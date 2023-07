L’été, on a souvent moins de temps à passer devant Netflix. Mais, il y aura quand même quelques séries et films à découvrir, dont les derniers épisodes de The Witcher avec Henry Cavill dans le rôle titre.

Le mois de juillet semble moins propice au binge-watching. On passe beaucoup plus de temps dehors, que ce soit sur une terrasse après le travail ou en vacances. Mais, pour une plateforme de SVOD comme Netflix, il n’y a pas de vacances. Le service alimentera aussi son catalogue pendant l’été.

Au mois de juillet 2023, on pourra notamment découvrir les derniers épisodes de la saison 3 de The Witcher, ce qui veut dire les ultimes minutes avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt.

The Witcher, saison 3. // Source : Netflix

Les séries qui arrivent en juillet 2023 sur Netflix France

6 juillet : La Défense Lincoln, saison 2 partie 1

En 2011, le roman La Défense Lincoln de Michael Connelly devenait un film avec Matthew McConaughey. Aujourd’hui, c’est une série. Elle est toujours centrée sur l’avocat Michael Haller.

13 juillet : Sonic Prime, saison 2

Le célèbre hérisson bleu de Sega s’éclate beaucoup plus dans cette série animée produite en collaboration avec Netflix que dans ses derniers jeux vidéo. Un comble.

20 juillet : À l’ombre des Magnolias, saison 3

La vie de trois amies, qui essaient de bien gérer leur quotidien dans une petite ville du sud des États-Unis.

27 juillet : The Witcher, saison 3 volume 2

C’est la dernière fois que l’on verra Henry Cavill dans le costume de Geralt. Il sera remplacé par Liam Hemsworth à partir de la quatrième saison.

Les films qui arrivent en juillet 2023 sur Netflix France

1er juillet : Trilogie Matrix

Il est temps de reprendre la pilule bleue ou la pilule rouge. La trilogie Matrix a étonnamment bien vieilli et les épisodes 2 et 3 sont bien meilleurs que dans nos souvenirs (et bien mieux que le quatrième opus).

6 juillet : Cash

Un petit malfrat décide de se venger d’une puissante famille à Chartres.

8 juillet : Scooby !

On y découvre notamment comment Scooby et Sammy se sont rencontrés avant de rejoindre l’équipe de choc chargée d’enquêter sur des affaires étranges.

8 juillet : Tout simplement noir

Fary, Fabrice Éboué, Eric Judor, Ramzy Bedia, Jonathan Cohen, Ahmed Sylla… Il y a moyen de rire beaucoup avec ce casting.

10 juillet : Deux moi

La tendre histoire d’amour entre deux individus perdus dans la solitude des grandes villes. Par Cédric Klapisch. Avec Ana Girardot et François Civil.

21 juillet : Ils ont cloné Tyrone

En enquêtant sur des événements étranges, un trio d’agent va découvrir un complot infâme.

27 juillet : Paradise

Un homme veut rendre les 40 ans cédés par sa femme pour s’acquitter d’une dette.

27 juillet : Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère

Encore une série devenue un film.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !