchargement. Une mise à jour disponible pour toutes les Apple Watch compatible avec le très rafraîchissant watchOS 10, mais seulement majeure pour les propriétaires d’une Watch Series 9 ou Ultra 2. Pour cause, elle active le double tapotement.

Une nouvelle manière d’interagir avec sa montre

Qu’est-ce que le double tapotement ? Cette fonction, que Numerama avait essayée en avant-première à Cupertino et lors de son test de la Watch Series 9, pose peut-être les bases du futur d’Apple. Au lieu de toucher un écran pour interagir avec un bouton tactile, le double tapotement permet de contrôler ce qui se passe sur l’écran en pinçant deux fois son pouce et son index. Des algorithmes et des capteurs de mouvements identifient le geste et en déduisent que l’utilisateur a souhaité valider un changement.

Le double tapotement permet de contrôler sa montre sans la toucher. // Source : Numerama

Avec une Apple Watch, le double tapotement est particulièrement pratique. Puisque le produit est en permanence sur un poignet, il ne peut être piloté qu’avec une seule main (celle du bras sur laquelle l’Apple Watch n’est pas). Si vous recevez une notification du type « on dirait que vous faites une marche, voulez-vous l’enregistrer ? » mais que votre deuxième main tient un sac, vous êtes aujourd’hui obligés de vous arrêter et de vous tordre dans tous les sens pour toucher le bouton vert au milieu de l’écran (parfois avec le nez). Avec watchOS 10.1, il suffit de bouger son pouce et son index, et la fonction marche vraiment bien.

Après plusieurs semaines avec le double tapotement, nous avons malgré tout identifié quelques défauts. Oubliez par exemple son utilisation sur un scooter avec des gants, le geste n’est pas très bien détecté. Autre décision d’Apple, un double tapotement ne fonctionne que si vous relevez votre poignet durant toute la durée de l’action. Autrement, il sera interprété comme une erreur. C’est un peu embêtant, puisqu’on se rend compte parfois trop tard qu’un double tapotement a été annulé, alors qu’il avait bien fonctionné.

Pour répondre au téléphone, arrêter un minuteur, répondre à un message ou juste jouer, le double tapotement est une nouveauté géniale. Il rend les nouvelles Apple Watch un peu plus alléchantes, malgré l’absence de nouveautés.

On aime particulièrement le fait de pouvoir double tapoter après avoir reçu un message, énoncer une réponse en rapprochant la montre de la bouche puis de nouveau double tapoter pour l’envoyer. Futuriste.

Bientôt le double tapotement sur iOS et macOS (après watchOS et visionOS) ?

Très utile sur une Apple Watch, le double tapotement peut-il s’étendre au reste de l’écosystème Apple ? On peut imaginer que le propriétaire d’une montre pourrait interagir avec une notification envoyée sur son iPhone ou sur son Mac en double tapotant. La montre transmettrait alors l’information de validation, ce qui permettrait à l’utilisateur de gagner un peu de temps. Reste pour Apple à se convaincre de l’utilité d’une telle fonction. Autrement, on la voit mal aller aussi loin, d’autant plus que le double tapotement ne fonctionnerait pas sans montre ici.

Début 2024, Apple proposera le double tapotement ailleurs. Le casque Apple Vision Pro se contrôle au regard et au pincement de doigts, ce qui lui permet de se passer de manettes. Difficile de croire en la coïncidence, Apple prépare clairement quelque chose avec ce nouveau geste, qu’il souhaite imposer dans son univers connecté.

Avec watchOS 10.1, les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 sont enfin complètes. Joueront-elles un rôle avec le Vision Pro ? Réponse dans quelques mois. La mise à jour ajoute aussi la fonctionnalité NameDrop aux montres d’Apple, pour initier un échange de contacts en collant deux montres entre elles. Elle est accompagnée d’iOS 17.1, sur iPhone et iPad.

