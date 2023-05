La diffusion de la troisième saison de la série The Witcher, la dernière avec Henry Cavill dans le rôle-titre, débutera en juin sur Netflix. Il y aura aussi la sixième saison de Black Mirror. Quoi d’autres ?

Juin s’annonce comme un mois de tous les temps forts pour Netflix. La plateforme de SVOD va multiplier les contenus originaux très populaires. Côté séries, il y aura la saison 3 de The Witcher et la saison 6 de Black Mirror (dont la date n’est pas encore connue).

Côté films, les amatrices et amateurs d’action risquent de se ruer sur Tyler Rake 2, suite d’un blockbuster avec Chris Hemsworth (Thor dans Marvel).

Black Mirror, saison 6 // Source : Netflix

Les séries qui arrivent en juin 2023 sur Netflix France

1er juin : New Amsterdam, saison 3

Une série hospitalière centrée autour d’un médecin qui doit tout à la fois gérer un établissement sous-financé et sa propre maladie.

2 juin : Valeria, saison 3

Quatre amies qui cherchent l’amour à l’ère des rencontres 2.0. Tinder, mais en version telenovela.

9 juin : Mes premières fois, saison 4

Ah l’appréhension de la première fois. On l’a toutes et tous connue.

9 juin : Human Resources, saison 2

Un spin-off de Big Mouth, où on suit le quotidien des « monstres » qui aident à gérer les émotions humaines. En étant très humains de leur côté…

10 juin : Rick et Morty, saison 6

Rick et Morty sont une nouvelle fois de retour, mais ils sont loin de vivre leur meilleure vie. Parviendront-ils à rebondir ?

17 juin : Outlander, saison 7 – partie 1

Le quotidien loin d’être facile d’une infirmière de guerre, en pleine campagne écossaise de 1743. Amour, passion, trahison.

29 juin : The Witcher, saison 3 – volume 1

C’est la dernière saison avec Henry Cavill dans le rôle-titre. Il sera par la suite remplacé par Liam Hemsworth. Ce n’est pas un changement anodin pour les fans.

Date inconnue : Black Mirror, saison 6

« De loin la plus imprévisible, inattendue et inclassable ». Okay Netflix.

Les séries qui arrivent en juin 2023 sur Netflix France

2 juin : Belfast

Né dans la classe ouvrière mais longtemps choyé, Buddy, 9 ans, va découvrir le vrai monde, baignant dans la violence sous fond de grogne sociale.

6 juin : Birds of Prey et la Fantabuleuse histoire de Harley Quinn

Un film de super-héros girl power avec Harley Quinn en cheffe de file. La réalisation est très, très jolie.

15 juin : Adolescentes

Le portrait de deux amis inséparables de leurs 13 ans à leur majorité, soit une période où tout peut basculer.

16 juin : Tyler Rake 2

Rescapé, le mercenaire australien Tyler Rake est de retour. Cette fois, il doit sauver une famille enfermée par un gangster géorgien. De l’action et du muscle, servis par Chris Hemsworth (le frère de celui qui va jouer dans The Witcher).

21 juin : Mauvaises herbes

La vie d’un arnaqueur bascule le jour où il doit s’occuper d’un groupe de six adolescents à problèmes.

30 juin : Nimona

Pour se disculper, un chevalier accusé d’un terrible crime fait appel à Nimona, une adolescente métamorphe qui pourrait bien être le monstre qu’il a juré de détruire.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !