Écran éclairé, immense bibliothèque, vacances légères… en 2025, les liseuses offrent un confort de lecture excellent et des fonctionnalités très pratiques pour les passionnés de littérature. Voici les meilleurs modèles du moment pour lire des ebooks, selon votre budget et vos besoins.

Les liseuses donnent des superpouvoirs : celui de transporter une bibliothèque entière dans le creux de la main. De poursuivre son roman même quand les lumières s’éteignent. D’acheter un livre à minuit, quand toutes les librairies dorment.

Pas d’inquiétude : rien ne remplacera jamais le papier. Et même si vous choisissez de lire la majorité de vos livres en version imprimée, il y a fort à parier que vous utiliserez aussi très souvent votre liseuse, notamment pour le confort qu’elle offre en déplacement. Autant bien la choisir.

Les meilleures liseuses en 2025

Bonne nouvelle, le secteur a beaucoup progressé. Après des années de tâtonnements, d’écrans médiocres et d’appareils peu réactifs, les constructeurs sont parvenus à trouver une formule qui marche vraiment bien. C’est particulièrement le cas des poids lourds du marché (Amazon avec ses Kindle, Kobo avec ses produits éponymes) qui ont raffiné leurs formules et construit des gammes de produits très équilibrées pour nous offrir les meilleures liseuses de 2025 :

Modèle Écran Couleur Prise de Notes OS/Écosystème Prix Approx. Kindle 2024 6″, N&B ❌ ❌ Amazon 119 € Kindle Paperwhite 2024 7″, N&B ❌ ❌ Amazon 169 € Kobo Libra Colour 7″, Couleur ✅ ✅ (Stylet) Kobo (Dropbox, GDrive) 239 € BOOX Go Color 7″, Couleur ✅ ✅ (via apps) Android 12 + Play Store 279 €

Amazon Kindle 2024 : la liseuse pas chère par excellence

Amazon a été l’un des pionniers dans la démocratisation de ce type d’appareil, ce qui lui a permis de prendre une réelle longueur d’avance. Sa gamme Kindle se décline aujourd’hui en quatre modèles. Pour ce guide, nous avons opté pour le modèle d’entrée de gamme, car à ce prix-là, aucun autre appareil n’offre une fiche aussi complète.

Amazon Kindle 2024 (11ᵉ Génération) 109 € sur Amazon 109 € sur Boulanger Points forts Son format ultra-compact et léger

Un prix très accessible

Excellent autonomie

Intégration parfaite à l’écosystème Amazon et sa boutique de livres Points faibles Peu d’évolutions

Taille d’écran un peu petite

Pas de couleurs

La Kindle 2024 se positionne comme l’option la plus accessible du marché, sans pour autant faire de compromis sur l’essentiel. Son format compact et léger (158 grammes) en fait un appareil très pratique à transporter, idéal pour ceux qui lisent en déplacement.

L’écran E Ink haute définition assure un bon confort de lecture, de jour comme de nuit, grâce à un rétroéclairage intégré. Son autonomie peut atteindre six semaines — une bonne nouvelle si vous voulez partir en voyage sans le chargeur. Elle propose également un stockage de 16 Go, suffisant pour héberger des milliers de livres numériques.

Cependant, cette liseuse est pensée avant tout pour une lecture classique : elle ne propose pas de couleur, pas de prise de notes, ni de fonctionnalités avancées. Puisque ce n’est pas un modèle haut de gamme, le processeur peut parfois présenter quelques lenteurs. Il est donc recommandé de ne pas remplir entièrement la liseuse et de laisser un espace suffisant pour qu’elle fonctionne de manière optimale et éviter les ralentissements.

Kindle 2024. // Source : Amazon

Elle s’intègre en revanche parfaitement à l’écosystème Amazon, avec un accès direct à une des bibliothèques d’eBooks les plus riches du marché. Pour un usage simple et centré sur la lecture, c’est un excellent choix. À noter que chez Amazon, les modèles de liseuses existent en deux versions : avec publicités ou sans publicités. Nous vous conseillons d’opter pour la version sans publicités, moyennant seulement 10 € supplémentaires. Ainsi, vous ne serez pas gêné par des publicités. Même si cela n’affecte pas spécialement votre expérience, puisque les publicités restent discrètes (sur l’écran de veille), cela peut légèrement impacter l’autonomie.

À qui s’adresse la Kindle 2024 ? Ce modèle est parfait pour celles et ceux qui veulent s’initier à la lecture sur une liseuse sans casser la tirelire. Son petit format est pratique, mais a l’inconvénient de ne pas être vraiment adapté aux personnes sujettes à la presbytie.

Kindle Paperwhite 2024 : un excellent rapport qualité-prix

Amazon Kindle Paperwhite 2024 169 € sur Boulanger 169 € sur Electro Dépôt Points forts Excellente autonomie de 12 semaines

Une très bonne réactivité

Son format compact Points faibles L’ergonomie du bouton peut être optimisé

Peu d’évolutions avec l’ancienne génération

La Kindle Paperwhite 2024 prend un peu de hauteur par rapport au modèle classique Kindle 2024, tout en restant fidèle à la simplicité et à l’efficacité qui caractérisent la marque. L’une des premières différences notables entre la Kindle Paperwhite 2024 et la Kindle 2024 est la taille de l’écran. La Paperwhite bénéficie d’un écran de 7 pouces, contre 6 pouces pour la Kindle standard.

Bien que l’augmentation semble modeste, elle permet de lire plus confortablement avec un texte plus grand ou plus de contenu sur chaque page, surtout sur de longues périodes. Cette différence devient particulièrement appréciable lors de la lecture de textes détaillés ou de mangas, où la taille supplémentaire peut réduire la fatigue visuelle. Avec son écran E Ink Carta 1300 de 7 pouces, elle offre une résolution de 1264 x 1680 pixels et une densité de 300 ppi, similaire à celle de la Kindle, mais avec un éclairage amélioré de 19 LED, contre 17 sur la Kindle 2024.

Kindle Paperwhite. // Source : Amazon

Côté performances, la Kindle Paperwhite 2024 embarque un processeur double-cœur 1 GHz qui permet d’avoir une bonne réactivité. Les changements de page sont plus réactifs, et les transitions entre les menus ou lors de l’ouverture d’un livre se font instantanément.

Niveau autonomie, le modèle propose aussi deux fois plus de temps de lecture avant la recharge : comptez 12 semaines de lecture (30 minutes par jour, luminosité réglée à moyenne), contre environ 6 semaines pour la Kindle 2024. Cette dernière peut se recharger sans fil à la différence du modèle d’entrée de gamme. La résistance à l’eau (certification IPX8) de la Paperwhite permet de lire près de l’eau sans souci, une fonctionnalité absente de la Kindle 2024. De la même manière que la Kindle 2024, on vous conseille de partir sur le modèle sans publicités.

À qui s’adresse la Kindle Paperwhite 2024 ? Elle est idéale pour celles et ceux qui recherchent une expérience de lecture un peu plus optimisée avec un écran plus grand, une autonomie prolongée et une meilleure réactivité.

Kobo Libra Colour : de la couleur et de la prise de notes

En face d’Amazon, on retrouve une autre marketplace : Rakuten. En effet, le géant japonais a racheté la marque de liseuses Kobo en 2011 et propose, lui aussi, une gamme variée ainsi que sa propre plateforme.

Dans cette gamme de prix, la Kobo Libra Colour affiche l’une des meilleures fiches techniques avec de nombreuses fonctionnalités. Tout d’abord, elle affiche un écran couleur E Ink Kaleido 3, capable d’afficher jusqu’à 4096 nuances. Cette technologie reste limitée par rapport aux écrans LCD ou OLED, mais elle améliore nettement l’expérience de lecture pour les ouvrages illustrés, les bandes dessinées ou les documents annotés.

Le format 7 pouces offre un bon équilibre entre confort de lecture et portabilité. Le design est ergonomique et bien pensé avec des boutons physiques pour tourner les pages et une rotation automatique de l’écran. Un stylet nommé Sylus Kobo (vendu séparément à 69,90 €) permet de prendre des notes sur l’écran, directement sur un livre ou sur des pages vides. La fonction est loin d’être un simple gadget : on accède non seulement à plusieurs modèles de pages (quadrillées, lignées, entièrement blanches, etc.), mais il est également possible de régler la couleur ainsi que le style d’écriture (manuscrit, plume, stylo bille, etc.). L’intégration de carnets de notes se fait avec une synchronisation au cloud.

La Kobo Libra Colour. // Source : Frandroid

L’étanchéité, le mode sombre, ainsi que sa conception ergonomique en font une liseuse particulièrement pratique à utiliser. Elle reste toutefois un peu chère si l’on inclut le stylet, qui n’est pas fourni.

À qui s’adresse la Kobo Libra Colour ? Pour les lecteurs et lectrices qui aiment lire différents formats (romans, bandes dessinées) et qui recherchent un modèle avec prise de notes à un prix abordable.

BOOX Go Color : proche d’une tablette

La marque Boox, créée par la société chinoise Onyx International Inc., est spécialisée uniquement dans les liseuses électroniques. La marque existe depuis 2008 et propose des liseuses performantes dont certaines se rapprochent même d’une tablette comme la BOOX Go Color.

Onyx Boox Go Color 279 € sur Amazon Marketplace 296 € sur Cdiscount Marketplace Points forts De très bonnes performances

Une interface pratique sous Android

Le stockage de 64 Go Points faibles Prix élevé

Absence de certification IP précise

La Boox Go Color fonctionne sous Android 12 et permet l’installation d’applications via le Play Store. Cela élargit considérablement ses possibilités d’utilisation : lecture sur diverses plateformes, prise de notes, consultation de mangas ou de fichiers PDF complexes. Vous pouvez également naviguer sur Internet, vous connecter à un assistant ChatGPT (oui, c’est un peu gadget, mais c’est possible), regarder des vidéos et même lancer certaines applications. Toutefois, certaines d’entre elles ne sont pas encore totalement optimisées.

BOOX Go Color. // Source : Onyx

Son écran couleur Kaleido 3 de 7 pouces est idéal pour les contenus visuellement riches, même si la résolution couleur (150 ppi) reste inférieure à celle en noir et blanc (300 ppi). Elle est équipée d’un processeur performant (Snapdragon 680), de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible, ce qui lui confère une fluidité rare sur ce marché des liseuses.

En contrepartie, cette polyvalence peut réduire l’autonomie, surtout si l’on utilise des applications exigeantes. L’interface, plus proche d’un système Android que d’une liseuse classique, peut nécessiter un temps d’adaptation.

À qui s’adresse la Boox Go Color ? Elle s’adresse donc plutôt à un public à l’aise avec la technologie, qui cherche une liseuse performante capable de couvrir plusieurs usages au-delà de la lecture traditionnelle.

Comment bien choisir sa liseuse électronique ?

Si votre budget est relativement flexible, commencez par évaluer vos besoins. Vous ne lisez qu’un peu, pendant vos vacances ?

Une petite liseuse 6 pouces d’entrée de gamme peut dans ce cas très bien suffire. En revanche, si vous adorez bouquiner et en avez les moyens, n’hésitez pas à investir dans une liseuse haut de gamme. Même si vous appréciez les livres papier (c’est notre cas), le fait de pouvoir lire dans le noir, et acheter une œuvre lorsque l’envie vous en prend, vous amènera sans doute à utiliser votre liseuse assez souvent. En termes de taille d’écran, nous vous conseillons le format 7 pouces. Un écran 6” sera cependant plus indiqué si vous avez besoin de pouvoir glisser la liseuse dans la poche d’un manteau — à moins que le modèle ait des bordures énormes.

Pour la couleur, tout dépend de vos goûts, mais cela peut vraiment faire la différence si vous êtes un adepte de bandes dessinées, de romans illustrés ou de mangas.

Pas trop de questions à se poser sur le stockage : même les modèles d’entrée de gamme proposent désormais 16 Go de stockage, ce qui est plus que confortable pour accueillir des ebooks (cela représente des milliers de livres). Si vous comptez emporter votre appareil un peu partout, vérifiez en revanche qu’il a une certification IPX8 et peut donc résister à la pluie, ou à une chute dans une baignoire remplie.

Dernier point important : assurez-vous que la liseuse dispose d’un éclairage intégré (pour pouvoir lire dans le noir). C’est devenu un standard sur les liseuses, mais cela ne l’a pas toujours été. Il faudra donc être particulièrement attentif à ce point si l’appareil est de seconde main.

Comment fonctionne l’écran d’une liseuse ?

L’écran d’une liseuse utilise la technologie E-Ink, qui imite le papier. Il est composé de petites capsules contenant des pigments noirs et blancs. Quand une impulsion électrique est envoyée, ces pigments se déplacent pour afficher du texte ou des images. Une fois l’affichage en place, il reste visible sans consommer d’énergie, ce qui permet une très longue autonomie.

Contrairement aux écrans classiques, il n’a pas de rétroéclairage direct, ce qui réduit la fatigue des yeux et offre un rendu mat, idéal pour lire même en plein soleil. Certains modèles ont un éclairage doux pour lire dans l’obscurité. En résumé, c’est comme lire sur du papier, mais avec une technologie moderne et économique !

Que lire sur une liseuse électronique ?

Si vous vous demandez quoi lire sur votre liseuse électronique, voici quelques recommandations d’articles pour vous guider vers votre choix :

Où trouver des ebook gratuits ou à petit prix ?

De nombreux sites aident les internautes à trouver des ebooks gratuits. Le Projet Gutenberg, par exemple, rassemble une foule d’œuvres passées dans le domaine public, et par conséquent gratuites. Le site est très simple à utiliser : il suffit de taper le nom de l’auteur ou de l’autrice dans la barre de recherche sur la page d’accueil pour voir si certaines de ses œuvres sont disponibles. Celles-ci sont généralement proposées en version « epub avec image » ou « sans image » ainsi que dans un format accepté par les liseuses Kindle (le format MOBI).

Les librairies en ligne (Fnac, Cultura, Amazon, Decitre, etc.) proposent, bien sûr, elles aussi plusieurs rayons d’ebooks gratuits. Beaucoup de bibliothèques municipales proposent enfin des systèmes de prêt de livres numériques. Attention, il s’agit le plus souvent de livres au format ePUB, auquel cas, cela ne fonctionnera pas avec une Kindle. Amazon propose, à 9,99 euros par mois, un abonnement Kindle donnant un accès illimité à un catalogue de livres — un million de titres, dont 35 000 en français. Précisons enfin que l’abonnement Amazon Prime, qui donne droit aux livraisons prioritaires, offre également un accès à Prime Reading, un service permettant d’emprunter dix livres par mois. Le catalogue de cette seconde option ne compte cependant pour l’heure qu’un petit millier de titres.

