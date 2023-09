[Deal du jour] Philips possède de nombreux modèles de téléviseurs sur le marché, dont ceux de la gamme The One. Ils s’accompagnent de la technologie Ambilight, qui projette de la lumière sur vos murs. Idéal pour créer une belle ambiance.

C’est quoi, cette promotion sur ce téléviseur The One de Philips ?

Le téléviseur The One 55PUS8508/12 de Philips est un modèle 55 pouces, habituellement vendu 999 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 749 €.

C’est quoi, ce téléviseur avec Ambilight ?

Si vous êtes sur cet article, c’est que vous songez à changer de téléviseur, ou que l’Ambilight vous intrigue. Sachez-le tout de suite. Bien que ce système soit une super technologie, ce n’est pas forcément l’argument principal pour décider du choix de votre téléviseur. Pour les cinéphiles comme pour les joueuses et les joueurs, l’Ambilight permet d’apporter une immersion supplémentaire plutôt cool. Par un jeu de LEDs disposées à l’arrière et autour du téléviseur, ce dernier peut projeter un éclairage raccord avec ce que vous visionnez, et ainsi, amplifier l’image sur le mur. Le contenu que vous visionnez est alors comme prolongé autour de votre téléviseur, grâce à un halo de lumière.

L’effet fonctionne pour les jeux vidéo et les films et séries, d’autant plus que les bordures très fines du téléviseur laissent la place à une grande immersion. Mais vous aurez parfois tendance à vite l’oublier, tout dépend du type de contenu que vous visionnez, ou auquel vous jouez. Heureusement, pour les soirées cinéma plus posées, Philips vous permet de régler l’Ambilight pour qu’il puisse simplement servir de lumière d’appoint, de la couleur de votre choix, à la manière des ampoules connectées Hue de la même marque. Votre coin télé sera ainsi baigné d’une lumière chaude, parfaite pour ne pas s’abimer les yeux devant l’écran. Notez que vous pouvez aussi juste désactiver la fonction Ambilight.

L’Ambilight peut seulement projeter une lumière d’appoint // Source : Philips

Est-ce que ce téléviseur est une bonne affaire à ce prix ?

C’est une bonne affaire si vous avez le budget pour et que l’Ambilight vous donne envie. Vous pouvez comparer The One à d’autres modèles et marques de téléviseurs, dans notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023. Ce téléviseur de Philips possède un écran de 55 pouces, soit une diagonale de 139 cm. Sa dalle offre une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels et est compatible HDR10+ et Dolby Vision, pour un excellent niveau de détails à l’image. Pour les plus cinéphiles, contraste et luminosité sont excellents, et la colorimétrie est tout aussi bonne. Le préréglage Cinéma, couplé au mode Dolby Vision ou HDR10+, offre une image de qualité, fidèle à l’expérience cinéma.

Les joueuses et les joueurs pourront brancher leur PlayStation 5 et Xbox Series, et profiter d’un excellent rendu, grâce à la connectivité HDMI 2.1 et le taux de rafraichissement de 100 Hz. Côté audio, le Dolby Atmos s’invite et propose un son de qualité, mais qui n’est malheureusement pas à la hauteur de l’image. Une bonne installation sonore, comme une barre de son, sera bienvenue. Enfin, ce téléviseur Philips s’accompagne de l’interface Android TV. Vos contenus et plateforme de SVOD sont facilement accessibles, avec des menus fluides. The One est compatible avec l’Assistant Google & Alexa d’Amazon, pour se contrôler à la voix.

