[Deal du Jour] Actuellement sur le Google Store français, la Pixel Tablet s’accompagne d’une offre intéressante. Pour tout achat de la dernière tablette de Google, un Chromecast 4K ou une coque de protection est offert.

C’est quoi l’offre avec la Pixel Tablet ?

En ce moment, pour l’achat d’une Pixel Tablet sur le Google Store français, plusieurs accessoires sont offerts, ou profitent de promotions. La Pixel Tablet 128 Go est vendue au prix de 679 €, tandis que le modèle 256 Go est affiché au prix de 799 €.

Une fois ajoutée au panier, la liste des accessoires compris dans l’offre s’affiche. Vous n’aurez plus qu’à ajouter la coque de protection Pixel Tablet, au prix de 99 €, ou le Chromecast Google TV, au prix de 69,99 €, pour les obtenir gratuitement.

C’est quoi, cette tablette de Google ?

La Pixel Tablet ressemble autant à une tablette lambda, qu’au Google Nest Hub. Son design quelconque s’accompagne heureusement de bonnes finitions et d’une impression de solidité appréciable, malgré un dos en plastique qui semble cheap au premier abord. Ses dimensions de 258 × 169 × 8,1 mm et son poids de 439 g en font un appareil facile à tenir, même si elle n’est pas adaptée à la prise avec une seule main. L’écran occupe 85 % de la surface et doit composer avec des bordures épaisses et plutôt voyantes. La dalle LCD de 10,9 pouces est au format 16:10 et possède une définition de 2560 × 1600 pixels, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Bien que la Pixel Tablet fasse l’impasse sur l’OLED, la luminosité est excellente. Le contraste et la colorimétrie offrent de bons résultats, si toutefois vous faites un tour dans les réglages pour les calibrer selon vos préférences. Pour regarder des films et des séries, la tablette de Google fait un bon travail pour restituer fidèlement les teintes et les couleurs. La dalle LCD est suffisamment nette pour regarder du contenu sans problème. Google à de plus la bonne idée de livrer sa tablette avec un dock qui fait office d’enceinte. Vous profiterez alors d’un son idéal, bien meilleur que celui de la tablette, pour vous immerger un peu plus dans vos programmes. Le dock fait aussi office de chargeur, et offre à la Pixel Tablet des fonctions domotiques, à l’instar du Nest Hub.

La pixel Tablet se détache très facilement de son socle magnétique // Source : Google

Est-ce que l’offre de Google est intéressante ?

Avec une coque de protection ou un Chromecast, c’est une bonne affaire, seulement si la Pixel Tablet vous fait envie. La nouvelle tablette de Google s’accompagne de la puissante puce Tensor G2, couplée à 8 Go de mémoire vive. La tablette est fluide dans l’ensemble, mais peut souffrir de quelques ralentissements. Dommage, en effet, que le hardware ne suive pas et souffre de quelques bugs de temps à autre, ou de temps de réponse un peu longs. Malgré tout, les applications et le surf sur le web sont globalement fluides, et rares sont les problèmes vraiment handicapants.

Son autonomie d’environ 20 h est correcte, surtout que le dock permet d’alimenter la Pixel Tablet en continu. Il vous suffit de poser l’appareil sur le socle. La Pixel Tablet prend alors tout son sens, en devenant véritablement un produit de domotique qui n’est pas destiné à quitter votre foyer. Elle est parfaitement adaptée pour un usage domestique au sein de votre famille. Pour un usage plus nomade, préférez peut-être un iPad. Toujours est-il que la Pixel Tablet propose de nombreuses fonctionnalités intéressantes, comme Google Assistant, ou sa fonction de cadre photo, que nous détaillons dans notre test dédié à la tablette de Google.

Enfin, le Chromecast de Google est tout simplement une box TV 4K qui tourne sous Android TV. Il suffit de brancher le Chromecast à une prise secteur ainsi qu’au port HDMI de votre téléviseur pour profiter de vos applications et vos services de SVOD habituels, sur votre TV.

Pour aller plus loin avec l’offre sur la Pixel Tablet

👉 Consultez notre test du Google Chromecast

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.