Le NFC est une technologie de communication qui permet d’échanger des données entre deux terminaux compatibles, simplement en les approchant l’un de l’autre.

Ça veut dire quoi, NFC ?

NFC signifie near-field communication, communication en champ proche (CCP) en français. Il permet de transmettre des informations sans fil sur une courte portée. Le terminal et le lecteur ou les deux terminaux concernés doivent être rapprochés d’une dizaine de centimètres, grand maximum, pour échanger des données.

La technologie fonctionne grâce à des puces RFID (pour radio frequency identification) intégrées à chacun des appareils équipés. Contrairement aux QR codes, elle ne nécessite aucune application pour fonctionner.

Où en trouve-t-on ?

Le NFC est la technologie qui permet à votre téléphone portable ou votre carte bancaire de payer simplement en les posant sur une borne de paiement. C’est aussi elle qui permet aux cartes de transport de fonctionner. Pour savoir si une carte bancaire dispose du NFC, il suffit de regarder si le symbole similaire à celui du Wi-Fi, mais tourné à 90° vers la droite, est présent.

Quels en sont les usages ?

Le NFC est présent sur les iPhone comme sur beaucoup de smartphones sous Android. Mais, Apple n’en permet pas le même usage que les autres constructeurs. Du côté de la firme à la pomme, on ne peut utiliser la technologie que pour réaliser des paiements mobiles via Apple Pay (ce qui déplaît à la Commission européenne).

Chez les autres, la technologie permet trois types d’usages :

Le mode « passif » permet de transformer le téléphone en carte bancaire, en titre de transport, en billet, ou autre outil de ce genre. Dans ce cas, le téléphone envoie une information à un récepteur grâce au NFC.

Le mode lecteur permet au smartphone de lire les informations stockées dans des tags, des étiquettes électroniques que l’on peut trouver sur des panneaux touristiques, par exemple, ou dans des arrêts de bus. C’est à peu près le même usage que celui permis par les QR codes.

Le mode peer-to-peer (ou pair à pair) permet d’échanger rapidement des informations entre deux terminaux équipés de puces. Notamment, des photos ou des contacts d’un smartphone à une tablette.

SIM-centric ou HCE ?

Vous prendrez bien quelques acronymes supplémentaires ? Pour des opérations sensibles comme le paiement, la sécurisation des opérations NFC a d’abord obligé à s’appuyer sur un élément sécurisé (SE) qui, souvent, se trouvait être la carte SIM présente dans le smartphone. Dans ces cas-là, au moment de payer, le contrôleur NFC appelait le SE, pour que celui-ci vérifie les données bancaires sensibles — ceci évite que le système d’exploitation du téléphone ait accès à ces informations.

À gauche, le fonctionnement d’une carte virtuelle avec un secure elements. À gauche, le fonctionnement simplifié avec le HCE. // Source : Google

Depuis peu, une nouvelle technologie permet le découplage entre la carte SIM et l’usage du NFC pour payer ou valider un titre de transport : c’est la technologie HCE, pour Host Card Emulation. Dans ce cas-là, le téléphone peut se faire passer pour la carte désirée sans solliciter la carte SIM. En région parisienne, c’est l’option choisie par la RATP et Ile-de-France Mobilités pour permettre la dématérialisation et l’émulation des cartes Navigo.