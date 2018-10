Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois de novembre 2018.

Chaque mois, nous dressons la liste des nouveaux contenus qui arrivent sur Netflix France. Depuis le mois de mai 2018, nous avons choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction de Numerama, au vu du trop grand nombre de nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement.

Dans la même logique, nous vous proposons aussi de découvrir les contenus qui quittent le catalogue de Netflix France, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains contenus avant leur retrait. Ce mois-ci, de nombreux contenus (beaucoup de films) s’en iront tout au cours de novembre, notamment vers la fin du mois.

Vous pouvez retrouver ici la liste les contenus qui ont quitté le catalogue Netflix France en mai, juillet, août, septembre et octobre.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter, ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

Food Choices — 1er novembre

Si vous pensiez avoir vu tous les documentaires sur le gâchis alimentaire et la mauvaise manière dont la planète se nourrit, détrompez-vous, il y en a encore ! Voici Food Choices.

Monstres & Cie — 1er novembre

Qui a dit que les monstres n’étaient pas mignons ?

Charlie Countryman — 13 novembre

Chefs : saisons 1 & 2 — 14 novembre

La série française de France 2 sur les coulisses d’un grand restaurant ne restera plus longtemps sur Netflix. N’espérez pas, toutefois, la voir sur Salto.fr : la plateforme française n’est pas prête de voir le jour.

Zodiac — 16 novembre

Séchez vos larmes : il ne s’agit malheureusement pas du Maître du Zodiaque, saga de l’été aussi palpitante qu’incompréhensible de TF1.

Global Gâchis : Le scandale mondial du gaspillage — 17 novembre

Ce documentaire-choc de Canal+ est encore tristement d’actualité.

Candice Renoir : saisons 1 à 4 — 17 novembre

Candice Renoir a un porte-badge de policière rose, parce qu’elle est une femme. Cette mère de 4 enfants reprend le travail après des années d’absence et a du mal à se faire accepter — serait-ce peut-être parce qu’elle ne sait pas utiliser un ordinateur en 2018 ?

The Client List — 17 novembre

Palace pour chiens — 17 novembre

On ne vous jugera pas, mais si vous regardez Palace pour chiens, ne le dites quand même pas haut et fort…

Chair de poule, saison 1 — 18 novembre

The Haunting of Hill House n’a qu’à bien se tenir !

Un illustre inconnu — 19 novembre

Mathieu Kassovitz en mec flippant qui imite la vie des autres : un film angoissant de Matthieu Delaporte de 2014.

The Darkest Hour — 21 novembre

Sexy Dance 5 — 24 novembre

Pour répéter vos meilleurs moves avant votre soirée de Halloween.

Supernatural : saisons 1 à 9 — 30 novembre

Fun fact : Supernatural a débuté en 2005. 2005 ! Il vous reste encore un mois pour binge-watcher les 9 premières saisons sur Netflix France — il y en a 14 au total à ce jour.

Garfield 2 — 30 novembre

🐱🍕

Miracle sur la 34ème rue — 30 novembre

Dring Dring, c’est bientôt Noël ! Ce remake du film de 1947 fleure bon les années 1990.

Apocalypse, Hilter — 30 novembre

Parce que que serait un bon mois de novembre grisâtre sans un petit documentaire en deux parties sur l’arrivée d’Hitler au pouvoir ? Diffusé en 2011 sur France 2, ce travail époustouflant n’a pas pris une ride.

Apocalypse : La 1ère guerre mondiale — 30 novembre

Cinq épisodes impressionnants sur les coulisses de la Première guerre mondiale.

Apocalypse : La 2ème guerre mondiale — 30 novembre

En six épisodes, ce documentaire veut nous raconter « la véritable histoire de la Seconde guerre mondiale ».

Les Simpsons : Le Film — 30 novembre

Spider-cochon, Spider-cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu’il peut faire une toile ? Bien sûr que non, c’est un cochon.

Tarzan — 30 novembre

À Nous Quatre — 30 novembre

Ah, la douce époque où Lindsay Lohan n’essayait pas de kidnapper des enfants sans-abri des bras de ses parents…

The Island — 30 novembre

Beaucoup de gens habillés en blanc, des grands écrans partout, des voix artificielles de femmes douces et calmes et impressionnantes ? Pas de doute, on est bien dans une dystopie technologique flippante. Bonus : la bande-annonce dévoile toute l’intrigue. Vous voilà prévenus.

Ocean’s Eleven — 30 novembre

On prendra toujours du plaisir à revoir ce film culte où George Clooney, Matt Damon , Brad Pitt et leurs acolytes préparent le braquage parfait, évidemment le « dernier gros coup » de leur carrière. Enfin sans compte Ocean’s Twelve. Et Ocean’s Thirteen.

Ocean’s Twelve — 30 novembre

C’est comme Ocean’s Eleven, mais avec un de plus.

Ocean’s Thirteen — 30 novembre

C’est comme Ocean’s Twelve, mais avec un de plus.

