[Deal du Jour] Samsung possède de nombreux téléviseurs, pour tous les budgets. Le 65AU7172 en promotion ne possède ni la technologie OLED, ni le QLED, mais sa grande diagonale de 65 pouces offre un joli spectacle. Il est actuellement en promotion.

Vous ne retrouverez pas ce téléviseur Samsung dans notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023. C’est pourtant un modèle qui vaut le coup d’œil, au moins pour sa grande dalle de 65 pouces et son prix plus abordable.

C’est quoi, la promotion sur le TV LED 4K de Samsung ?

Ce téléviseur Samsung LED 4K UHD, d’une taille de 65 pouces, est un modèle de 2021 normalement vendu autour de 800 € sur les sites revendeurs. Il est en ce moment proposé sur Cdiscount au prix de 579,99 €.

C’est quoi, ce TV 4K de Samsung ?

Le téléviseur 65AU7172 de Samsung est un modèle entré de gamme de 2021. Sa dalle LED de 65 pouces n’est pas ce qui se fait de mieux sur le marché des téléviseurs. Cependant, si vous n’avez pas le budget pour de l’OLED ou du QLED, ce modèle convient parfaitement pour regarder films et séries sur vos plateformes SVOD favorites. Surtout que sa diagonale de 163 cm est plutôt impressionnante, et favorise grandement l’immersion, quand bien même le design soit banal et ne mette pas forcément la dalle en valeur. Sa résolution 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels offre une excellente qualité d’image, la bonne luminosité des TV haut de gamme en moins. Heureusement, le 65AU7172 supporte le HDR et le HDR10+, même s’il peine à retranscrire une image parfaite.

L’image est détaillée et les couleurs riches. L’ensemble profite d’un bon contraste, notamment si vous regardez des films le soir en faible luminosité. Les contrastes perdent en effet en intensité lorsque la luminosité ambiante est trop élevée. Un processeur 4K est présent afin d’upscaler les flux vidéo entrant dans une résolution 4K. Le taux de rafraîchissement de 60 Hz limite forcément l’expérience gaming. Les joueuses et les joueurs se tourneront davantage vers la gamme supérieure, même si dans l’absolu, le téléviseur de Samsung est parfaitement compatible avec une PlayStation 5 et une Xbox Series.

Le 65AU7172 est-il une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 600 €, c’est une bonne affaire, si vous cherchez un immense téléviseur, certes peu discret et pas forcément optimisé, mais idéal pour les soirées cinéma en famille. Attention toutefois aux angles de vision restreints, qui peuvent limiter l’expérience pour celui ou celle en bout du canapé. Niveau audio, les haut-parleurs délivrent un son correct, mais qui manque de dynamisme. L’achat d’une barre de son est conseillé pour ajouter à l’immersion.

L’OS Tizen se charge d’habiller les menus du téléviseur. L’ergonomie est au rendez-vous, mais les menus manquent de fluidité. Si vous avez une box TV avec votre fournisseur internet, il vaut mieux passer par elle. Trois ports HDMI, deux ports USB 2.0, une sortie optique et un port Ethernet composent la connectique. Le téléviseur est compatible Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 5.

